Ca roucoule sec: Karine Lemarchand & JoeyStarr, Cyril Lignac & Marine; Ca se tend: suspens sur l'héritage chez les Hallyday; Ca s'affine: Mariah Carey retrouve la ligne; Ca s'arrondit: Karine Ferri enceinte; Ca rebondit: Claude François, la fille cachée

Les relations entre Kate et Meghan, "Intimes et Rivales"... Paris-Match est à l'affût : pour le moment tout se passe bien entre les deux belles-soeurs, mais jusqu'à quand, s'interroge le mag qui détaille leurs différences. Il a enquêté auprès de spécialistes de la royauté : "leur jalousie ferait vendre, mais je prédis une union sans faille", pronostique l'un d'eux, "car William et Harry connaissent les ravages d'une communication non contrôlée". Et puis "les frères demeurent soudés par la perte de leur mère et l'affection, sincère et contrastée qu'ils éprouvent à l'égard de leur père"...

Vous avez dit "contrastée" ? " En fait", concède un Royal watcher, "la relation entre Charles et ses fils " n'est pas aussi bonne qu'elle le devrait"... Quant à la Reine, elle "s'adapte à l'époque. A bientôt 92 ans, elle a tout vu, tout connu: abdication de tonton, guerres, château en flammes, imposition fiscale, scandales et divorces… En 2018, elle sait qu'il vaut mieux un mariage d'amour avec une fille sérieuse qu'une union arrangée avec une gourde aristocrate". Ce commentaire n'émane pas d'un exégète de la royauté, mais de Paris-Match.

Karine Ferri, deuxième bébé annoncé…

Depuis l'automne, les people magazines scrutaient la ligne de Karine Ferri. Fin du suspense: d'après Public, la famille-Gourcuff -Ferri va s'agrandir. "Le petit Maël dont le prénom signifie prince en breton va devoir apprendre à partager son royaume", écrit le mag qui précise que "ce deuxième enfant qu'ils (elle et Yoann Gourcuff), désiraient depuis des mois est en route et que Karine accouchera courant juin". Pour autant Karine n'a pas l'intention de disparaître complètement des plateaux de télévision, nous rassure le magazine. "Si elle a allégé son agenda comme le journal le révélait des le mois de septembre, elle a accepté de prendre les rênes d'un jeu quotidien, "Les plus belles mariées", dans la lignée de "4 mariages pour une lune de miel". Mais comme ces émissions sont tournées par salves (on en met en boîte 5 numéros en une seule journée), cette quotidienne ne l'éloignera pas trop longtemps de Rennes où Karine Ferri vit avec son compagnon footballeur et leur petit garçon. Dernière précision utile : le 9 février prochain on la verra avec un ventre parfaitement plat dans "les Touristes, mission safari", un jeu d'aventures présenté par Arthur. L'émission a été tournée en septembre dernier "alors que ce futur bébé n'était encore qu'un doux rêve".

Karine et JoeyStarr

Pour une nouvelle, c'est une nouvelle: l'animatrice Karine Le Marchand et JoeyStarr ont craqué l'un pour l'autre. C'est Closer qui révèle l'information et évoque un "incroyable coup de foudre" en couverture du journal, photo du baiser à l'appui. "Ils se sont rencontrés début janvier et le courant entre eux est passé instantanément", précise le magazine bien informé : "mardi 23 janvier, Karine rejoint Joey sur la séance de préparation des concerts que donnera NTM les 8, 9 et 10 mars prochain... C'est là devant tous ses musiciens réunis que Joey s'est soudain approché de Karine pour l'embrasser à pleine bouche... Apparemment, aucune envie de cacher leur passion naissante... Deux jours plus tard, lors de la 41e édition du prix The Best organisé par Massimo Gargia, ils étaient assis côte à côte et ne se sont pas lâchés de la soirée... Et ils sont repartis ensemble de façon non équivoque... Depuis leur coup de foudre, l'animatrice qui fêtera ses 50 ans en août prochain est sur un petit nuage, fondue d'amour pour le rappeur qui a juste quelques mois de plus... Elle a déjà confié à des proches qu'elle était très amoureuse de Joey et en a également parler à sa mère et à sa fille Alya qui a 15 ans". Closer précise que le monde du rap n'est pas complètement étranger à Karine puisqu'elle a eu une histoire avec le rappeur Passi..."Ce qui rapproche Karine et Joey ? Peut-être leur côté cash, sans filtre, au risque de déborder, mais en assumant". Le commentaire est de Closer qui ne dit mot de la liaison de l'animatrice avec Lilian Thuram qui s'était mal terminée. Il se confirme que la présentatrice de l'Amour est dans le Pré, aime l'amour vache!