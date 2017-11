Petit quizz dominical : Gérard Filoche est-il A) un antisémite, B) un cynique prêt à tout pour continuer d’exister politiquement depuis sa retraite de l’inspection du Travail, C) un fin stratège convaincu que c’est en jouant les Jérémy Corbyn qu’il pourra prendre le contrôle d’un PS transformé en canard sans tête, ou D) juste un parfait imbécile ?

A priori, son tweet d’hier, pioché chez Soral & Co et montrant un Macron affublé d’un brassard nazi sur fond de drapeaux israélien et américain et manipulé par trois dangereux, hum, « sionistes » (dont un patron, un banquier et un intello cosmopolite) milite pour la réponse A.

Mais ça paraît trop facile. Si le bonhomme est coutumier des outrances, on ne lui connaissait pas, jusqu’à présent, ce travers spécifique. Lorsqu’il pourfendait les vils spéculateurs, il ne ressentait pas le besoin de les coiffer d’une kippa pour qu’on comprenne qu’il ne les aimait pas. Il les pourfendait oeucuméniquement et se contentait de cracher sur les tombes d’industriels en les traitant de « suceurs de sang ».

La réponse B alors ? Mais ça n’est pas satisfaisant non plus puisque, justement, il est l’un des principaux pourvoyeur de grotesqueries résosociales depuis des lustres, n’en est pas à son premier scandale, et s’est toujours montré parfaitement capable de susciter « likes » et « RT » indignés en rafale de manière plus conventionnelle.

Bon, l’option fin stratège ? Mais à l’inverse du Labour, qui fédère toutes les variétés de la gauche britannique, de ses franges radicalo-complotistes à ses marges blairo-libertariennes, les socialistes français ont rarement plongé dans un tel marigot. La chasse aux gros pifs qui mettent la France au service des sages de Sion, il y avait déjà pléthore d’officines sinistres pour ça...

Reste donc l’hypothèse de l’imbécillité pure et simple. Mais elle clashe tout de même avec le fait que, pour toutes ses éructations en roue libre, ce membre éminent du bureau politique du PS soit un type qui a des lettres et écrit des bouquins d’histoire sur la révolution russe et mai 68. Non, ça ne colle toujours pas.

Le quizz restera donc sans réponse. Peut-être le gros Gégé n’est-il rien de tout ça. Ou alors tout ça à la fois. Il y a des précédents après tout. De toute manière, les huiles de Solférino ont déjà demandé son licenciement pour faute grave et il n’est pas certain qu’il se trouve un article dans le code du Travail pour lui sauver la mise. Et sur Twitter, espérons au moins qu'il soit désormais moins filoché...