Des nouvelles des jumeaux Clooney, le dodu et la mini (et papa pleure plus qu'eux); Brigitte Macron, le point faible d'Emmanuel; Cyril Lignac Mélanie Doutey: les nuages; Albert de Monaco dégaine une moustache; Eva Longoria, pas de bébé mais des kilos

Le petit prince George qui rentre en classe est à la Une de Point de Vue : tout en bleu avec son short et son chandail à col en V. On le voit aussi à la Une de Gala et de Closer. C'est le héros de la semaine.

"Elle manque la première rentrée de son fils, Kate une grossesse difficile" annonce la Une de Gala. Enceinte de 11 semaines, la princesse attend son troisième enfant. Même information dans un coin de la Une de Closer, avec une série de photos de George, série très proche de celle de Gala.

Autres photos dans Voici, au même endroit, la Thomas's Battersea School, où son père le prince William l'a conduit en personne dans sa Range Rover.

Brigitte le point faible de Macron

Philippe Besson raconte dans Closer : "Emmanuel Macron a souffert des attaques contre Brigitte".

Besson explique : "Sa vraie intimité est familiale. Et dès que sa femme et les siens sont attaqués, il est blessé. Pendant toute la campagne, Brigitte a subi des attaques d'une rare violence et il en a souffert." Et ce serait pour elle qu'il a démenti les rumeurs sur sa sexualité : "Je crois qu'il s'est rendu compte que cette légende urbaine prenait vraiment dans la France réelle, au-delà de quelques milieux parisiens. Une rumeur qui signifiait quand même qu'un homme qui a épousé une femme de 24 ans de plus ne peut pas être normal ! C'est homophobe et misogyne. Il a compris que cela blessait Brigitte, et démentir était une façon de rappeler son amour pour sa femme."

Match a aussi interrogé Besson qui évoque "le point faible" de Macron : "Sa femme, sa famille. Ce n’est pas attaquable. C’est une ligne rouge. Quand Jean-Marie Le Pen dit de lui : “Il parle d’avenir mais il n’a pas d’enfants”, il répond en évoquant ses enfants et petits-enfants de cœur. On voit qu’il est furieux, affecté. De la même manière, il a trouvé violentes et injustes les attaques qu’a subies Brigitte. Avant de se déclarer candidat, il a consulté toute sa famille. Ils ont décidé tous ensemble. Il n’y serait pas allé si quiconque avait dit non ; il ne les aurait pas blessés ni mis en danger."

Besson ajoute "Il n’aurait pas gagné sans elle. Elle est indissociable de lui. Il le dit : “Elle, c’est moi, et moi, c’est elle.” Ils sont fusionnels." De plus : "Brigitte est amoureuse de son mari et son mari est amoureux d’elle, ce qui fait une vraie différence avec certaines des premières dames qui l’ont précédée. C’est sa force."

Les Clooney au boulot

L'acteur et son épouse Amal ont choisi la Mostra, le festival du film à Venise pour faire leur première apparition depuis la naissance, le 6 juin dernier, de leurs jumeaux souligne Gala. Selon Clooney, son fils est "deux fois plus gros" que sa fille, et "Il passe son temps à manger !".

Dans leur manoir du Berkshire Amal a recommencé à travailler. Elle s'est fait aménager un luxueux bureau dans l'aile gauche. Et elle aurait aussi engagé à plein temps, une puéricultrice faisant office de nounou.

'Epuisé par ses jumeaux, George Clooney confie qu’il "fond en larmes" plusieurs fois par jour' ajoute par ailleurs Gala. Une révélation qu'il aurait fait à l'occasion d'un autre festival, celui de Toronto (Canada) où il a fait la promotion de son dernier film Suburbicon. Loin de sa femme Amal et de ses jumeaux l'acteur semble fatigué mais profondément heureux d'être papa. Le comédien est émerveillé lorsqu'il parle de la personnalité de ses enfants : "Il ne pleurent quasi jamais. Je pleure beaucoup plus qu'eux, 4 fois par jour et ce à cause de la fatigue. Ils me font énormément rire et sont merveilleux".

Crise pour Cyril Lignac

"Quelques mois après sa rupture avec Sophie Marceau, Cyril Lignac a retrouvé l’amour. Le plus en vogue des cuisiniers a craqué pour une autre actrice, sublime elle aussi" annonçait Voici avant l'été. Mais selon la Une de Closer Cyril et Mélanie Doutey seraient "Déja au bord de la rupture" car explique l'hebdo en page intérieure, cinq mois après les débuts de leur idylle, ils vivent leur première crise : "Elle veut officialiser, il traîne des pieds". En tout cas "Les deux mois de convalescence après son accident de scooter l'ont un peu changé, l'incitant à déléguer et à s'appuyer sur ses 150 salariés" ajoute Closer.

