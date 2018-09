Pluie d'euros sur Laeticia Hallyday ; Douche de bonheur sur Laura Smet ; Et les deux à la fois sur Manuel Valls ; M. Pokora dépouillé ; Vincent Cassel se paie les empêcheurs de se marier en rond ; Booba privé des ses enfants

L'omniprésent dans vos magazines de la semaine, c'est Vincent Cassel. Gala (qui fête son 25e anniversaire) lui offre toute sa Une plus huit pages pour tout savoir sur son mariage avec Tina, qu'il a rencontrée sur la côte basque en 2015.

Vincent et Tina "malgré les injures"

Voir aussi ldes photos du mariage dans un coin de la Une de Closer, de Voici, et de Public : "Ils s'aiment malgré les injures" souligne Closer à propos de Vincent Cassel (51 ans) et Tina Kunakey (21 ans) en faisant allusion au graffitis insultants apposés sur la façade de la mairie de Bidart (Pyrénées- Atalntiques) où ils se sont mariés "L'acteur de La Haine a choisi l'amour" en faisant allusion au film sur la vie en banlieue sorti en 1995. Tina et Vincent ont droit aussi à deux pages avec six photos dans Paris Match.

Voici est grave : "leur mariage gâché par haine." Et pour Public "Mariage plus vieux, mariage heureux !".

Laura Smet va bien

La fille de Johnny Hallyday va bien : Laura Smet vient de présenter son premier film ce mercredi 22 août au Festival du film francophone d’Angoulême. « Thomas », son court-métrage, a reçu de très bons échos y compris chez les professionnels aussi selon Paris Match.

Pour Dominique Besnehard, l’ami de la famille, ce court-métrage représente bien plus qu’une étape supplémentaire dans la carrière de Laura. Il a été comme une bouée de sauvetage pour traverser les épreuves. Derrière la caméra, la fille de Johnny a trouvé la force de supporter la mort de son père, puis de faire face à la bataille judiciaire qui, depuis, déchire le clan Hallyday." ajoute Match.

Selon Gala, Laura ne quitte jamais sa chienne Chaplin, qui lui aurait sauvé la vie, en aboyant lorsque sa maîtresse a fait un malaise, seule, chez elle, il y a huit ans,. Ce sont les aboiements de sa chienne qui auraient alerté les voisins

Laeticia prépare sa rentrée

"Laeticia Hallyday Sa contre-attaque pour la rentrée ! Pas de photos particulières mais du texte "Ce qu'elle a décidé pour l'album, son message cash à David et Laura, pourquoi elle rentre à Paris, son nouveau train de vie" selon Public qui annonce qu'elle ramènera Jade et Joy à Los Angeles, "avant de s'envoler seule pour le Vietnam, courant novembre" pour réactiver son association humanitaire.

Nina Karembeu

La naissance de Nina, le 17 août, fille d'Adriana Karembeu (41 ans) et d'Arama Ohanian (49 ans) ne passe pas inaperçue. Closer en fait son sujet principal de Une avec une grande photo de la top model dans une robe léopard penchée sur son bébé qu'elle tient dans ses bras, devant, semble-t-il la porte de la polyclinique Princesse Grace de Monaco où elle a accouché.. Closer a placé dans un rond jaune la mention "Photos Exclu".

Les lecteurs de Closer qui lisent aussi Paris Match trouveront exactement la même photo sur une page. Mais Closer propose aussi, en page intérieure, deux autres photos qui ne sont pas dans Paris Match. Par contre le filon est exploité jusq'au bout, la photo de Une de Closer, est reproduite sur une page entière dans ... Closer, Et comme c'est un recadrage la photo originale est aussi publiée : donc on voit trois fois cette même image. Le choix devait être restraint.

En tout cas, cette maternité est la concrétisationd'un rêve note Closer : "Un rêve de maternité inexistant lorsqu'elle rencontre Aram Ohanian en 2011. C'est le Marseillais qui évoque son envie de bébé. "A mon âge, c'est très compliqué, déclarait alors à Télé Star Adriana Karembeu. J'essaie de toutes mes forces !" Après une fausse couche et le recours à de nombreux traitements, la star tombe finalement enceinte."

Manuel Valls et son nouvel amour

A mi-chemin entre politique et people le Paris Match de cette semaine, peut figurer dans nos deux revues de presse de la semaine : à 56 ans, l'ex-Premier ministre Manuel Valls "a mis le cap sur l'Espagne". Il y a trouvé l'amour avec une femme d'affaires influente dans ce pays, Susanna Gallardo, 53 ans, qui est aussi une riche héritière, raconte Paris Match. Photo des deux amoureux en gros plan, en maillot de bain à Marbella, dans un hotel de luxe, le Las Duras, qui appartient à Félix Revuelta, ami et premier supporter de Valls "ami et premier supporter de Manuel Valls pour les municipales" de Barcelone. Valls pourrait annoncer sa candidature début octobre.

Booba privé des ses enfants

Le rappeur Booba qui s'était battu avec son rival Kaaris à Orly, est sorti de prison. Mais son contrôle judiciaire lui interdit de quitter la France. Du coup, Booba ne peut pas rejoindre ses enfants Luna, 4 ans, et Omar, 3 ans, qui habitent avec leur mère (dont il est séparé), à Miami selon Public

M. Pokora et Christina cambriolés

La vie est dure pour M. Pokora et Christina Milian, comme des milliers de Français chaque année, ils ont été cambriolés. Ils étaient en vacances du côté de St Tropez, quand ils ont appris par telephone que la villa de Matt à Los Angeles (2,5 millions de dollars) a été cambriolée : bijoux, montres de luxe et son disque d'or se sont envolés. La police de Los Angeles dit que les monte-en-l'air sont efficaces et ne restent pas plus de huit minutes sur place. Malgré les alarmes, et autres camrés de surveillance, ils sont donc à l'aise, raconte Public.

Mélissa et Jamel s'aiment toujours

Rien de nouveau, mais un bonheur tranquille pour le "couple le plus solide du showbiz selon Voici qui fait son titre pincipal de Une, avec une photo de Mélissa (40 ans) et Jamel, en vacances en Corse : "Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau forment un couple que rien ne semble pouvoir ébranler. Ensemble depuis 2007, mariés depuis 2008, les deux tourtereaux s’aiment comme au premier jour si ce n’est plus, depuis les naissances de leurs adorables enfants Léon, 9 ans, et Lila, 6 ans. " Quatre pages intérieures de "photos exclusives".