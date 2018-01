Pas leur rentrée en France pour Joy&Jade Hallyday; Kim Kardashian gagne bien plus que son mari Kanye, Carla B veut que Nicolas la protège et Brigitte M ne veut plus être placée derrière Emmanuel; Peppe, le danseur de Céline D. répond à tout et ne dit rien

Beaucoup de stars en maillot de bain, profitant du soleil du Mexique ou des Caraïbes quand ce n'est pas de celui de Dubaï (la destination de M.Pokora et Christina Milian), ou aux sports d'hiver à Aspen dans le Colorado (Mariah Carey et Bryan Tanaka), dont les photos sont dans Public ; dans Closer on apprend que Shakira et Gérard Piqué filent à nouveau le parfait amour : ils ont passé Noel en famille à New York. Et puis, on a beau passer des vacances au soleil, ce n'est pas forcément la joie ; par exemple Justin Bieber et Selena Gomez : ils sont réconciliés, ils ont tous les deux passé leurs vacances à Cabo San Lucas au Mexique, mais...

séparément. La première était avec des amis et ses parents, lesquels n'apprécient guère le petit ami de leur fille qu'ils rendent responsables de tous ses maux... Et Justin, lui, n'était pas loin, mais " en tête à tête avec son ordinateur"... Sachez enfin qu'entre Jenifer et l'acteur Thierry Neuvic, le père de son petit Joseph, les relations sont apaisées, d'après Closer qui publie les photos du papa et de son fils en plein bonheur.

Laeticia, Jade et Joy

Le visage las, tenant Jade par les épaules, Laeticia Hallyday est en couverture de Voici qui titre " Autour d'elle c'est l'union sacrée". En effet sa mère, son frère, Sébastien Farran, ainsi que Yarol Poupaud sont venus passer les fêtes à Saint-Barth " pour lui éviter de sombrer", car Laeticia "subit de plein fouet le contrecoup de l'épreuve qu'elle vient de traverser"... Seule ou avec ses filles, elle se rend chaque jour au cimetière pour déposer des fleurs sur la tombe de Johnny, racontent les magazines. D'après Closer, Jade et Joy, qui avaient très vite repris le chemin de l'école après l'enterrement du rocker, n'y sont pas restées, car "les autres élèves les regardaient avec trop d'insistance". Famille et amis se sont efforcés de les distraire, en les emmenant à la plage. Et bientôt Jade et Joy vont rentrer à Los Angeles où "elles vont reprendre leurs habitudes". "Pour Laeticia ce ne sera pas simple", écrit Voici qui énumère les problèmes qui l'attendent : "les relations avec David et Laura : si Laeticia et les deux ainés ont fait front uni pour l'enterrement, les tensions dans la famille restent présentes. Quant au partage de l'héritage, estimé à 100 millions d'euros, il risque de s'avérer compliqué", écrit le mag.

Celui qui fait chavirer Céline Dion

Ils sont en couverture de Gala, Céline Dion et son danseur préféré Pepe Muñoz qui a confié "la vérité sur leur histoire" en exclusivité au Journal. "C'est l'espagnol qui a fait chavirer la diva tout l'été sur la scène mais aussi à la ville; alors qu'il s'apprête à exposer ses dessins (à Paris), il fait le point sur la nature des sentiments qui les unissent c'est en exclusivité dans Gala", se vante le journal. Cependant l'interprétation des réponses est laissée à la discrétion des lecteurs. "Jamais la diva québécoise-inséparable de ce danseur, jusque dans les rues de Paris, n'était apparue aussi sensuelle.