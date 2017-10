Socialistes, Cac 40, Royauté : dans les coulisses du mariage de DSK; Sexe : dans les coulisses de celui des Sarkozy-Bruni; Gad Elmaleh & Cyril Lignac à nouveau célibataires, Shakira & Gérard Piqué on ne sait pas; Panique à TPMP et les nerfs pour Hanouna

Pas de photos mais des infos. Alors que la plupart des "people" se contentent de rappeler que DSK a convolé (pour la quatrième fois) à Marrakech (où il réside) avec sa compagne Myriam L'Aouffir, VSD, sans préciser où les mariés se sont dit "oui", nous en dit plus sur la fête. "Enfants et petits enfants étaient là pour applaudir à son quatrième mariage. Tout comme les quatre cents invités, parmi lesquels de nombreux patrons du CAC 40, quelques amis socialistes, notamment Jean-Marie Le Guen" (ndlr: l'ancien ministre a quitté la politique). "Et même une délégation du roi Mohammed VI avec qui DSK entretient les meilleurs rapports". Le mag laisse entendre que la fête a duré toute la nuit "aux rythmes d'un groupe de jazz et de musique locale...

Parfois interrompus par deux chanteurs d'opéra venus spécialement de Paris". Quelques précisions supplémentaires sur le site de Gala : on apprend que "la compagne de l'ex-patron du FMI avait choisi deux tenues : une robe du créateur liba­nais Zuhair Murad, connu pour ses tenues à l'esprit couture très appréciées par les stars de cinéma à Cannes, et une autre de BCBG Max Azria, le même qui l'avait habillée pour cette fameuse montée des marches à Cannes en 2013, offi­cia­li­sant son union avec DSK ". A quand les photos?

La vie formidable de Carla et Nicolas...

Carla Bruni est en promo pour vendre son nouvel album album French Touch. Et le moins que l'on puisse dire est qu'elle fait preuve d'un grand professionnalisme en la matière. Elle accorde une longue interview à Elle dans laquelle elle raconte l'élaboration de son album : "la plupart du temps je travaille la nuit", explique-t-elle, non parce qu'elle a des insomnies mais parce qu'elle "a besoin de silence". Carla Bruni évoque aussi ses sources d'inspiration, la principale étant l'amour. Et "l'amour que je vis avec mon mari est un miracle pour moi. Avec le temps, je mesure l'importance que cet attachement a pris dans ma vie...". Tout cela est magnifique mais tout de même un peu mièvre au regard de l'entretien que la chanteuse a accordé il y a quelques jours au site américain "Refinery 29", lors de son voyage à New-York, où elle préparait sa tournée américaine de février prochain. Elle parle du féminisme, de la lutte des femmes pour leurs droits et encore de son amour pour Nicolas : "Oui, je suis toujours attirée par mon homme, confie l'artiste. Et j'espère qu'il est toujours attiré par moi ! J'espère, après 10 ans!" Carla Bruni révèle la recette de la longévité de leur union : "Dans un mariage, il faut avoir du désir et de l'amitié. Quand nous vivions dans le magnifique château de l'Elysée, je le faisais venir tous les soirs où il n'avait pas quelque chose de prévu pour qu'on mange ensemble et qu'on parle, parce que nous sommes amis." Mais que l'on ne s'y méprenne pas: "Mais nous avons aussi une vie sexuelle fantastique... Quand il n'y a plus de désir et de mystère, c'est là que vous êtes tenté, vous mentez et c'est fini. Mais il faut aussi être à l'aise, parce que le feu et la passion mènent à la destruction". Quel talent ! Carla est aussi remontée sur un podium avec les mannequins stars de sa génération (Naomi Campbell, Claudia Schiffer. ...) à la demande de Donatella Versace, la soeur du couturier Giani décédé il ya vingt ans.