Bure : les déchets nucléaires sont-ils solubles dans un bonnet péruvien ?

Plus de la moitié de l'océan serait sujet à une pêche industrielle, soit quatre fois surface des terres arables cultivées, selon les données rassemblées par Global Fishing Watch et basées sur les signaux émis par les navires.

Et aussi : Retour d’échantillons martiens : un nouveau scénario pour la mission Mars 2020 ; Galaxie d'Andromède : sa formation enfin élucidée ; Supernova : la première lumière photographiée… par un amateur !

L'éternel petit rectangle noir. Le Mobile World Congress qui se tient cette année à Barcelone ne réservera certainement pas beaucoup de surprise, une fois de plus, en terme de design.

Afin de décrypter les derniers évènements survenus en Syrie, Alexandre del Valle a rencontré Randa Kassis, la femme politique syrienne impliquée au premier plan dans la transition en Syrie et qui a participé récemment au sommet de Sotchi organisé par la Russie sur la Syrie. Elle publie cette semaine un important livre-témoignage : "Le retour de la Russie en Syrie" (éditions des Syrtes), ouvrage qui fait le point de la situation syrienne et de la région huit ans après le début du Printemps arabe, qui a d'ailleurs vite tourné à "l'hiver islamiste".

Mais aussi des fleurs qui méritent qu’on leur jette la pierre, le rose qui gagne les poignets des Parisiennes, les montres mécaniques qui se veulent « hybrides » et les discrets disrupteurs de la montre classique…

Et encore , Dany Boon, ancien pauvre mais pas nouveau riche , un concert pour Jenifer... au Maroc.

Les liens entre changement climatique et avalanche sont complexes, et méritent d'être regardé avec beaucoup de prudence.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Italie vote entre virage à droite et risque de paralysie

Ivre, il commande un Uber et se retrouve à 500 km de sa destination

« Je n'ai pas l'impression d'être en porte-à-faux avec ma conscience. J'aurais préféré ne jamais avoir à traiter ce sujet là, que l'on arrive pas à cette situation avec ces déchets dont personne ne veut. Sauf que maintenant je suis aux responsabilités, la seule chose qui a changé c'est ma fonction. Et je ne peux pas faire disparaître ces déchets comme par enchantement ».

Nicolas Hulot, que les jusqu’au-boutistes faisant le coup de poing ce week-end dans la Meuse accusent régulièrement d’avaler des boas constrictor depuis qu’il est devenu numéro du gouvernement, est d’ailleurs l’archétype de l’ex-radical s’étant un jour cogné au principe de réalité. Opposé, lui aussi , à la création du site de Bure lorsqu’il n’était encore qu’au ministère de la parole, il défend aujourd’hui le projet sans enthousiasme, et comment pourrait-on l’être, mais comme le seul crédible :

On pourrait bien sûr continuer à exporter discrètement nos résidus toxiques vers la Sibérie où, dit-on, ils s’entassent gentiment sur des parkings à ciel ouvert depuis des années… On pourrait même, pourquoi pas, les expédier à la chinoise vers ces pays d’Afrique si accueillants…

Car quelle est, en effet, la logique de l’hostilité à la création d’un site d’enfouissement de déchets radioactifs, y compris dans le cadre d’une restructuration de la filière nucléaire et de la fermeture de centrales vieillissantes ? Existe-t-il même une alternative crédible à ce stockage en grande profondeur ? Il semble bien que non .

Et si, à Notre-Dame-des-Landes, l’opposition à la construction d’un nouvel aéroport pouvait passer pour rationnelle en dépit de la légitimité doublement démocratique du projet , l’écologie façon sport de combat a trouvé ses limites à Bure.

Mais qu’une petite tribu de grotesques en bonnets péruviens et ponchos se transporte périodiquement d’un bout à l’autre du pays pour bloquer le moindre projet d’infrastructure, quelle qu’en soit la nature, à coups de battes de base-ball et de cocktails molotov, est clairement devenu contre-productif.

Qu’une avant-garde vociférante ait été utile, voire nécessaire, à une époque où l’idée que l’homme puisse épuiser les ressources de la planète, voire en modifier radicalement le fonctionnement, faisait doucement rigoler, on l’admettra aisément.

Plus la conscience environnementale se diffuse, dans l’opinion comme dans la classe politique, plus l’activisme modèle zadiste apparaît comme anachronique.

