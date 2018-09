Jenifer se retrouve maman célibataire, Cyril Lignac papa amoureux; Ca swingue dans l'univers des Hollande : Julie triste pour François, Ségolène heureuse pour Thomas, Valérie Trierweiler folle d’un rugbyman; Pamela A. & Adil Ramy : tu veux ou tu veux pas?

Jenifer maman célibataire

Jenifer, la maman d'Aaron, né en 2003 de sa relation avec un chanteur (Maxim Nucci) et de Joseph, né en 2014, serait à nouveau célibataire. Selon les Unes de Public et de Voici, après presque trois ans avec son restaurateur corse, Jenifer, 35 ans, ferait une pause : "Avec Ambroise, c'est très tendu." Et son album, Nouvelle Page, sort le 26 octobre

Cyril Lignac papa

Selon des informations avec "photos exclu" à la Une de Closer, la fiancée du héros de l'émission Meilleur Pâtissier (qui en est à sa spetième saison) serait enceinte. Lignac aura bientôt 41 ans (le 5 novembre prochain), et il pourrait donc être bientôt papa, pour la première fois.

Marine, sa dulcinée est une jeune trentenaire qui est chef hôtesse dans "un très chix établissement parisien".

Lignac va surveiller Marine tout en gérant ses quatre restaurants, cinq pâtisseries, et deux chocolateries à Paris avec un effectif de 200 personnes.

François Hollande et Julie Gayet

Julie Gayet et François Hollande sur la plage à Granville, dans la Manche sur 8 pages dans Paris Match. "L’ancien président et la comédienne ont accepté une séance photo sur la plage de Granville. François Hollande, lui, poursuit la promotion de son livre à succès, et envisage l'avenir." Et on apprend que Julie a versé des larmes quand il a decidé de ne pas se représenter."

Mariage : Hollande et Ségolène

On trouve aussi François Hollande à la Une de Gala avec ... Ségolène Royal, mais en tout bien tout honneur, les deux ex sont venus célébrer le mariage de leur fils aîné Thomas Hollande qui a épousé Emilie. Grosse émotion pour Gala, très lyrique : "Ce samedi 8 septembre restera une journée mémorable pour Thomas Hollande, fils aîné des quatre enfants de François Hollande et Ségolène Royal. A plus d'un titre. D'abord, parce que cet avocat de 33 ans a épousé la femme de sa vie, la journaliste sportive Emilie Broussouloux, exquise mariée. Ensuite, parce que son union civile, puis religieuse, à cette Corrézienne de 27 ans a réuni ses parents, en couple pendant 30 ans, mais séparés depuis bientôt 10 ans et un peu plus éloignés par la jalousie de Valérie Trierweiler, compagne du leader socialiste jusqu'en 2014. Bonheur d'un fils qui a vu arriver son père chéri et sa mère tout aussi aimée dans le même véhicule." Public souligne que "tout le monde était aux noces. Sauf Julie Gayet !".

Autre Une sur le mariage, en Corrèze, celle de Point de Vue où l'on voit Thomas Hollande sans ses parents, mais avec sa jeune femme, Emilie (cinq pages).

Valérie Trierweiller aime le rugby

Et pendant que François marie son fils... Valérie Trierweiller batifole avec Romain après avoir participé à la course à pied La Parisienne, montrent les photos de Public. À 53 ans, l’ex compagne de Hollande a officialisé cette liaison par un billet en juin dernier sur le réseau social Instagram.

L'ex-première dame est raide dingue de son beau rugbyman ajoute Voici. Enfin ex-rugbyman de niveau international jusqu'en 2002 suite à "une grave blessure".

Pamela et Adil ?

Pamela Anderson et Adil Ramy : on s'y perd. Sont-ils toujours ensemble ? Selon la Une de Public, Adil "revoit son ex en secret !" Mais "Pour le bien de ses jumeaux, Zayn et Madi, a toujours gardé un lien fort avec leur maman" Sidonie. Se voient-ils en tant que parents seulement ?

Mais Voici écrit que à Paris "la blonde et son champion du monde, très amoureux, ont fait taire la rumeur..."

Le coma de Drucker

A fond la forme notre Michel Drucker qui fête ses 76 ans à la Une de Paris Match où il monte à l'assaut d'une tour qui n'est pas la tour Eiffel, mais un pylone de Cognac-Jay là il a fait ses débuts, car cette rue abritait les studios de l'ORTF. Il vient de publier un livre qui sortira le 11 octobre : « Il faut du temps pour rester jeune » et explique pourquoi, il l'a écrit :"Il y a deux ans, j’ai eu l’âge de ne plus faire trop partie du paysage télévisuel puisqu’on a supprimé “Vivement dimanche” pour “rajeunir les marques”. J’en ai souffert, j’ai eu envie d’abandonner. J’ai 76 ans et, en même temps, je ne me trouve pas vieux, même si je suis le dernier des Mohicans. Tout part de là. D’une blessure, d’interrogations, d’un trouble et d’une forme de combat face au jeunisme ambiant.

Drucker donne le secret de longue jeunesse : sa salle de bains est son "deuxième bureau". Il évoque ses recettes crème hydratante et huile essentielle "un demi-siècle de maquillage à la télévision, ça n'arrange pas la peau. Parfois j'utilise un anti-cernes". Il raconte aussi son coma : "Dans la cuisine, j'ai fini tous les verres - champagne, vin calva, cidre - de la douzaine d'invités et j'ai fait un coma éthylique qui a duré 48 heures" Rassurez-vous, Michel avait 8 ans à l'époque et s'en est bien remis semble-t-il...