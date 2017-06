Majorité parlementaire : « trop », c’est à partir de combien ?

Les hommes politiques, à l'image de Barack Obama avancent que 97% des scientifiques sont d'accord sur les causes humaines et les dangers du réchauffement climatique. Une autre étude publiée en 2013 montre que près de 66% des publications n'expriment pas d'avis, ni positif, ni négatif sur le réchauffement climatique.

Le premier tour des élections législatives a confirme une tendance lourde : les catégories socialement intégrées et les personnes âgées votent beaucoup plus - et plus régulièrement - que les autres. Un état de fait qui se rapproche d'une forme de vote censitaire: une minorité intégrée étant parvenue à inverser le résultat de l'élection.