Marion Maréchal Le Pen a retrouvé l'amour (et le don d'agacer sa tante); Kim Kardashian & Kanye West : la mère porteuse est enceinte de leur 3ème; Vanessa Paradis : avec Samuel sur l'ile de Ré ; Lily-Rose Depp : son père n'aime pas du tout son chéri

Ceux qui assument le plus, ce sont Albert et Charlene de Monaco.

On parlait de pelle, commençons par là. Les langues s'agitent en ce moment. Et pas n'importe lesquelles... On pourrait imaginer que le sang bleu est un peu froid, et bien non. Chez nos amis princiers, on s'embrasse sous l'oeil des photographes comme de vulgaires vedettes de télé réalité.

Des vacances, de l'amour, des contradictions à la pelle (entre magazines) des perfidies et des personnalités politiques en pagaille : nous avons beau être au coeur de l'été et en pleine canicule - du moins pour ceux qui sont au bord de la Méditerranée- ça pulse au royaume des people.

Ils se sont embrassés en public et sous les yeux de Point de Vue ET de leurs jumeaux pour fêter le lancement de Monaco Explorations, la campagne de recherches scientifiques et d'étude des océans initiée par le prince.

Le magazine des têtes couronnées les a mis en Une et nous présente Jacques et Gabriella sous tous les angles dans les bras de leurs parents. Deux petites têtes blondes âgées de deux ans et demi qui semblent avoir plus de patience que la petite Charlotte de Cambridge pour les engagements officiels (cf. sa colère de diva la semaine passée). Mais à part les photos, Point de vue n'a vraiment rien de spécial à nous raconter. Y compris dans le deuxième article consacré au prince et à la princesse pour raconter qu'ils ont assisté au Gala de Croix Rouge. Révélation la plus exaltante : "dans la pénombre, Charlene murmure les paroles des succès de Christine and The Queens)". Avant de s'éclipser dès la fin du dîner pour retrouver la chanteuse en coulisse (qui d'ailleurs ne s'appelle pas du tout Christine mais Héloïse, on en profite pour vous le dire). Même si la "combinaison pantalon en mousseline de soie gris pâle rebrodée de sequins argentés" signée Versace arborée par la princesse était assez brillante pour ne pas dire tape-à-l'oeil, Monaco est devenu bien sage.

Seule petite info sur les enfants princiers, c'est dans Gala : leur papa a révélé qu'ils passaient jusqu'à 4h par jour dans l'eau. Ca en fait de la surveillance pour les parents !

Si vous êtes obsédés par la famille de Monaco, c'est vraiment la semaine où acheter Point de Vue, le magazine consacre un 3ème article (un reportage entier même) à la visite d'Albert au Duc et la Duchesse d'Uzès. Devinez où ? À Uzès. Exaltant on vous disait...

Love boat ! C'est le titre en revanche que Point de vue consacre aux vacances de Frederik et Mary de Danemark. Le prince héritier, son épouse et leurs 4 enfants sont sur un voilier en Grèce, à Kos. Et Point de vue a les photos du "baiser fougueux [entre le prince et la princesse] qui rappelle les premiers élans de leur histoire d'amour". Et aussi celles de Mary en train de faire du paddle en élégant maillot une pièce blanc. Mais pas de Frederik nu dans son dos comme Orlando Bloom et Katy Perry... 2017, c'est vraiment l'été plan plan, on vous le répète de semaine en semaine.