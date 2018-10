(Magot) Hallyday : guerre dans Closer, paix dans Gala; Quand Johnny en colère jetait Laeticia à la mer; Maître Gims: polygame peut-être, mais mono-amoureux; #DALS : Karine Ferri & Iris Mittenaere, c'est polaire; Karine Le Marchand: 50 ans et pas une ride!

Les dernières nouvelles de la saga Hallyday. Oui, car tant qu'un accord ne sera pas signée entre Laeticia et les deux aînés du rocker, beaucoup d'encre va encore couler... Mercredi tout allait bien. Gala nous annonçait que Laeticia de retour à Paris était "prête pour la paix". Jolies photos de la villa de Marnes-la-Coquette, de Laeticia avec ses deux filles. "Laeticia est heureuse: la preuve, il lui arrive désormais de rire de tous les amants qu'on lui prête en se demandant même qui va être le prochain", dit une de ses amies. Elle a retrouvé Mamie Rock et puis, rappelle le mag, Laura Smet s'est rendu à la Savannah pour se recueillir le 26 septembre. Bref, "le temps est peut-être venu de cesser de laver son linge sale en public et de trouver un accord.

L'heure est aux discussions, aux négociations, aux mains tendues à la recherche d'un terrain d'enfant d'entente, enfin à l'apaisement. Quant à David, pour l'heure il campe sur ses positions même si les avocats de David ne sont pas non plus fermés à une possibilité de négociation mais les affaires sont les affaires, et l'objet de la guerre c'est la paix".

Mais vendredi, rebondissement : Closer, qui n'est jamais le moins bien informé nous annonce une catastrophe : "les négociations sont rompues, tout cela parce que Laura a fait fuiter des informations dans la presse évoquant ces négociations. Alors maître Amir Aslani, l'homme de loi de la veuve, a stoppé net les discussions, considérant que l'équipe juridique de Laura Smet était fautive et avait rompu sa clause de confidentialité." Désormais, et jusqu'à nouvel ordre, "la seule échéance qu'il garde en tête c'est la mi-novembre ou le 25 novembre au plus tard, avant l'audience du 30, lorsque pourrait débuter à Nanterre le jugement de leur affaire si la justice française se déclarait alors compétente. Un protocole d'accord signé entre toutes les parties éteindrait toutes les actions. Entre les deux camps, la rupture des négociations n'est donc pas définitive". En tous cas, Mamie Rock, revenue dans le jeu, a déclaré à M6 qu'elle "espère que Laeticia va gagner parce qu'elle le mérite. C'est elle qui a surveillé son mari et personne d'autre. Et celui qui soigne les malades a le droit à tout." Point.

Les secrets de Laeticia

Cette semaine, entre les visites de Laeticia chez son avocat et les sorties très médiatisées de la veuve de Johnny dans les restaurants en vogue de Paris, un élément nouveau vient alimenter la chronique: le livre qui raconte la vie de Laeticia herself. Intitulé "Laeticia, la vraie histoire", l'ouvrage est signé Laurence Pieau, directrice de la rédaction de Closer, et François Vignolle, directeur adjoint des JT de M6. L'ouvrage est publié par les éditions Plon. Closer et le Parisien en publient les bonnes feuilles... et il se confirme que tout n'a pas toujours été rose entre Johnny et Laeticia. Son père, que les auteurs ont longuement interviewé, a reconnu que sa fille "exagère" parfois. "Johnny sait être cruel - sa femme le réalisera peu après leurs noces - et le nouveau beau-père en fera les frais", écrit Closer. Le Parisien livre la scène en détails : "Laeticia découvre aussi la mauvaise habitude que Johnny entretient avec une certaine gourmandise : s’en prendre à quelqu’un lors de grandes tablées… Un soir, dans un restaurant, André Boudou fait les frais du petit jeu. "De toute façon, André, lance Johnny devant les cinq personnes qui partagent sa table, ne te fais aucune illusion. Toi, tu es mon con, tu es mon gros con". André Boudou fulmine. A ses côtés, Laeticia proteste timidement : "Mamour !" – "Oh toi, ta gueule !" lui rétorque Johnny devant tout le monde. C’en est trop pour le fier André Boudou qui se lève de table et regagne, très énervé, son bateau. Laeticia et Johnny rejoignent le leur quelques minutes plus tard. Contrariée, Laeticia descend s’enfermer dans sa cabine tandis que le rockeur s’enquille des rhums banane sur le pont. Laeticia prend son courage à deux mains et vient se planter devant lui." Ecoute mamour, franchement avec mon père, tu as été un peu"… Laeticia n’a pas le temps de finir sa phrase que Johnny l’a déjà soulevée et jetée à l’eau ! Deux amis de la star interviennent. "Johnny c’est pas possible, arrête tes conneries". Le capitaine l’a remontée, témoigne une des personnes présentes. Elle est allée se réchauffer de longues minutes sous la douche pendant que Johnny partait se coucher".

