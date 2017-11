Louane & DJ Kungs, ça commence fort; Cyril Hanouna & Emilie, ça finit mal; Valérie Trierweiler est partie en WE chez Alain Delon, Charlotte Casiraghi & Dimitri Rassam à L.A; Maudites des kilos: Mariah Carey ne sait pas maigrir, Capucine Anav pas grossir

En découvrant la couverture de Closer, on se dit : "ça alors" ! Le mag nous annonce que Valérie Trierweiler et Alain Delon, dont on savait qu'ils étaient amis, sont VRAIMENT ensemble. Le journal écrit que "depuis un mois, l'amitié reconnaissante s'est en effet muée en une histoire prometteuse". Tout cela part de la préparation d'un "hors série" de Paris-Match, consacré à l'acteur vedette, et supervisé par la journaliste. Après la séance de photos le couple est allé déjeuner à la Brasserie La Lorraine... "installés au fond sur une banquette, isolés de la salle par un paravent, ils prenaient alors le temps de discuter très tendrement deux heures durant.

Avant de se quitter d'un tendre baiser sur le trottoir. Mais pas question de rester trop longtemps séparés : cinq jours plus tard, le 5 novembre elle le rejoignait à Douchy..." dans sa propriété... Closer ajoute que "leur histoire est bien trop neuve pour qu'ils l'aient déjà annoncée à leurs proches"... A suivre, donc.

Charlotte et Dimitri, Halloween à L.A.

Ils posent ensemble à la une de Paris-Match et forment un couple magnifique : Charlotte Casiraghi et le producteur Dimitri Rassam vivent "un vrai conte de fées" écrit le mag qui explique qu'ils ne se quittent plus. Match, qui note que "le fils de Carole Bouquet et la petite fille de Grace Kelly semblent génétiquement programmés pour vivre une passion amoureuse du coté de Hollywood davantage que de Vesoul", les a surpris dans la cité des Anges, déguisés pour Halloween, elle en renard et lui en loup, en compagnie de leurs enfants, la petite Darya, fille de Dimitri et Raphael, le fils de Charlotte. Preuve supplémentaire que tout va bien pour eux : "le couple a été adoubé par les mères, Caroline de Monaco et Carole Bouquet"... En août dernier Dimitri a emmené Charlotte sur l'Ile de Pantelleria où Carole Bouquet réside une partie de l'année. En juillet Dimitri Rassam s'était lui, fait "empachaouter". "C'est une sorte de rite de passage. Dès qu'un enfant de Caroline veut signifier que c'est du sérieux, il fait grimper le ou la prétendante sur le 36 mètres en bois de la princesse, le " Pacha III". Charlotte et Dimitri seraient si bien ensemble que l'on penserait qu'ils filent droit vers le mariage"...

Claude Lelouch, quatre fois vingt ans

Paris-Match parle d'un casting de rêve... Le réalisateur de l'inoubliable "Un Homme et une Femme" qui en a lui, épousé bien plus d'une, a fêté ses quatre fois vingt ans, en présence de ses nombreux enfants et petits enfants, et de tous ses amis du show biz. Au cours de cet évènement ô combien parisien, un aparté a été particulièrement remarqué : celui de PPDA avec Béatrice Dalle. Ils étaient fâchés depuis des lustres. Ils ne le sont plus. A l'époque, l'actrice avait quitté le plateau de TF1 parce qu'une question de Patrick Poivre d'Arvor lui avait déplu. Leur tête à tête a été immortalisé par les photographes.