Isabelle Adjani disparait... à moitié : elle a perdu 45 kilos; Brigitte M. couvre ses genoux; Janet Jackson : son milliardaire qatari la violentait; M Pokora s'installe à L.A avec sa pop star américaine; Loana : son ex révèle qu'ils n'ont jamais couché

Impossible dans vos people d'échapper à la silhouette très allégée d'Isabelle Adjani. Elle est en couverture de Closer mais aussi dans Voici qui s'exclame "Métamorphosée !", et raconte : "On a découvert sa nouvelle silhouette à l'occasion du défilé Etam le 26 septembre, sous la nef de l'école des Beaux-arts. Elle était assise au premier rang portant une petite veste de cuir assez moulante sur une robe bleu nuit. Isabelle plus mince et plus lumineuse que jamais attire tous les regards". Isabelle Adjani était venue soutenir son fils Gabriel-Kane Day-Lewis qui a donné un mini-concert pendant le défilé. Closer rappelle qu'Isabelle Adjani était apparue "très en chair" dans le film La Journée de la jupe, il y a dix ans, mais à l'époque elle assumait : "j'ai pris le risque de le faire avec des kilos en trop"...

Depuis, les kilos étaient venus s'ajouter aux kilos... et "Isabelle sortait toujours camouflée des pieds à la tête, portant des manteaux taille XXL... Il y a quelque temps elle s'est sentie trop mal dans son corps". Et elle a disparu pour "observer un régime ultra-strict dans le cadre d'un suivi médical. A force de volonté et d'efforts elle a ainsi réussi l'exploit de perdre 45kg", précisent les magazines. Même si la star était plus qu'enrobée et qu'aujourd'hui elle est presque devenue une brindille, annoncer quarante cinq kilos de moins au compteur parait incroyable... A se demander s'il n'y a pas une erreur de dizaines...

Matt Pokora, direction Los Angeles

Ils ont eu le coup de foudre à Saint-Tropez, se sont quittés à la fin de l'été, puis se sont retrouvés à Los Angeles : Matt Pokora et Christina Milian continuent de vivre leur idylle... Car le Frenchie a traversé l'Atlantique et l'Amérique pour rejoindre sa Belle et les deux amoureux s'affichent dans les rues de West Hollywood en compagnie de Violet Madison, la fille de Christina. Ce qui fait écrire à Public qu'ils "forment déjà une vraie famille" ; ils ont fêté leurs anniversaires respectifs ensemble (ils sont nés tous les deux un 26 septembre, mais pas la même année). Pour Voici, "Matt semble accroché comme jamais"... Et si, pour le moment, il habite à l'hôtel, cela ne devrait pas durer. Le couple a été "aperçu visitant des maisons à 3,5 millions de dollars sur les hauteurs de Studio City" et Public croit savoir qu'au coté de Violet Madison (7 ans), la fibre paternelle du chanteur semble s'être réveillée... S'ils arrivent aux trois mois, il faudra fêter", conclut doctement Voici.

Brigitte Macron en robe presque longue

La tenue que Brigitte Macron portait lors du diner d'état offert en l'honneur du président du Liban Michel Haoun n'est pas passée inaperçue. Pas parce qu'elle était extravagante, au contraire ; l'épouse du Président de la République portait une élégante robe noire très sobre, qui lui arrivait sous le genou... Une longueur qui sied tout aussi bien à la première dame que les robes courtes qu'elle porte habituellement.