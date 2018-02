Retour de flamme ? Sophie Marceau & Cyril Lignac; Lance-flammes ! David et Laeticia Hallyday, c'est la guerre; Flamme au foyer : Laure Manaudou & Jéremy Frérot se marient; Flamme au chalet : Albert, Charlène et les jumeaux font du ski

Paris-Match consacre sa couverture à "la fille cachée de Claude François" dont l'existence est officiellement révélée dans le documentaire "Claude François, le dernier pharaon", diffusé ce weekend end sur Paris Première. Julie Boquet, c'est son nom, a accordé une interview au magazine. Née en 1977, peu avant le décès de la star, elle a été arrachée à sa naissance à sa mère qui n'avait que quinze ans à l'époque, pour être adoptée... Elle a su très jeune qu'elle n'était pas l'enfant biologique de ses parents et dit avoir fait la connaissance de sa mère biologique lorsqu'elle était adolescente.

Tout comme les fils de Claude François, qui se disent "un peu dépassés par cette histoire", ont appris il y a des années son existence... "Julie a le droit d'être aimée, reconnue. Elle a le droit d'exister comme celui de comprendre. Julie a aussi le droit de dire qui était son père et de lui ressembler. Mais quelle histoire faut-il raconter ? Celle d'une enfant et d'une mère séparés à la naissance ou bien celle d'un amour interdit contrarié ou encore celle d'une fille trop longtemps cachée désormais en quête d'identité ?" écrit Match qui l'a interviewée. "Pour moi c'est une sorte d'étape. Je veux comprendre exactement d'où je viens. C'est, intime c'est un curieux parcours", révèle Julie qui raconte l'histoire d'amour entre sa mère et son père, et son propre parcours pour réaliser le test ADN prouvant sa filiation. Dernier détail, mais non le moindre : elle ne peut pas revendiquer sa part d'héritage car "la loi belge est claire à ce sujet : on ne peut pas hériter de la part de ses parents biologiques quand on a été adopté de façon plénière". Ce qui est son cas, et Julie Boquet dit constamment qu'elle ne veut pas d'argent...

David déclare la guerre à Laeticia

Hommage à Johnny Hallyday aux Victoires de la Musique... Messe désormais célébrée tous les 9 du mois en l'Eglise de la Madeleine pour les fans du chanteurs. Et guerre familiale en coulisses, comme le scrutent vos mags, à l'affût des moindres faits et gestes de Laeticia et ses filles, de retour à Los Angeles, et des relations entre la jeune veuve et ses beaux enfants. "Jamais seule à L.A." s'attendrit Gala avec une double page de photos de Jade en tenue d'écolière et de Laeticia et ses filles en compagnie d'amis. "Lâchée par sa famille" titre au contraire Closer en couverture. On s'inquiète mais "le lâchage" en question n'a rien d'irrémédiable pour l'heure. Closer a effectivement surpris les larmes de la jeune femme : "Lors d'une balade sur la plage de Malibu, Laeticia Hallyday a fondu en larmes... Elle a été étranglée par l'émotion en passant devant la maison d'un ami de son couple. L'une de ses meilleures amies, Marie Poniatowski, l'a prise dans ses bras pour la consoler rapidement. Laeticia a essuyé ses larmes dans un mouchoir sous les yeux de ses filles, de leur nounou et de son agent Laurence Favalelli, qui l'accompagnaient elles aussi lors de cette promenade sur le sable. Ce n'est pas la première fois que la femme de Johnny s'effondre après un gros coup de blues".