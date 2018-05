Alerte mariage! Harry & Meghan c'est aujourd'hui après une pluie d'ennuis; Laure Manaudou & Jeremy Frérot, c'est fait; Vincent Cassel, c'est bientôt avec Tina (35 ans de moins que Monica); M.Pokora, ça pourrait avec Christina; Stéphane Bern, ça aurait pu

Ce samedi doit être jour de fête à Windsor... Pour l'aspect "tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil", il faut lire Point de Vue et Gala . PdV parle de "Folie Meghan et Harry", ce qui n'est pas faux, mais le mag ne veut pas connaitre les tracas familiaux qui ont jeté une ombre sur les préparatifs de la noce. Ce qui ne l'a pas empêché de mener une enquête minutieuse sur les préparatifs. Le mag décrit le château de Windsor, raconte son histoire et... s'intéresse à la tenue que portera le Prince en ce jour de noces... Et pourtant le conte de fée autour de Harry et Meghan a failli tourner à la cata à Buckingham Palace. "Sa famille pourrait tout gâcher", titre Voici.

Pour Public, "Son mariage est déjà gâché !" "Sa famille", c'est naturellement celle de Meghan. "Son père ne lui aura rien épargné", renchérit Closer. Il y a dix jours, on croyait naïvement que tout était (-enfin) réglé puisque la venue de Thomas Markle, père de la mariée, divorcé de sa mère, Doria Ragland, était annoncée. Thomas Markle devait conduire sa fille à l'autel. Mais l'ancien chef éclairagiste de la télé qui a, semble-t-il des fins de mois difficiles, a pris la pose moyennant finances (-on parle de plus de 100.000 dollars), en train de feuilleter un livre sur la famille royale et de faire mesurer son tour de taille en vue de la confection de son costume de mariage. Chocking ! Et voilà le papa (-honteux), qui souffre de problèmes cardiaques, obligé de consulter et de se faire faire un certificat médical pour justifier son absence à la cérémonie. Pourtant l'homme est décrit comme un "papa poule" par Gala qui raconte qu'il a travaillé dur pour payer les études de sa fille. Mais il a cherché à rentabiliser le mariage. Erreur fatale... Et ne parlons pas de la demie soeur et du demi frère de Meghan qui n'ont cessé de "débiner" la future princesse dans les média anglo-saxons... Ceux là n'ont pas eu besoin de s'excuser ; ils n'ont pas été invités... Mais tous ces rebondissements ont provoqué quelques remous outre-Manche où la presse a même parlé de "débâcle-Markle", histoire de faire une rime... Les "royal watchers" se sont montrés critiques à l'égard du Prince Charles à qui ils reprochent de ne pas avoir pris les choses en mains afin que la famille de Meghan soit "gérée" dans la perspective du mariage de son fils... et à défaut de s'occuper personnellement de ces questions, le Prince de Galles devrait avoir des conseillers qui s'en chargent efficacement, avancent les journaux. Lesquels lui reprochent d'avoir été à l'origine de l'éviction du secrétaire de la Reine qui a démissionné l'an dernier... (Petite parenthèse, mais qui a son importance : ce départ a libéré un appartement à Kensington Palace, la résidence des Princes William et Harry. Et du coup, le duc de Gloucester et son épouse, dont les enfants ont quitté le nid familial, qui occupaient un "vingt et une pièces" dans le Palais ont pu être relogés dans cet appartement, libérant ainsi la future résidence Meghan et Harry. C'est Point de Vue qui nous livre l'histoire, précisant que Meghan et Harry occuperont l'appartement 1A. C 'est important pour le courrier !) Que la fête commence !!!