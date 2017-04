Louis Sarkozy & Capucine Anav : c'est reparti ; Manuel Valls & Mme font campagne buissonnière sur l'île Maurice ; Guerre et/ou paix ? Brigitte Macron et la maman d'Emmanuel ; Alerte coeurs brisés à Hollywood : Johnny Depp & Brad Pitt total à la dérive

Les politiques sont très présents dans les magazines people en cette saison électorale, qu'ils soient en campagne, comme Emmanuel Macron, ou en goguette comme Manuel Valls et son épouse, Anne Gravoin, qui a délaissé son orchestre pour partir en vacances avec son mari. En couverture, Voici annonce des photos "exclusives" de Manuel Valls, main dans la main avec son épouse en promenade sur une plage de l'Ile Maurice. Photos pas si exclusives que cela puisque les vacances du couple Valls sont également immortalisées dans Closer, qui préfère accorder la vedette à Brigitte et Emmanuel Macron, avec un titre alléchant.

Brigitte Macron "en guerre" avec la mère d'Emmanuel. Oui, mais c'était il y a longtemps. Le mag fait la promotion du livre de notre consœur Anne Fulda, Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait (Plon) "une biographie dans laquelle ses deux parents ont décidé de se confier. Eux, dont le candidat pourtant si prompt à se raconter, ne parle presque jamais. Eux, les grands absents de la mythologie familiale que l'ancien ministre aime à distiller". La maman est amère : "A lire certains articles, Emmanuel n'a pas de famille... On lui a créé une vie romancée", déplore d'emblée François Noguès (ex Madame Macron), qui a été "trop éclipsée par une femme, que la silhouette fluette n'empêche pas d'occuper tout l'espace"... Et cette femme, c'est Brigitte, dite Bibi, "la prof de théâtre de leur fils", de vingt trois ans son ainée, que les Macron n'ont "pas vu venir", et qui les "a fait tomber de l'armoire" selon Monsieur Macron père. "C'est sûr, on n'a pas fait 'chic alors !'", insiste Madame Noguès. "Mes parents ont plusieurs fois pensé que ça allait s'arrêter. Et ont tout fait pour", confie le leader d'En Marche. Aujourd'hui la mère d'Emmanuel "entretient des rapports apaisés " avec Brigitte, résignée sans doute devant l'amour complètement fusionnel qui fait "qu'on pourrait déshabiller Laetitia Casta devant Emmanuel que cela ne lui ferait rien", cite encore Closer qui avance qu'"en remettant les pendules à l'heure publiquement, la mère de l'aspirant-président a réinvesti un peu de l'espace qui lui est dû".

Les Valls, vacances en solo

Après son échec à la primaire de la Gauche, Manuel Valls avait, lui, emmené sa mère, ainsi que sa femme et sa sœur, à Madrid début mars pour l'inauguration d'une exposition consacrée à son père, le peintre Xavier Valls. "Le député de l'Essonne avait besoin de souffler", écrit Closer. D'après les photos (volées), c'est réussi ! En effet, c'est en amoureux que l'ancien Premier ministre et son épouse Anne Gravoin se sont envolés pour l'Ile Maurice "pour dix jours, comme de simples touristes"... "Ici pas d'agents de sécurité, ni de policiers pour les escorter", écrit Voici qui croit savoir que l'ancien Premier ministre a zappé le débat des onze candidats à la présidentielle le soir de son arrivée. Une vraie parenthèse !

Capucine Anav et Louis Sarkozy : retour de flamme

"C'est reparti entre Capucine et Anav et le fils de l'ex-président !", annonce Public qui affirme qu'entre Delon (Alain-Fabien) et Sarkozy (Louis), elle a choisi ; "les amants terribles ont décidé de se donner une nouvelle chance". D'après une source "au fond d'elle même, elle a Louis dans la peau. Il n'y a qu'à voir comment elle fond devant lui". Et inversement, ajoute Public qui revendique le scoop de l'annonce de ce retour de flamme. Ainsi "Capucine peut partager de nouveaux moments de complicité avec l'ancien président et son épouse, Carla Bruni" qui la reçoivent chez eux.