3e bébé Kardashian

Kim Kardashian et Kanye West attendent donc un troisième enfant, en plus de North (4 ans) et Saint (1 an et demi). Mais ils passeront par une mère porteuse qui touchera 4 500 euros par mois selon Public : "Alors que les deux stars se montrent volontiers ouvertes dès lors qu’il s’agit de poser pour les photographes, ils se montrent beaucoup plus stricts pour préserver l’anonymat et la tranquillité de celle qui porte leur future petite-fille". et son prêts à dépenser beaucoup pour la protéger, plus même que pour la rétribuer. Public espère que ce 3e bébé sauvera leur couple "régulièrement au bord du divorce".

Le prince Harry amoureux

Meghan, l'élue du coeur du prince Harry, confirme dans l'édition américaine du magazine Vanity Fair : "Nous nous aimons"

Mais Closer pose une terrible question : le prince Harry va-t-il devoir supporter une belle-mère ? Car l'actrice américaine "Meghan Markle et sa mère, Doria sont inséparables. A tel point que cette dernière pourrait bientôt emménager à Londres. Un rebondissement auquel le prince Harry ne s'attendait vraiment."

Belle photo de Meghan, prise en studio, en 2015 sur une double page dans Match. Mais tout n'a pas été rose : "La future épouse d'un prince héritier pourra témoigner d'avoir vécu le racisme, la haine, la galère" raconte Match sur deux pages.

La moustache d'Albert

Le prince Albert de Monaco arbore une fine moustache qui n'est pas sans rappeler celle du père prince Rainier, son père, décédé il y a douze ans signale Closer. "

Longoria enceinte ?

Eva Longoria déclare "Non je ne suis pas enceinte" selon un coin de la Une de Closer. A l'intérieur, des photos en maillot de bain montrent que l'actrice de Desperate Housewives semble trop gourmande tout simplement. On la voit aussi plonger dans l'eau, toujours en maillot de bain, dans Public. En tout cas, à 42 ans, elle n'a toujours pas d'enfant souligne cruellement Closer.

Dans Voici, "Avec José, elle s'éclate" : Eva est toute habillée avec un joli chapeau blanc, attablée derrière moult verres et bouteilles, plus que joyeuse. Les photos auraient été prises à Mykonos où "sa vie est un apéro permanent". Mais elle n'oublie pas son pays d'origine : elle a envoyé un message de soutien aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le Mexique. Voici, vachard, ajoute qu'elle aurait pu aussi envoyer un gros chèque.

L’animatrice Karine Ferri, enceinte, est en couverture de Public "Scoop" : deux pages de photos dans une petite crique près de St Raphaël.

Jenifer et son ex

Jenifer et Thierry Neuvic "ont enterré la hache de guerre" selon la Une de Voici. Depuis leur séparation leurs rapports étaient tendus, mais "Pour leur fils, ils font la paix." Ouf, c'était l'info Jenifer de la semaine.

William Leymergie

Après pas loin de trente ans de Télématin sur France 2, le présentateur aux dents du bonheur se retrouve sur C8 (groupe Canal+) pour une émission de la mi-journée. VSD a suivi "ses ultimes préparatifs" interview et 8 pages de photos noir & blanc. Selon William "roulait tout seul, alors j'ai décidé de rendre les clés. Pour ne pas faire le match de trop." Et il ne s'inquiète pas pour l'avenir de son émission qui est désormais aux mains de Laurent Bignolas : "Télématin, c'est une Ferrari".

Le visage du champion agressé

Champion du monde du 800 mètres, Pierre-Ambroise Bosse, 25 ans, a été passé à tabac le 27 aout dernier, sur le parking d'une boite de nuit. Il reste évanouit, et personne ne prévient pompiers ou gendarmes. Il a confié au journal deux photos spectaculaires de son visage tuméfié et marqué par une double fracture.

Enrenages

Une page dans Match sur Caroline Proust qui joue le rôle de Laure Berthaud, capitaine de police dans la série policière (très noire) de canal + dont la sixième saison démarre. On y apprend qu'elle a changé d'agent pour manager sa carrière "J'en avais marre de l'entendre dire : - Si tu étais un homme, ce serait plus facile."

Saint-Barth et Johnny

"Lettre à nos amis, les habitants de Saint-Barth" signée Laeticia et Johnny Hallyday dans Match. Ils redise leur amour pour cette île, disent qu'ils ont ouvert leur villa (bien qu'elle soit endommagée) aux sans abris après la catastrophe. Puis, ils ont du la fermer, car leur groupe électrogène a lâché. Espérons qu'il sera vite réparé, comme le reste.

Angelina Jolie aime la France

"Ma maison physique est ici, à Los Angeles, et que ma seconde c'est la France. Je suis d'ailleurs très impressionnée par la façon dont le pays fait face aux attaques terroristes. Le démocratie et l'esprit français seront toujours plus forts que tout." dit Angelina dans Match.

Etonnant Angelina se considère comme une survivante. "Je suis surprise, tout simplement, d'être toujours vivante ! Quand j'étais adolescente, je pensais toujours à la mort. J'ai beaucoup de chance de vivre exactement la vie pour laquelle je suis faite. J'adore être débordée, me réveiller avec des enfants et des chiens partout. Pour moi le chaos, c'est la vie." Un joli message positif pour conclure ce petit tour d'horizon de la part de quelqu'un qui est privilégié et se rend compte de sa chance.