Mais qui se cache derrière les jupons de Brigitte Macron?; François H. sort avec Julie Gayet et drague. . . ses nouveaux voisins; DALS: Camille Lacourt raide de sa danseuse;Ben Affleck en désintox chez les Bouddhistes; Brad Pitt tape dans la jeunette

"Il était président, elle était la discrète. Aujourd'hui leur amour est une histoire simple." Paris-Match n'allait pas rater la première sortie ENSEMBLE, comme si de rien n'était, de François Hollande et Julie Gayet. Le magazine en a même fait sa couverture. Le couple qui a passé le week-end précédent sur la Cote d'Opale, a assisté à un spectacle (un conte musical) au Château d'Hardelot (c'est tout près du Touquet, si vous voyez à qui on fait allusion). "Ils échangeaient beaucoup de regards et semblaient très complices", écrit le magazine, citant un témoin de l'évènement, et se sont prêtés au jeu des selfies… Match précise qu'Ils ont dormi à la "Grenouillère, dans une chambre de luxe aménagée comme une hutte".

Précisons que l'Hôtel fait partie de la Chaine Relais et Châteaux. Closer nous annonce une autre bonne nouvelle pour l'ancien locataire de l'Elysée : il a trouvé une maison dans le 20e arrondissement de Paris, dans un quartier appelé la Campagne à Paris qui a un coté délicieusement village "où les maisons ne restent en vente que quelques jours". Celle où l'ex-chef de l'Etat devrait emménager début janvier "est estimée entre 1 et 1, 5 million d'euros. Et si l'on en croit l'enquête très poussée faite par le magazine, François Hollande et Julie Gayet seront apparemment bien accueillis dans ce quartier bobo. Une de leur future voisine prénommée Françoise raconte qu'il "a eu un vrai coup de coeur pour le quartier"… La dame "a rencontré et échangé plusieurs fois avec l'ex-président de la République et sa compagne… car "ils voulaient des précisions, savoir comment ça se passait entre voisins, connaitre un peu plus la vie de quartier". Ils ne font pas la Fête des Voisins, mais organisent une fête avec l'association du quartier. François Hollande a promis d'y adhérer et s'est dit "partant" pour la teuf… Il est déjà allé prendre un café au bistrot du coin avec ses futurs voisins qui voient un double avantage dans son arrivée : " On se dit que le quartier sera peut-être mieux tenu question propreté. Et puis c'est aussi un atout pour la sécurité. On a eu trois cambriolages cet été!", a précisé une future voisine.

DALS : Camille Lacourt et Hajiba

Closer qui publie une photo de Camille Lacourt en ballade à Disneyland, qualifie le champion de natation momentanément reconverti en danseur d'"éternel adolescent". Et Paris-Match écrit que "le plus séduisant des nageurs est aujourd'hui un coeur à prendre". Ce n'est pas l'avis de Public, qui affirme qu'il est "fou amoureux de sa danseuse Hajiba", photo d'un baiser échangé à l'appui. Et le récit vaut le détour. "Force est de constater qu'une véritable alchimie a pris possession du corps des deux atouts glam du programme phare de TF1… Alors le nageur aux yeux bleu piscine et la petite brune ont fini par laisser parler leur coeur. Un timide premier baiser est arrivé, puis un second, plus intense, et tant d'autres… C'est fou comme leurs huit heures d'entrainement intensif ne semblent durer que quelques secondes. Fou comme les ecchymoses et les violentes courbatures deviennent de douces caresses"… Philosophe, le journal conclut : "quoi qu'il arrive, il y a fort à parier que Camille et Hajiba, dont la complicité crève déjà l'écran, vont aller très loin dans le concours". Ce sera déjà ça de pris !