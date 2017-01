Jenifer, la rupture surprise ; Louis Sarkozy : sa belle aristo, c’était juste une amie d’enfance ; Céline Dion fait une "marylinite" et Heidi Klum une "sophiemarçite" ; Madonna : son nouveau toyboy est à peine plus vieux que sa fille (encore un effort...)

Le botox a sévi chez Pamela Anderson. La bimbo de 50 ans affiche un "avant-après" impressionnant. Abracadabra ! s'exclame Voici ! En y regardant de plus près, on se demande si on ne préfère pas "l'avant" ! Une nouvelle "girlfriend" pour Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez, une somptueuse brune de nationalité espagnole est mannequin. Le Ballon d'Or n'a pas voulu tenir plus longtemps leur romance secrète ; il a posé avec Georgina à l'occasion de la remise du trophée de meilleur joueur de l'année par la FIFA à Zurich et la photo est dans Voici, Closer et Public.

Les people magazines marchent à fond dans le show Marion Cotillard-Guillaume Canet qui, pour les besoins de la promo de leur film "Rock'n Roll" se livrent à mille facéties sur Instagram en publiant des photos genre "n'importe quoi", avec buzz garanti !

Madonna et Aboubakar, un an déjà !

Et dire qu'on ne savait pas, ou plutôt que les people magazines s'en doutaient mais ne le révélaient pas, préférant s'attarder sur les facéties de la Ciccone, plutôt du genre extraverti. Donc, Madona a un nouveau compagnon. Il se nomme Aboubakar Soumahoro, 25 ans (ils ont trente trois ans d'écart) ; il est "mannequin à ses heures", mais il avait un "job alimentaire de vendeur chez Harrod's à Londres... Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun" écrit Voici en précisant "que la Material Girl a enfin décidé de passer un cap en s'affichant ouvertement avec lui". Et pour cela elle l'a emmené à Verbier, la très chic station de sports d'hiver suisse. Son fiancé n'a pas eu besoin de "poser un congé". Il a quitté son emploi pour la suivre en permanence en tournée.

Des vacances très "seines"

Les paparazzi de Miami n'ont pas raté l'ancien top modèle Heidi Klum qui, à 43 ans, affiche une plastique parfaite et des seins que quatre maternités ont laissés intacts, si l'on en juge la photo topless prise à Miami où l'ex top passait ses vacances d'hiver avec son nouveau compagnon, Vito Schnabel : "un chéri de trente ans, des seins de 22 !" s'exclame Public. Voici est plus vachard, et se demande si le bistouri est passé par là. Le mag a retrouvé une ancienne photo de Heidi en bikini portant un soutien gorge bandeau, une forme qui ne met pas la poitrine en valeur. Alors, difficile d'arbitrer !

Céline Dion, blonde

Cela fait un an que René Angeli, le mari et Pygmalion de Céline Dion a été emporté par un cancer. Et la star est tantôt présentée comme inconsolable, tantôt comme "voulant aller de l'avant". En tous cas elle a changé de look, s'habille très mode, et est devenue blonde. Et ça lui va bien (Closer).

Jenifer, célibataire... et heureuse !

"Désormais les deux seuls hommes de sa vie, ce sont ses deux fils... Depuis un mois et demi, Jenifer est à nouveau célibataire. Exit Ambroise, le restaurateur corse, avec qui elle vivait une love story depuis le mois de mai dernier". Public qui annonce la nouvelle, rassure ses lecteurs : "la chanteuse n'a rien d'un coeur brisé". Certes, son album "Paradis secret" ne marche pas très fort ("Elle assume l'échec commercial de son dernier album" écrit Closer), mais " ses deux concerts prévus à Paris en mars affichent déjà complet et Jenifer a rajouté deux dates". Et puis, la chanteuse, "sans amoureux, mais plus épanouie que jamais", est de plus en plus attirée par le cinéma, et se consacre à la promo du film "Faut pas lui dire", qui vient de sortir sur les écrans.