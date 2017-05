Johnny Depp ruiné? Les gestionnaires de sa fortune veulent l'envoyer chez les psys; Alerte aux fesses disparues: Pippa abuse du sport avant son mariage; Jenifer pleure en Corse et Mélania Trump à New York; Vanessa Paradis rit à Saint-Malo...

Naturellement, on a découvert avec bonheur la nouvelle photo (postée par sa maman), de la princesse Charlotte Cambridge qui affiche une ressemblance étonnante avec son arrière grand-mère, la reine Elizabeth, à l'âge de deux ans. Sa Majesté a fait une belle frayeur à ses sujets et au monde entier en faisant convoquer toute sa domesticité pour une "annonce importante" cette semaine. Finalement il ne s'agissait "que" de la prochaine retraite du Prince Philip, qui, à 95 ans révolus, revendique le droit de rester à la maison à partir de la rentrée.

Sans doute en a-t-il assez de marcher derrière sa femme. Mais pour l'heure les projecteurs sont braqués sur la famille "alliée", les Middleton.

Chou Kale et Sirtfood Diet

Le prochain mariage de Pippa Middleton, la soeur de Kate, est l'évènement mondain le plus attendu de l'année. La future mariée portera sans doute une robe plus sobre que celle du jour du mariage de sa soeur Kate avec le prince William: son décolleté plongeant dans le dos avait fait chavirer tous les regards. D'après vos mags, pour être au top, la future mariée s'inflige un régime "inquiétant" fait de roquette, des noix, du chou kale et des fraises, des aliments qui ont la faculté d'aider le corps à brûler la graisse"(Voici). Au point que le mag prophétise qu'elle va "jouer les mariées squelettiques". Même qualificatif dans Public (qui crie au danger!), mais qui donne une autre version du régime suivi par la jeune femme. Pippa suivrait le Sirtfood Diet, un régime controversé qui consiste à tout miser sur les superaliments tels que les pommes, les oignons, le thé vert, le chocolat noir ou le vin rouge, riches en polyphénols...

Chaque semaine de régime commence par trois jours à 1000 calories suivis de quatre jours à 1500 calories. Lorsqu'on sait qu'une sportive telle que Pippa a besoin d'environ 2500 calories par jour, on se dit que côté santé, ça ne doit pas être très bon pour son organisme" écrit Public. Mais "l'essentiel pour elle est de rentrer dans sa magnifique robe blanche", ajoute le mag. Robe autour de laquelle le mystère est entretenu. Gala qui consacre un article au mariage de Pippa avec James Matthews explique qu'avant le jour J personne ne connaitra le nom de celles et ceux qui ont participé à sa confection," de l'autre coté de la Manche, on prie seulement pour que l'heureux élu soit anglais". Le mag promet un mariage exemplaire grâce aux services d'un wedding planner(-organisateur de mariage) "connu pour être une pointure en relations publiques". Mais pour l'heure, nul ne sait dire à quel moment (cérémonie ou réception), le prince Harry sera présent. Avec ou sans Meghan Markle? That is the question, comme on dirait Outre-Manche.

Johnny Depp, acheteur compulsif

Rien ne va plus pour Johnny Depp depuis son ruineux divorce avec Amber Heard. L'acteur producteur est en procès avec ses anciens gestionnaires qu'il accuse d'avoir mal géré sa fortune. Il leur réclame 25 millions de dollars. Du coup les dirigeants de TMG (The Management Group), sortent la grosse artillerie et accusent la star de vivre au dessus de ses moyens depuis une vingtaine d'années, parce qu'il serait un acheteur compulsif. Et pour prouver qu'ils ont raison, ils demandent ni plus ni moins une expertise psychologique de leur ex-client. Compulsif ou non, d'après Public, Johnny Depp dépenserait chaque mois 1,8 millions d'euros dont rien que 137. 000 pour payer son personnel de sécurité,le double pour une équipe de 40 personnes à son service 24H sur 24... et pas loin de 30.000 euros en bonnes bouteilles. Pas avare de détails, le mag prétend qu'il aurait payé des centaines de milliers d'euros un ingénieur du son qui lui soufflait ses textes dans une oreillette sur les tournages, "tout ça pour éviter de les apprendre"! Johnny Depp dispose d'un patrimoine considérable (14 propriétés dont une villa dans le Midi, une ile dans les Bahamas, un yacht, des toiles de maitre),...mais revers de la médaille, il a été "classé acteur le plus surévalué et le moins rentable" les deux dernières années. Ce qui veut dire que les cachets seront réévalués en conséquence. Sans besoin d'expertise psychologique.