Laura Smet veut un bébé, Charlotte Casiraghi attend le sien au Ferret; Angelina Jolie & Robin Wright, in love de Frenchies; Lily-Rose Depp se bat dans la boue, Edouard Philippe se baigne dans la mer (malgré sa peur des requins); Karine Le Marchand rumine

On reste au Cap-Ferret, où Charlotte Casiraghi a également posé ses valises pour ses derniers jours de vacances. Après un mois de repos à la maison, à Monaco, et une croisière à bord du yacht des Grimaldi (le Pacha III), la petite fille de Grace Kelly a « loué avec Dimitri Rassam, le père de son futur enfant, une « cabane » les pieds dans l’eau au Cap-Ferret » nous dit Paris Match. Pas d’écart ici non plus : un peu de shopping entre deux siestes et des balades les pieds dans l’eau. La fille de Caroline de Monaco a même rangé son vélo. Et pour cause en septembre elle donnera naissance à son deuxième enfant au centre hospitalier Princesse-Grace. Celui-là même, où elle naissait il y a tout juste 32 ans.

On quitte la France pour Saint-Barth, le repaire de Laeticia Hallyday. En couverture de Voici, la veuve de Johnny profite toujours de ses vacances avant une rentrée qui promet d’être mouvementée. Fin septembre, elle sera à Paris où elle n’a pas mis les pieds depuis l’enterrement de son mari, pour assurer la promotion de son album posthume. Une promotion qui pourrait s’avérer quelque peu compliquée alors que le clan Hallyday se déchire toujours. David n’a d’ailleurs toujours pas avalé la pilule… D’après le magazine people, il ne supporterait pas l’idée que sa belle-mère assure la promotion du dernier album de son père, alors que c'est la seule non-artiste du clan. Conflit ou pas, Laeticia sera bel et bien présente et elle est prête à « déterrer une nouvelle fois la hache de guerre » même si « elle a énormément la pression, la trouille aussi » comme le glisse un proche de la famille à Voici. Mais avant l’orage à venir, il lui reste quelques semaines pour profiter de ses proches et de ses filles, les pieds dans le sable ou allongée sur un yacht…

On repart en Europe, et plus précisément en Italie où Jlo s’est installée le temps d’un séjour pour le moins sportif. Avec la star, moins de farniente et plus de muscu. En couple depuis un an et demi avec le joueur de baseball, Alex Rodriguez, Lopez n’arrête plus. Le sport, c’est matin, midi et soir nous raconte Voici. Elle était déjà connue pour sa plastique de rêve, bientôt elle sera bodybuildée. Avec Rodriguez, on ne plaisante pas. D’ailleurs, il n’est jamais loin : soit il l’encourage, soit il sort son appareil photo our poster les progrès de sa belle sur le gram (ou plus communément Instagram). Après tout, Jlo ne doit pas s’en plaindre, un corps pareil à 49 ans tout le monde en rêve !

L'été des politiques, les tribus de sortie, les dossiers au placard

Encore en Italie, mais on remplace les people par nos politiques, en vacances eux aussi. Certains, ont même choisi des lieux prisés par la jetset à l’instar d’Edouard Philippe en vacances à Portofino. Le Premier ministre marche dans les traces de Beyonce et Kourtney Kardashian en choisissant le lieu le plus hype de l’été. Bon, pas non plus de yacht de luxe en vue, avec Edouard Philippe c’est plutôt short de bain rouge et bière locale à la main. Accompagné de sa femme et de ses trois enfants, le chef du gouvernement profite de ses derniers jours de vacances. Closer le montre les pieds dans l’eau jouant au ballon avec sa famille ou encore assis sur un transat, en pleine lecture. Loin derrière lui, la polémique Benalla ! Avant une rentrée qui promet d’être chargée (réforme constitutionnelle oblige !), Edouard Philippe profite des siens, qu’il confiait ne pas voir assez, aux élèves de l’émission Au Tableau.

Dans Voici, c’est Marlène Schiappa qui profite de ses congés avec ses deux filles et son mari (également en short rouge, probablement un grand hit de l’été…). Bikini et pareo pour la secrétaire d’Etat qui confiait, il y a peu, à Madame Figaro combien sa famille lui manquait. Celle qui racontait utiliser le shampoing de ses filles « pour sentir leur odeur » quand elles sont séparées, peut donc ranger la bouteille et, enfin, se coller à ses petites. Du moins, pour encore 5 jours…

Petit détour par Brégançon, où le couple Macron profite lui aussi de ses quelques jours de repos. Voici oublie Emmanuel Macron quelques instants, histoire de se pencher sur les occupations estivales de la Première dame. Rappelant son escapade en scooter des mers, le magazine semble moqueur et se souvient que la piscine construite à la demande du couple dans le Fort devait éviter toute dépense de sécurisation de la plage. Ils ne le disent pas, on le dira donc à leur place, après cette balade au large : c’est raté. Paris Match, fait lui aussi un détour par Brégançon. Pas question des loisirs du couple présidentiel dans ses colonnes, mais plutôt de son bain de foule. Quelques clichés pour illustrer l’escapade en ville des Macron et une phrase, « parfois les gens attendent plusieurs heures dans l’espoir d’échanger quelques mots ».

L'été ou l’hiver, les frenchie ont la cote à Hollywood

Chez les stars, les Français ont la cote ces derniers temps. On savait que Robin Wright (l’ex de Sean Penn) se la coulait douce avec un frenchie- Clément Giraudet, responsable des relations publiques et internationales chez Saint Laurent- depuis près d’un an, mais Public nous apprend qu’ils se sont secrètement mariés. Enfin, c’est loupé pour le secret… Le couple s’est dit oui au début du mois d’août dans un village de la Drôme. Ils voulaient un mariage intime, La Roche-sur-le-Buis (commune de 300 habitants) étaient donc le lieu parfait pour cette union bohème-chic (comprenez dentelle, fleurs, bandana et guitares).