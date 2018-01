Hip hip hip! Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit: le mariage; Olé! Laeticia Hallyday et Laura à couteaux tirés; Bis ! Cyril Hanouna remet le couvert avec Mme; Aïe ! Sophie Marceau, le méchant bide; Hum hum...l'absence inexpliquée de Charlène de Monaco

Vanessa Paradis, la bague au doigt

Elle n'était pas obsédée par la bague au doigt, Vanessa Paradis. A 45 ans, la discrète star de la chanson et du cinéma, célèbre depuis ses 14 ans avec Joe le Taxi, n'avait jamais été mariée. Elle s'apprête à tourner la page avec son compagnon Samuel Benchetrit, et deviendra l'épouse légitime de l'acteur scénariste écrivain metteur en scène de 6 mois son cadet. La noce se déroulera le 19 juillet prochain à l'île de Ré.

C'est VSD qui annonce l'évènement. Joli scoop pour le magazine bien informé qui révèle tous les détails sur l'endroit où Vanessa, Samuel Benchetrit et leurs proches célèbreront leur union. Il s'agit d'une somptueuse villa appartenant à une décoratrice, Laurence Simoncini, l'ancienne femme de Marc Simoncini, le richissime créateur de Meetic." 900 mètres carrés pour une demeure dessiné par l'architecte André Blanchet posé sur la côte sauvage entouré de marais, d'oiseaux, de dunes, de sel, et bercée par les rouleaux de l'océan".

Vanessa y a séjourné deux semaines l'été dernier avec toute sa tribu...

"L'île de Ré c'est son paradis à elle qu'elle a fait découvrir l'été dernier à son promis", s'émeut VSD qui voit dans cette union "la rencontre de deux gamins de banlieue : elle de Saint-Maur-des-Fossés, lui de Champigny-sur-Marne, de deux artistes que la vie a cabossé modelés, sublimés." On se souvient que Samuel avait déjà été marié à l'âge de 23 ans avec Marie Trintignant. De leur union est né un fils, Jules, le premier enfant de Samuel et le dernier de Marie Trintignant ; le futur époux est père d'une autre fille, dont la maman est Anna Mouglalis. Vanessa, est-il besoin de le rappeler, a été la compagne de Johnny Depp dont elle a deux enfants: Lily-Rose née en 1999 et Jack né en 2002. Le couple semblait indestructible, rappelle le mag mais, hélas! "en 2012 après 14 années de vie commune, fin de l'idylle : Amber Heard une jeune actrice ambitieuse ensorcelle le pirate hollywoodien. Larmes amères de Vanessa " écrit VSD qui rappelle que Vanessa avait trouvé le réconfort dans les bras de Benjamin Biolay, mais que ce dernier lui avait préféré Anna Mouglalis qui quitte alors Samuel... Et voilà. La suite est connue. Vanessa et Samuel sont ensemble depuis l'automne 2016.

Sophie Marceau : accueil glacial pour son film à la neige

Gala offre sa couverture et quatre pages intérieures à Sophie Marceau, précisément à "La nouvelle Sophie Marceau" venue présenter son film "Madame Mills une voisine si parfaite" (qu'elle venait seulement d'achever deux jours plus tôt) au Festival International du film de comédie. "Si populaire et pourtant si fragile. Sophie Marceau n'a pu contenir ses larmes devant un public conquis" écrit le mag qui explique cette émotion par "une forme de renaissance après des disparitions qui l'ont touchée en plein coeur". Rappel : "en février 2016 le décès d'André Zulawski le grand amour de sa vie, l'homme qui a fait d'elle une femme, une mère et l'artiste ouverte à toutes les formes d'art qu'elle est aujourd'hui". Fin 2016 nouvelle épreuve : "Sophie Marceau perd sa maman emportée par un cancer des poumons à l'âge de 78 ans... A ce deuil s'ajoute une rupture amoureuse difficile à vivre : elle vient de mettre fin à sa relation avec Cyril Lignac qui durait depuis près d'un an... Sa méthode pour remonter la pente? "En gros, attendre que ça passe". Mais, précise Gala, "heureusement que pendant le tournage et le montage du film les réseaux sociaux lui ont permis de maintenir un lien avec son public. Qui ne l'a jamais oubliée". Certes. Gala parle de "tonnerre d'applaudissements par une salle conquise"... Mais ces applaudissements ont semble-t-il davantage salué l'émotion de l'actrice que son oeuvre proprement dite. Closer met les pieds dans le plat et écrit que le retour de Sophie Marceau "est gâché par la critique". Le magazine confirme l'ovation du public lors de la présentation, évoque son trac durant la projection... Hélas celle-ci n'a pas été à la hauteur des espoirs de l'actrice préférée des Français qui est aussi la réalisatrice du film. Le mag s'abrite derrière ses confrères : VSD qui a écrit que "le film a été accueilli très fraîchement" et Le Journal du Dimanche qui est encore plus sévère, en écrivant que "cet opus aurait récolter, si elle existait, la palme de la salle la plus glaciale du festival". Petite consolation pour notre Sophie nationale : Cyril Lignac, son ex-compagnon lui avait envoyé un petit signe d'amitié en indiquant un "j'aime" plus que bienvenu en de telles circonstances".