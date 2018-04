Marc Lavoine bascule avec une (toute toute) jeunette; M. Pokora, Christina à L.A, Fatima à Casa ?: Laeticia Hallyday, retour sur la tombe de Johnny; Laura Smet n’a plus d’argent, Adriana Karembeu a toujours son nom (mais Christian râle); Énora M. adopte

Après un insoutenable suspense de quatre jours, on a enfin appris ce vendredi que le Royal Baby se prénomme Louis Arthur Charles. Aucun des trois prénoms du nouvel héritier Windsor ne figurait en tête de liste des parieurs... Vos hebdos se creusent la cervelle pour savoir quoi raconter sur ce bout de chou de 3,8kg que ses parents ont présenté quelques heures à peine après sa naissance. Et on a beau se dire que la duchesse de Cambridge a bénéficié d'un brushing et d'une séance de maquillage sur mesure, on a quand même été estomaqués par la fraicheur de sa mine à sa sortie de clinique où son mari est venu la chercher quelques heures à peine après l'accouchement.

En tous cas, le fait que Louis ait pointé le bout de son nez un lundi a permis à Point de Vue et à Paris-Match de consacrer leur couverture à la naissance royale... Quant à Voici, il consacre un dossier spécial, détachable à l'évènement... Que va-t-il se passer maintenant, questionne PDV ? "La belle fille du Prince Charles devrait bénéficier d'un congé de maternité plus long que les précédents -qu'elle interrompra le 19 mai pour assister au mariage du prince Harry et de Meghan Markle". Kate pourra donner de précieux conseils à sa soeur Pippa qui vient d'annoncer qu'elle attend son premier enfant...

Laeticia, retour à Saint-Barth

"Difficile retour à Saint-Barth" pour Laeticia, titre Gala, lequel, comme les autres people magazines s'efforcent d'entretenir la flamme de la saga Hallyday, alors qu'il ne se passe pas grand chose ces derniers jours... Dans VSD on apprend que Laeticia a reçu la visite de Jean-Claude Camus accompagné de sa fille Isabelle et de son petit-fils. "Les Camus l'ont accompagnée au petit cimetière de Lorient couronne bouquet de rose plaque gravée photos et ex-voto surchargent la sépulture qu'on dirait prête pour un corso fleuri". Les téléspectateurs de BFM ont également pu découvrir tous les détails de la tombe de Johnny où Laeticia se rend quotidiennement. Hors micro et caméra, la veuve du rocker s'est confiée aux envoyés spéciaux de la chaine: "Je ressens un vide abyssal. J'ai mal à en crever. J'ai l'impression qu'on me vole mon deuil tous les jours. Je n'ai pas de colère. Je suis juste triste et blessée... C'est dur mais je vais me battre pour mes filles et je vais y arriver", leur a déclaré la mère de Jade et Joy qui a ajouté : "il faut que je réapprenne à vivre, à trouver ma place sans lui".

Laura invitée à l'Elysée

Closer revient sur les ennuis financiers de Laura qui, "financièrement à bout", doit emprunter... La fille de Johnny aurait besoin de liquidités pour couvrir les frais de tournage de son premier court-métrage. Un de ses proches qui "l'avait âprement défendu dans la presse a été surpris dans un café en train d'expliquer que l'actrice cherche est emprunter de l'argent, 500.000 €, pas moins qu'elle compterait rembourser avec ce qu'elle estime lui revenir de l'héritage paternel. Voici en est encore à sa virée au Portugal (photo de Match de la semaine dernière) où elle a rendu visite à son frère David en compagnie de Raphael, son compagnon dans la vie. Les photos, un peu floues montrent toute la famille attablée sur la terrasse d'un restaurant de bord de mer... Depuis, Laura est rentré à Paris puisqu'elle faisait partie, ce jeudi soir à l'Elysée, de la centaine de personnalités du monde du cinéma invitées par Emmanuel Macron en prévision du Festival de Cannes. On le sait car Laura a posté des remerciements au Président sur son compte Instagram... Petite consolation, en attendant le prochain jugement sur l'héritage : Laura et David ont reçu le soutien d' Amanda Sthers qui avait écrit la biographie de Johnny en 2013 : "On ne peut pas demander des funérailles nationales et après se réfugier derrière la loi californienne. Il faut choisir son pays. Je veux dire à Laura et David qu'ils ont été aimé et qu'il ne faut pas qu'ils doutent", a-t-elle déclaré sur Europe 1, déclaration reprise par Voici.

