Patrick Bruel, le retour de flamme; Miss Univers veut que vous sachiez qu'elle n'est pas avec Miss France (idem pour Mister France et Mathieu Gallet); So chic : Mariah Carey fait du talon sur glace; So choc: Thomas met la main dans le maillot de Nabilla

Pour une surprise, c'en est une. Patrick Bruel qui a promené son blues (notamment à Saint-Tropez) l'été dernier après sa rupture avec sa fiancée Caroline Nielsen, a retrouvé le sourire et sa belle. D'après Voici qui annonce les retrouvailles, c'est Caro qui l'avait plaqué, "lui reprochant son manque d'engagement et son caractère un brin trop égocentré"... après quoi "Patrick s'est vite senti perdu... D'après un proche, "il en a vraiment bavé". Et puis Bruel est redevenu Bruel, car la vie de célibataire présente aussi pas mal d'avantages. Mais, croit savoir ce proche, "le chanteur et sa créatrice de mode n'ont jamais vraiment rompu les liens"... Après son dernier concert en hommage à Barbara, Caro faisait partie "des quelques "happy few" qui se sont réunis autour de la star pour célébrer sa performance.

Plus surprenant, elle a fait une apparition inattendue et donc très remarquée dans les coulisses des Enfoirés, au Zénith de Toulouse". Une très bonne nouvelle pour Voici à quelques jours de la Saint-Valentin.

Tordre le cou aux rumeurs

Brigitte et Emmanuel sont en couverture Paris-Match pour illustrer "la campagne de toutes les surprises". Le couple est également à l'affiche de Closer mais le titre n'est pas du même registre : "Non, il n'est pas gay ". Photos du couple également en pages intérieures qui illustrent un article sur le démenti que le candidat à la présidentielle a apporté aux rumeurs sur sa prétendue homosexualité, lors d'une apparition impromptue à une réunion de ses soutiens... "Si dans les dîners en ville, si, dans les boucles de mails, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet, c'est mon hologramme qui m'a échappé, ça ne peut pas être moi !" a lancé l'ex ministre de l'Economie qui espère ainsi démonter la rumeur qui s'est répandue sur les réseaux sociaux et les dîners en ville. "C'est désagréable pour Brigitte qui se demande comment je fais physiquement. Elle partage ma vie du matin au soir. Et je ne l'ai jamais rémunérée pour cela", a encore ajouté Emmanuel Macron. Closer ajoute que "les Macron ne goûtent que peu ces rumeurs de caniveau"... Public évoque également l'affaire et a jugé utile d'ajouter une photo de Mathieu Gallet à coté de celle de Brigitte et Emmanuel...

Tordre le coup à la rumeur, c'est également la préoccupation de la nouvelle Miss Univers, Iris Mitternaere ; à peine a-t-elle posé ses valises à New-York, où elle sera basée pendant l'année de son "règne" qu'elle a dû démentir une question qui "affole la planète", d'après Public : "Miss Univers est elle la première reine de beauté ouvertement gay? Il a suffi qu'un vieil Instagram refasse surface... Sur la photo, postée il y a un an par Camille Cerf (miss France 2016), on voit les deux bombes tendrement enlacées. Le tout, appuyé par ce commentaire un rien équivoque "parce que certaines histoires semblent évidentes"... Evidentes ? Forcément, deux jeunes femmes très amies, habitant la même rue devenant Miss France coup sur coup (Camille Cerf en 2015 et Iris Mittenaere en 2016 !). Les deux ont démenti ces allégations. Gala se préoccupe également des amours de Miss Univers, mais c'est de "son amour pour Matthieu", son amoureux "qu'elle a connu sur les bancs de la faculté de chirurgie dentaire... qui l'a attendue tant bien que mal, tapi dans l'ombre", pendant qu'elle était Miss France, car "le règlement était strict et incontournable : la demoiselle ne devait jamais apparaître publiquement avec son prince charmant. Ni faire état de sa situation amoureuse. L'année a été longue", écrit Gala qui croit savoir que "l'été dernier il y aurait eu des tensions dans le couple. Des remises en question. Mais ils ont tenu bon. Matthieu se réjouissait de récupérer sa belle, sitôt son écharpe raccrochée". Et patatras voilà qu'elle en reprend pour un an, à New York, cette fois. Et rebelotte avec le règlement : "Officiellement, elle a tout à fait le droit d'avoir un compagnon. La brunette a "juste" l'interdiction formelle de se marier ou d'être enceinte durant l'année de son règne. Mais, une fois encore, impossible pour le couple d’apparaître publiquement en duo". Matthieu a-t-il un tempérament de Pénélope (celle de la mythologie, bien sûr)?

Nabilla, très naturelle, à Saint Barth

"Elle fait monter la température" d'après Closer ; "Nabilla a fait sauter les verrous", écrit Public qui décrit "un anniversaire très sexe" pour la bimbo. Son chéri l'avait emmenée fêter ses vingt cinq à Saint-Barth où "en moins de deux elle a réenclenché le mode bimbo avec option bikini léopard ultra moulant à lacets et balconnet pigeonnant. On est bien loin de l'image classe à laquelle elle nous a habitués ces derniers temps", écrit le mag qui se veut précis : "Mains dans la culotte, massages langoureux à la crème solaire sur sa poitrine généreuse, tapes sur le cul, roulages de pelles baveuses... Nabilla et Thomas ont fait la totale!" Et ne croyez pas que le mag en rajoute. Les photos sont là pour le prouver.

