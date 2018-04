Et aussi : les affres du cocufiage pour la toute jeune maman Khloé Kardashian et le retour de Goldman auprès des Enfoirés.

Et aussi : Ciotti à l'assaut d'Estrosi et les dernières lettres de Napoléon.

Les présidents se suivent et se ressemblent, qui s’entêtent à prendre des mesures qui jettent les Français dans la rue et font dégringoler leur popularité. Mais une autre approche est possible.

Et encore... la mésentente entre la Reine Letizia d'Espagne et sa belle-mère, la reine Sophie qui éclate au grand jour ...la fin de l'idylle entre Brooklyn Beckham et Chloe Moretz. Le fils de David et Victoria, qui est déjà un "people" filait une jolie romance avec la jeune actrice américaine... Mais à 19 ans ce n'est pas pour la vie ; il a fait la connaissance d'une ravissante mannequin nommée Lexi Wood; elle a vingt ans et ils semblent beaucoup s'apprécier d'après les photos que vous retrouverez dans vos journaux, dont Voici....