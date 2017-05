Pippa se marie, Kate se languit ; Alexandra Lamy se fait encore larguer; Sors de ce corps ! Jade Lagardère possédée par le crime; Yannick Noah, la spirale de la loose; Charlotte Gainsbourg : l'amour very long distance avec Yvan

C'est Public qui révèle " la nouvelle lubie de Kris Jenner la cougar de l'Incroyable Famille Kardashian", aussi appelée la "momager", puisque mère de six enfants dont la célébrissime Kim, l'épouse de Kanye West. Or, Kim déjà mère de deux rejetons, Saint et North, en aimerait bien un troisième et envisage de faire appel à une mère porteuse, ce qui est légal aux Etats-Unis. Explication numéro un : elle n'aurait pas envie de subir les affres d'une nouvelle grossesse (notamment en raison des dizaines de kilos qu'elle peine à reperdre ensuite); explication numéro deux fournie par sa petite soeur Kourtney : Kim mettrait sa vie en péril si elle tombait à nouveau enceinte.

N'écoutant que son instinct maternel ou son sens des affaires et du buzz, la momager, qui affiche 61 printemps, s'est portée volontaire. Elle a consulté un médecin qui lui a annoncé qu'elle ne pouvait plus produire d'ovocytes mais qu'elle est encore capable de porter un enfant". Avis qui est loin d'être partagé par tous ses confrères, ce qui incite celle qui est déjà plusieurs fois grand mère, à hésiter face aux risques encourus :" si je pouvais le porter et savoir qu'il naîtrait en toute sécurité, je le ferais sans hésiter, mais il y a des risques" dit elle . Et il n'y a que l'intention qui compte

Mariage de Pippa : Kate n'était pas à la fête

Il n'y a que Voici pour imaginer qu'au mariage de sa soeur Pippa, "Kate a eu sa revanche... et fait un carton avec sa robe rose griffée Alexander Mc Queen, alors que "sa sœur lui avait fait un peu d'ombre le 29 avril 2011... avec une robe qui mettrait outrageusement en valeur son auguste fessier!" Les autres people magazines sont beaucoup plus mesurés : "Elle a laissé briller Pippa"... la duchesse Kate l'a jouée discrète pour que sa cadette puise être la reine d'un jour" pour Closer. Et Gala se montre très diplomate quand il écrit que ne "souhaitant évidemment pas voler la vedette à sa sœur, l'épouse du Prince William est restée en retrait, préférant surveiller les enfants princes, le jeune George, quatre ans en juillet prochain, et sa sœur Charlotte, deux ans, craquants dans leurs habits de soie". Et Public met carrément les pieds dans le plat :"Au mariage de Pippa elle (Kate), n'était pas à la noce" et le mag poursuit "elle a joué les gendarmes avec son fils au lieu de profiter de son mari. Sur les conseils de son thérapeute, le jeune couple royal, qui traverse en ce moment une zone de turbulences depuis que William a passé du bon temps avec des top models au ski en mars dernier, devait s'afficher ensemble. Raté! Le prince William a préféré la compagnie de son frère Harry, plutôt que celle de sa femme". Enfin, pas pendant toute la fête car Harry, bon prince,- c'est vraiment le cas de le dire, n'a pas hésité à faire l'aller retour à Londres (160 km environ), pour aller chercher sa belle, Meghan Marple qui n'était pas conviée à la cérémonie religieuse. On ne l'a pas vue. En effet, pas de risque d'indiscrétion sur le diner : Point de Vue qui évoque "Une pure féérie" pour cette cérémonie, conte la cérémonie mariage dans ses moindres détails, mais en est réduit à la description des lieux (un chapiteau en verre de quarante mètres de long), du diner qui s'est déroulé dans la propriété des Middleton, les parents de la mariée .Tout comme Paris- Match, le mag précise que " les 350 invités ont dû se plier à plus d'une heure de contrôle et laisser leur téléphone au vestiaire, et qu'il a " également été demandé à l'ensemble des participants de ne pas poster de message ou des photos sur les réseaux sociaux"...Et si à l'avenir , ils veulent être conviés à d'autres noces royales, les invités avaient tout intérêt à respecter les consignes .Le souci de discrétion atteint même les personnes qui ont participé à la conception de ce fastueux mariage . Gala qui pousse "un petit cocorico car la décoration florale était confiée au français Djordje Varda qui a officié à l'Hôtel Ritz, mais, déplore le mag : "il n'a malheureusement pas souhaité répondre à nos questions ".