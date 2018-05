Laeticia Hallyday obligée de se serrer la ceinture; Rihanna se fout de la sienne (et encaisse les $$$); Capucine Anav & Alain-Fabien Delon, c’est encore fini; Stéphanie de Monaco pleure la mort de Népal; Kate & Meghan, derrière les sourires, la jalousie

Stéphanie : adieu à Népal

"La soeur du prince Albert II pleure la disparition de l'un des deux éléphants d'Asie sur lesquelles elle veille depuis cinq ans" raconte Point de Vue. Nice Matin confirme : ""Elle souffrait de perte d'équilibre, avait du mal à se déplacer": la vétérinaire de Népal raconte les derniers moments de l'éléphante.

Meghan forte et ambitieuse

Meghan Markle ? L'héroïne de la semaine : on la trouve dans Closer, Public, Gala et VSD Biographe et fin connaisseur de la famille royale, Andrew Morton évoque la personnalité de la fiancée du prince Harry dans Closer : " Le Britannique décrit une jeune femme "forte, déterminée et ambitieuse". "(Meghan) est très bonne pour réseauter, a déclaré Andrew Morton dans l'édition à paraître le vendredi 11 mai dans les kiosques. Elle a toujours été passionnée par la "marque Meghan" et elle garde le contrôle : si elle a un verre en main, c'est un verre d'un très bon champagne ; elle n'a jamais fait de selfie grimaçant... Elle a toujours été consciente de ce qu'elle voulait devenir. Mais ce n'est pas négatif !"

Interview du même Morton dans Public. Selon le biographe de Meghan "La jalousie entre elle et Kate est évidente". Et on retrouve Meghan dans un coin de la Une de Gala qui remarque, comme d'autres "Fini les tenues sexy !" la future mariée porte désormais des tenues plus dignes, et des orbes plus longues.