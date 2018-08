Patrick Bruel aurait séjourné longuement chez Laetitia Hallyday à St Barth ; Céline Dion et Pepe : çà s'en va et çà revient ; Benalla utilisait Macron pour draguer sur Tinder ; Solitude mystère pour Tom Cruise ; Karine Ferri, juste accouchée mais déjà top

Laeticia reprend vie à St Barth

Le magazine Oops! parle à la Une d'une "liaison secrète" entre Laeticia Hallyday et..

Patrick Bruel. "A Saint-Barth, loin des regards, ils se sont retrouvés". Patrick était venue pour "un séjour qui devait durer quelques jours ... Finalement Patrick n'est jamais reparti". Oops! semble le seul à reparler de cette affaire,. L'hypothèse avait été mentionnée à la Une de France Dimanche en avril dernier. le magazine avait titré "Laeticia très, très proche de... Patrick Bruel !".

En tout cas Laeticia s'est retrouvée entourée d'amis à Saint Barthélémy sur la plage : Yannick Noah et Alessandra Sublet, Hortense d'Estève, ex-épouse de Calogero étaient présents comme on le voit sur les photos de Closer., mais Bruel n'y paraît pas. Ceci tndis que d'autres amis "ont publié de tendres messages à l'occasion de l'anniversaire de Jade Hallyday, qui fête ce 3 août ses 14 ans" ajoute le site du journal.

Et bien sûr, à la tombée de la nuit, le 29 juillet, toute la bande est allée au cimetière pour décorer la tombe de Johnny avec des guirlandes et des bougies.

Le dernier été de Johnny

Paris Match, lui, revient en arrière, et consacre dix pages (dont 8 de photos) au dernier été de Johnny à Saint-Barth où il s'était réfugié du 28 juillet 2017 jusqu'au 30 août, avant de rentrer à Paris.

Les Bleus encore

La semaine dernière, Olivier Giroud dominait les Unes de la presse people, cette semaine il n'a plus droit qu'à un coin de couverture (Voici), tandis que Kylian Mbappé est en Une de Public. Closer donne des nouvelles d'une demi-douzaine de joueurs, photos à l'appui : Florent Thauvin avec Charlotte Pirroni aux Baléares, Benjamin Pavard et Rachel Legrain-Trapani en Corse, Lucas Hernandez au bord de sa piscine madrilène, Raphaël Varane, sa femme et leur petit Ruben au Costa Rica, Antoine Griezmann, sa femme Erika et leur fille Mia dans les îles Turks and Caicos, Blaise Matudi au Mexique etc...

Giroud et l'élue de son coeur

Giroud était à Formentera, une des îles Baléares, fin juillet. "L'attaquant de l’équipe de France, célèbre son titre de champion du monde fraîchement acquis avec celle qui fait battre son cœur. Pour sa femme Jennifer, c’est définitivement l’amour à la plage : les yeux dans son Bleu, elle semble plus amoureuse que jamais". Ils étaient en compagnie de leurs trois enfants Jade 5 ans, Evan 2 ans, Aaron, le petit dernier né début 2018.

Mbappé s'amuse

Mbappé, lui était donc sur un yacht en vue de la côte d'Ibiza, autre île des Baléares, avec amis et... amies, pour une journée de détente selon Public qui le montre en maillot de bain, en bonne compagnie. Dans Closer, on apprend qu'il a participé à la soirée de DJ Black Coffee, après avoir été invité par Cathy Guetta.

Cathy Guetta

L'ex-épouse de David Guetta (22 ans de mariage) reprend son vol selon Paris Match, qui raconte sa nouvelle vie sur six pages dont deux consacrées à une interview. Elle évoque, sans détour, la souffrance de voir son mari la quitter en 2014, alors qu'ils avaient deux enfants en bas âge, Elvis et Angie.

L'overdose de Demi Lovato

"Son corps a lâché après 12 heures de drogue et d'alcool!" titre Public qui revient sur l'overdose de Demi Lovato, la chanteuse de 26 ans, a été hospitalisée à Los Angeles. Son ex (ils ont passé six ans ensemble), l'acteur Wilmer Valderrama est allé à son chevet.

Laura et Aznavour

Dans Closer, une photo de Laura Smet, la fille de Johnny, en compagnie de... Charles Aznavour, dans un restaurant près d'Arles.

Karine Ferri "Déjà au top !"

Elle est à la Une de Voici (et aussi de Télé 7 Jours) très élégante : "Seulement trois semaines après avoir donné naissance à sa petite Claudia, Karine Ferri est d’ores et déjà au top : la jeune maman, sublime, est apparue on ne peut plus rayonnante sur la plage ! L’animatrice, qui s’apprête à faire sa rentrée sur TF1 avec Danse avec les stars, profite des vacances d’été en famille, divine dans son maillot de bain noir."

Le père de Meghan Markle

Il continue à se faire remarquer, cela devient gênant ! Dans une interview au journal anglais Mail on Sunday (citée par Voici, et Public), Thomas Markle (74 ans) dit qu'il n'a plus aucun moyen de contacter sa fille Meghan. Il estime que la famille royale en est responsable.Et il fait référence à Lady Di : « La famille royale pousse Meghan à traiter son père d’une façon que la mère de Harry, la princesse Diana, aurait détestée. Ce n’est pas pourquoi elle se battait. »