Et encore ceci : "Un épisode que l'on avait oublié : Johnny pleure dans la voiture. "Réponds-moi, dis-moi où tu es ?" A Saint-Barth, dans ce 4x4 qui passe, ironie de la vie, devant le cimetière de Lorient où il sera enterré dix ans plus tard, Johnny cherche en vain depuis des heures à joindre Laeticia. A ses amis présents à ses côtés ce jour de mai 2008, il ne cesse de répéter la même chose : Laeticia s’est rendue la veille à l’anniversaire de Lenny Kravitz à Paris. Et elle n’est pas rentrée de la nuit. Jojo tourne en boucle. Il est malheureux. Il flippe… Cela fait plusieurs mois déjà qu’entre elle et lui rien ne va plus. Laeticia n’est plus un faire-valoir, elle n’est plus entière dédiée à son homme. Il ira se prendre une murge en attendant d’avoir des nouvelles. Qu’il finira par obtenir le lendemain. Elle lui assurera qu’il ne s’est rien passé. Mais la presse people évoque rapidement l’anniversaire de Lenny Kravitz. Vont-ils se séparer ? La rumeur court sur la planète show-biz."

DALS : Karine Ferri pas à la fête

Si on en croit Public, Iris Mittenaere, l'ex-miss Univers, une des concurrentes de Danse avec les Stars, et Karine Ferri, qui présente de l'émission avec Camille Combal, ne partiront pas en vacances ensemble. "La jalousie fait rage" selon le magazine, "elles ont du mal à le cacher". Le côté "prête à tout pour gagner d'Iris agace au plus haut point Karine. Elle la voit clairement comme une rivale et se sent poussée vers la sortie vers la sortie" glisse le magazine qui prétend citer un spécialiste (anonyme) des media qui voit plus loin et "estime qu'en "propulsant Iris co-animatrice de Ninja Warrior, TF1 a acté la reconversion de l'ex Miss Univers". Bon jusque là, ça va, mais Public pose la question : "Au détriment de la carrière de Karine ?" En tout cas Public l'insinue. En attendant une éventuelle clarification "Karine a, paraît-il, été tellement froide qu'Iris en a pleuré dans la Red Room", d'après le témoignage rapporté par Carla Ginola éliminée la semaine dernière, et qui ne semble pas non plus porter l'ex-Miss dans son coeur. Et toujours d'après Public, Kev Adams, le chéri d'Iris serait jaloux d'Anthony Colette le danseur d'Iris et "chaque samedi il enrage devant sa télé", mais ça, on n'est pas obligé de le croire.

Voici revient également sur les problèmes que Karine Ferri rencontrerait à TF1: "l'animatrice peine à retrouver sa place dans la nouvelle version de DALS et rêve d'un rôle plus étoffé" écrit le magazine, mais pour la prod "elle n'est pas forcément la priorité". Se référant à une source, bien sûr anonyme, Karine est stressée et mécontente de ses prestations: "Elle est en colère contre elle-même mais aussi contre la production qui ne fait rien pour l'aider". Le mag ajoute qu'elle a tapé du poing sur la table, car "elle n'est pas satisfaite de son temps de parole dans DALS. Elle a dit que si ça devait continuer, cela ne servait à rien qu'elle soit là et qu'elle refusait de faire de la figuration". En termes polis, on comprend qu'elle refuse de jouer les potiches, mais son partenaire Camille Combal "a de l'humour et de la répartie", et "Karine se trouve démunie devant les vannes de Camille". Ce qui fait dire à Voici qu'elle a "peur de valser", et le mag conclut : "Pour Karine, en ce moment c'est plutôt Danse avec le stress".