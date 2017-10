Comment le mélenchonisme va s’écrabouiller sur le mur de la laïcité (et peut-être plus vite qu’on ne le pense)

Toutes choses égales par ailleurs (j’adore cette expression d’économiste qui annonce qu’on s’apprête à comparer des choux et des carottes mais qu’on a le droit puisqu’on a prévenu son auditoire), c’est leur capacité à fédérer des frères ennemis sur la base d’une détestation commune qui est à la base du succès des grands mouvements populistes.

La manière dont le vieux Le Pen était parvenu à faire cohabiter, des décennies durant, les composantes les plus disparates de l’extrême droite française --cathos intégristes, paganistes, antisémites obsessionnels, partisans de la monarchie, allergiques à l’Europe ou aux impôts, nostalgiques de Vichy...-- au nom de la lutte contre l’immigration, avait en effet quelque chose d’admirable d’un point de vue stratégique.

Tout comme la façon dont Mélenchon s’est débrouillé pour convaincre, ces dernières années, communistes pur sucre, socialistes en rupture de ban, trotskystes de toutes obédiences et gauchistes de base, qu’il serait le fossoyeur du capitalisme est objectivement remarquable…

Pour autant, la vareuse kaki de l’un devait être taillée dans un meilleur tissu que le costume Mao de l’autre, dont les coutures sont déjà en train de craquer. Bien sûr, la majorité des Insoumis reste convaincue que la droite commence à Hamon et qu’une constituante à la Chavez est le seul moyen de sauver la France, mais c’est la nouvelle interprétation du concept de laïcité chez certains piliers du mouvement --les Autain, les Obono, voire le lider lui-même, lorsqu’il traite Valls de nazi-- qui crée désormais un gros malaise.

Jusqu’à présent, on pouvait lui reprocher beaucoup de chose, au Jean-Luc, mais certainement pas d’être complaisant avec les entorses à cette valeur cardinale de la République. Et lorsqu’il s’en prenait à un symbole religieux, on présumait qu’il les mettait toutes dans le même sac, les visions divines... Mais plus maintenant et le fossé entre laïques intransigeants venus du PC et cet étrange aéropage d'islamo-gauchistes, de « féministes de la 3e voie » ou de mono-maniaques « antisionistes » prend des allures de ravin.

Combien de temps Mélenchon mettra à y tomber, c'est difficile à dire. Mais il y tombera.