La bataille de Johnny Hallyday

Depuis que Johnny Hallyday a "officialisé" qu'il subit un traitement contre le cancer du poumon, notre rocker national ne communique que par réseaux sociaux avec ses fans qui s'inquiètent. A Los Angeles, l'idole des jeunes s'efforce de mener une vie presque normale, nous dit-on. En compagnie de son épouse Laetitia et leurs deux filles, Johnny est en couverture de Paris Match qui lui consacre un long reportage et rend hommage à celle qui est "totalement dévouée à la guérison de son homme". Et l'on comprend qu'il lui faut beaucoup d'énergie car "coté moral, le bât blesse" même si "Johnny est plus entouré que jamais". La tournée des Vieilles Canailles en France est maintenue mais le début des répétitions a été retardé... "et les rares qu'il prend au téléphone sont frappés par son ton las, sa manière très évanescente d'évoquer sa maladie". Alors c'est Laetitia qui "prend énormément sur elle". Tous ses amis rendent hommage à la jeune femme "qui marche avec des béquilles en ce moment car son corps a lâché face à l'épreuve", peut-on encore lire dans cet article qui oscille en permanence entre optimisme et scepticisme.

Johnny Depp et Brad Pitt, le coeur brisé et le corps cassé

Ils font peine à voire tous les deux, victime chacun des ravages provoqués par un divorce conflictuel dont ils ont du mal à s'en remettre. Johnny Depp y a laissé quelques millions de dollars pour éviter l'étalage des turpitudes que lui reproche son ex-épouse Amber Heard. L'acteur-producteur dont la photo se trouve dans tous les magazines people "n'était plus que l'ombre de lui-même lors de la grande soirée d'anniversaire de la chanteuse Lady Gaga". D'après Closer, "il semblait avoir du mal à marcher sans son garde du corps". Et selon Public, l'ex-compagnon de Vanessa Paradis est au bord de la banqueroute, "ruiné par un train de vie démentiel", et serait en conflit avec son manager.

Pas franchement épanoui non plus, Brad Pitt, l'ex d'Angelina Jolie. "Où sont passés ses muscles et son sourire charmeur? L'acteur semble miné par les conséquences terribles de la guerre sans merci que lui a mené son ex", écrit Closer. Rappelons qu'elle l'a accusé de se montrer violent avec ses enfants et de se droguer. Voici en rajoute : "il est méconnaissable, tout maigre et sec - et sa coupe de cheveux n'arrange rien". Il a séché la cérémonie des Oscars et passe toutes ses journées dans un atelier à faire de la sculpture. "Brad est psychologiquement détruit et physiquement atteint". Au point que Closer s'interroge sur son état de santé.

En bref

-Deuxième bébé en route pour Karine Ferri, alors que son petit Maël vient tout juste de souffler sa première bougie. L'animatrice fera The Voice, enceinte. L'arrivée du bébé, prévue pour le mois d'octobre, ravit le papa, le footballeur Yoann Gourcuff ainsi que les futures grands-mères réquisitionnées pour la naissance et la période qui va suivre.

- Des coeurs à prendre dans Gala : Anthony Delon, 52 ans, est en couverture du magazine avec sa fille Loup, 21 ans. L'acteur lance une ligne de vêtements de cuir, aventure qu'il avait déjà tentée une première fois il y a quelques années. Et sa fille Loup en est l'égérie. Elle même et sa soeur Liv vivent avec leur père depuis la séparation de leurs parents, il y a cinq ans. Une expérience qui a "éclairé ( Anthony) sur la difficulté d'être mère au foyer. Les hommes en général, ne se rendent pas compte du travail accompli, ils pensent que c'est inné. Ils se trompent ". Parole de papa solo. Aujourd'hui l'acteur-créateur de mode "aimerait pouvoir partager" car "la vie de couple lui manque" et ses filles, autrefois réticentes, l'y encouragent. Message transmis.

-Les enfants de Sophie Davant eux, sont en train de quitter le nid familial "très, très lentement". L'ancienne animatrice de "Toute une Histoire" dont elle a très mal vécu la suppression sort un livre "Il est temps de choisir sa vie", co-écrit avec son psy, Christophe Fauré. Ouvrage dans lequel elle s'adresse à tous ceux qui traversent une épreuve, et auxquels elle "donne sept clefs à actionner". Elle se décrit comme "romantique, fleur bleue même, amoureuse de l'amour, ne souhaite pas vieillir seule".