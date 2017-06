Comment Facebook promeut le dialogue et nous rend tous plus intelligents

Statut Facebook 100% générique, publiable sur n’importe quel mur : « Les méchants [insérez ici votre définition des méchants] sont la cause de tous les problèmes [insérez ici votre sélection de problèmes] qui pourraient pourtant être facilement résolus en faisant ceci et cela [insérez ici vos solutions] ! »

Fil de commentaires :

Barnabé : Oui !

Josyane : C'est vrai !

Gaston : Plus 1 !

Barnabé : Absolument ! Cette brillante tribune d'intellectuels le démontre d'ailleurs (lien vers une tribune)

Gilbert : Ah non, c'est grotesque ! Je ne suis pas d'accord du tout (lien vers un article disant le contraire de la tribune citée juste au-dessus)

Gaston : Ta gueule, troll !



Gilbert : C'est à moi que tu parles, fumier ?

Gaston : Bien pensant !

Gilbert : Venant d'un bobo, ça ne me touche pas...

Gaston : Ouais… On voit bien ce que tu aurais fait pendant la guerre !

Gilbert : Ha ha ha, point Godwin !

Marcel : Ah excusez-moi d’intervenir, mais le point Godwin c'est juste quand on cite Hitler...

Gudule : Pas du tout, pas seulement (lien vers la fiche du point Godwin sur Wikipedia)

Alphonse : Il y a les méchants bien sûr, mais aussi leurs alliés les idiots utiles !

Josyane : C'est vrai aussi !

Gaston : Plus 1000 !!!! Y en a marre de ces discours de Bisounours !

Manfred : Arrêtez, vous ne voyez pas que vous faites le jeu des extrêmes !

Gaston : Ferme-la connard !

Manfred : Non pas vous, je répondais à Gilbert

Gaston : Ah OK, désolé

Gilbert : Je t'emmerde Manfred !

Manfred : Ne me tutoyez pas ! Nous n'avons pas élevé les cochons ensemble !

Gilbert : Sur Internet on peut tutoyer. C’est les majuscules qui sont interdites !

Gudule : Ça dépend du contexte (lien vers la fiche de la Nétiquette sur Wikipedia)

Fulgence : Je suis partiellement d'accord avec ce statut, mais je dirais que c'est plus ceci que cela qui est en cause...

Amédée : N'importe quoi ! (GIF animé de Britney Spears qui lève les yeux au ciel)

Fulgence : Ah oui ? C'est pourtant ce que dit maître Eolas sur Twitter ! (lien vers un tweet de maître Eolas)

Gudule : Maître Eolas c'est un très grand avocat ! (lien vers la fiche Wikipedia de maître Eolas)

Anne-Sophie : De toute manière, le vrai problème c'est le réchauffement climatique !

Lucien : Plus 10 000 !

Gaston : Mais ça n'a rien à voir, vous êtes complètement hors-sujet ! (smiley qui se prend la tête comme dans le Cri de Munch)

Janine : Au contraire, Anne-Sophie a raison ! Tout est lié à la question de l'eau. Regardez le problème israélo-palestinien ! (lien vers le blog d'un ingénieur hydraulique retraité et militant du BDS sur Mediapart)

David : Antisémite !

Farid : Sioniste !

David : Ta gueule, va plutôt faire tes quenelles chez Dieudonné !

Gaétan : Dieudonné n'est pas antisémite ! Ce sont les médias francs-maçons contrôlés par les banquiers juifs qui racontent ça !

Gudule : Ah si tout de même, il l’est ! (lien vers la fiche Dieudonné sur Wikipedia)

Fulgence : N'empêche si le vote blanc était décompté, ça changerait tout ! On n’en serait pas là :

Norbert : Je plussoie (JPEG de Brad Pitt qui lève le pouce en faisant un clin d'oeil)

Maximilien : Vous avez tord, ça ne serait pas plus démocratique

Fulgence : Va déjà apprendre à écrire en français... Tort sa s'écrit pas avec un d !

Gaétan : Ha ha on ne dit pas "sa", lol !

Maximilien : PTDR !