Les talons de Mariah Carey

Mariah Carey escaladant une échelle à barreaux en talons, s'exhibe dans Voici. On retrouve le même cliché dans Public et Closer. La chanteuse qui ne manque pas de coffre cherche-t-elle à optimiser sa silhouette aux formes très généreuses en étant constamment perchée sur des talons ? Peut être car les talons plats, elle ne connait pas, comme le montre une série de photos dans Closer. Elle porte même des bottes fourrées à talons (et à crampons?) pour marcher dans la neige, ce qui relève de l'exploit !

Des jumeaux pour Beyoncé et Amal Clooney

Beyoncé, tellement heureuse d'être enceinte, n'a pas fait dans le détail pour annoncer la nouvelle à ses fans puisqu'elle a posé nue sur Instagram, au milieu de fleurs, suscitant d'après Closer "plus de sept millions de likes en douze heures... Elle en a aussi profité pour faire un pied de nez aux Cassandre qui prétendaient que son couple avec Jay Z était au bord de la rupture...et pour prendre sa revanche sur tous les incrédules qui avaient mis en doute sa première grossesse en 2011- en évoquant une mère porteuse"... N'attendez pas pareille démonstration de la part de Madame Clooney. Voilà ses semaines que l'on scrute, devine, espère que le petit ventre rond de la belle avocate n'est pas dû à une consommation excessive de chocolat. C'est officiel et on apprend par la même occasion que Madame Clooney attend des jumeaux, que ça n'a pas été très facile de tomber enceinte, et que "c'est finalement grâce à une fécondation in vitro que le couple aurait conçu un garçon et une fille" (Closer). Mais ce qui impressionne vos mags, c'est que George Clooney devienne papa à 55 ans, lui qui disait ne pas vouloir d'enfants et "qui s'était même séparé de sa girlfriend, Stacy Keiber en 2013, parce qu'elle souhaitait fonder une famille avec lui", écrit Public qui prévient que "la grossesse d'Amal est à risque". Si tout va bien, les enfants devraient naitre avant l'été...

Meghan et Harry

Pas encore de bébé en vue, mais une grande étape franchie pour le Pince Harry et sa belle actrice Meghan Markle, puisqu'ils vivent désormais ensemble à Londres. D'après Public, Meghan "aurait déjà relooké Kensington Palace ; elle a déjà commencé à redécorer les poussiéreux appartements du fils de Diana. Trop Old England, trop tanière de célib...". Closer croit savoir que "l'actrice envisagerait de mettre un terme à sa carrière... et que les scénaristes réfléchissent actuellement à la façon de la faire disparaitre" de la série Suits. Et Gala s'émeut également de cette "histoire qui aurait tant plu à Diana" parce que "la princesse des coeurs aurait apprécié que Meghan en ait un qui batte également pour de nobles causes".

Renaud, vivant, mais sans amour

Renaud, sacré "artiste de l'année" aux Victoire de la Musique, se confie longuement à Paris Match. "Toujours debout", comme le titre de sa chanson, et optimiste : "On peut toujours s'en sortir. Je suis un exemple à suivre pour ceux qui sont au fond du trou. Il suffit de taper un grand coup pour remonter à la surface et reprendre sa vie en main"... Promis "il ne jouera plus au con avec l'alcool"... Fait-il des écarts de temps en temps ? "J'ai une santé en béton. Les médecins m'ont dit, au bout de six mois sans alcool vous aurez droit à une bière ou deux par semaine. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas dit là... J'en bois un peu plus que ça. En revanche je ne toucherai plus jamais au Ricard, c'est un poison. Et heureusement pour moi, je n'aime pas le vin..." Mais c'est l'amour qui lui manque le plus : "J'ai tout pour être heureux. Mais je n'ai pas de gonzesse. C'est comme si je n'avais plus de libido. Comme si j'étais condamné à vivre avec mes assistants... Et puis je n'ai plus envie d'être le coureur de jupons que j'étais naguère".

En Bref

Johnny Depp ruiné ? Match a mené une enquête méticuleuse sur le patrimoine mais surtout sur le fabuleux train de vie de l'acteur producteur qui est en procès avec ses conseillers financiers. "L'acteur leur réclame 25 millions de dollars : il leur reproche de ne pas avoir payé ses impôts ou de les avoir acquittés avec retard. Surtout, il s'estime trahi, car il n'aurait pas été alerté de sa possible banqueroute... Johnny possède 45 voitures ou motos de luxe... Il emploie jour et nuit une équipe de gardes du corps dont le coût mensuel est de 150.000 dollars. Le personnel de Monsieur, constitué de 40 personnes, lui revient à 300.000 dollars par mois..." Il ne voyage qu'en jet privé et "il aime tant les bons cépages qu'il largue 30.000 dollars toutes les quatre semaines pour l'achat et le transport de sa piquette... Coté tableaux il possède des Basquiat, des Warhol qu'il a commencé à revendre, mais aussi du Klimt, du Modgliani"... De quoi voir venir. Le mag rappelle sa devise : "l'argent n'achète pas le bonheur, mais il vous permet d'acheter un yacht assez grand pour voguer jusqu'à lui". Mais le yacht Johnny Depp a déjà été revendu.