Marc Lavoine : vive la jeunesse

"Trente trois ans d'écart", titre Voici en couverture. "Marc Lavoine, raide dingue d'une écrivaine de 22 ans", précise le mag en pages intérieures"."Sa nouvelle chérie a 33 ans de moins que lui", annonce de son coté Closer. C'est l'évènement people de la semaine: le démon de midi a encore frappé ! La séparation de Marc Lavoine avec son épouse Sarah à peine officialisée, la presse people dégaine l'information : Marc Lavoine a une nouvelle amoureuse. Et à lire Closer on comprend que ce n'est pas lui qui a fait le premier pas. Le mag raconte en effet que "l'artiste a croisé le regard de la jolie brune en octobre 2016 dans l'émission Carte Blanche à Marc Lavoine sur France Inter. Figurant parmi les quatre invités, Line Papin tombe sous le charme du quinquagénaire ténébreux. Mais le coup de foudre n'est pas réciproque ! Tenace, la jeune femme insiste pour le revoir et un an plus tard ses efforts finissent par payer. Une histoire d'amour nait alors, belle, mais compliquée... En mars, Marc Lavoine finit par annoncer à la mère de ses enfants, Sarah qu'il veut mettre un terme à leur mariage. Son épouse qui n'a rien vu venir, accepte de divorcer". Line Papin est écrivaine : elle a publié son premier roman à l'âge de 20 ans. "L'Eveil, c'est son titre, a été la révélation littéraire de la rentrée 2016. Une histoire d'amour, bien sûr qui a pour cadre les rues de Hanoï où la jeune femme est née d'une mère vietnamienne et d'un père français. Précision des journaux pour souligner la différence d'âge du nouveau couple : Line n'a que deux ans de plus que Yasmine la fille aînée de Marc Lavoine....

Matt, Christina et Fatima

Public a surpris Matt Pokora en bonne compagnie à Casablanca où il se trouvait récemment pour chanter avec Jennifer lors d'un événement fashion..." Alerte rouge à Casablanca" écrit même le mag qui se demande s'il "cherche à rendre sa chérie Christina Milian folle de jalousie"... Le beau blond a été photographié en train de déjeuner et prendre un verre en charmante compagnie. "Difficile lorsqu'on est une nana normalement constituée de résister au sex-appeal de l'ex coach de The Voice et à son sourire ravageur... Or Fatima, jolie brune sensuelle semble sous le charme de l'interprète de My Way", écrit le mag. Le journal fait parler "un client de l'hôtel " (anonyme, bien sûr), où Matt a passé le weekend : "ils étaient très complices et ont passé pas mal de temps ensemble et pas qu'en terrasse" d'après le fameux client..."mateur". Qu'en pense Christina Millian? "Huit mois après son coup de foudre à Saint-Tropez le couple doit désormais apprendre à gérer les séparations pour le boulot", écrit Public qui croit savoir que Christina lui fait une confiance aveugle et le laisse partir seul au soleil de Casablanca. "Supportera-t-elle cette escapade de son chéri au Maroc et sa complicité avec cette jolie brune"? s'interroge le mag.

Enora Malagré, bonheur maternel en vue

Enora Malagré : bientôt maman, annonce Public. L'ancienne chroniqueuse de TPMP qui souffre d'endométriose, ne peut pas avoir d'enfant. Elle a annoncé récemment qu'elle cherche maintenant à adopter : "J'ai lancé le processus il y a 2 ans pour adopter à l'étranger parce qu'en France c'est plus compliqué". C'est ce qu'elle a déclaré aux Grandes Gueules de RMC reprises par Public qui précise "qu' elle attend avec impatience un bébé miracle qui viendrait du Maroc pays auquel elle est "très attachée pour des raisons personnelles".

Adriana : Karembeu pour toujours

Christian et Adriana Karembeun ont divorcé depuis belle lurette et Adrianna est remariée depuis 4 ans avec André Ohanian dont elle attend son premier enfant à 46 ans. Mais dans la vie Adriana se nomme toujours Adriana Karembeu. Cela dérange beaucoup son ex-époux qui s'est confié récemment un journal suisse : "j'espère que nous n'aurons pas à attendre que des juges décident à ce sujet". Mais d'après Closer qui revendique des informations exclusives "Adriana pourrait garder le patronyme de Karembeu pour ses activités publiques parce qu'au début de leur relation dans les années 1990 Christian a signé un document qui l'autorise à conserver son nom même s'ils venaient à se séparer. Ce patronyme est d'ailleurs considéré comme un nom d'artiste car l'ancien sportif s'appelle Christian Laly Kake Karembeu". Ce qui signifie que lui aussi porte un nom d'artiste...

Et encore

- Pour évoquer le voyage présidentiel à Washington,et parler des bonnes relartions entre Brigitte et Melania, Gala a ressorti les photos de la visite du couple américain à Paris, l'an dernier...

- Le diadème de la réconciliation. C'est ainsi que la presse people internationale parle du diadème serti de saphirs signé Cartier que portait la reine Letizia à l'occasion du dîner de gala offert par le roi Felipe en l'honneur du président portugais. Ce diadème avait souvent été porté par la reine Sophie. Et pour les spécialistes de la royauté le fait de porter ce bijou est un signe de bonne volonté de la reine Letizia qui s'était rendue très impopulaire à cause d'un geste d'agacement à l'encontre de sa belle-mère à la sortie de la messe de Pâques... L'incident, relayé sur les comptes sociaux, avait beaucoup choqué... Et Letizia cherche visiblement à se faire pardonner.