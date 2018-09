Rebondissements chez les Hallyday; Kaaris & Booba, la prison ça rapporte; Jenifer retrouve le père de son enfant, Iris Mittenaere voudrait que Kev Adams soit le père du sien; Meghan, nouvelle Mme Sans Gêne ?; Kate Moss & Johnny Depp ne boivent plus (trop)

L'héritage de Johnny

Voici qui fait une nouvelle fois sa Une avec Laeticia, Jade et Joy, anticipe une "Rentrée très compliquée" pour la veuve du " Taulier". Le mag évoque sa venue à Paris en octobre, pour la promotion de l'album posthume. Mais Voici comme les autres people magazines n'avaient pas connaissance d'un nouvel épisode dans l'affaire de la succession de Johnny qui vient encore compliquer la donne ...La bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday va en effet rebondir à Los Angeles, avant l'audience de fin novembre devant le tribunal de Nanterre.

D'après le Figaro qui a révélé l'information, le représentant américain des trusts du rocker a demandé "par voie de justice "l'entrée immédiate" d'une liste de dix-sept biens dans les trusts" : il s'agirait de plusieurs motos (4 Harley Davidson), des véhicules de luxe (Lamborghini, Cobra, Bentley), d'un compte en banque ouvert à Nashville qui contiendrait 5 000 dollars, et ....des royalties du chanteur versées chaque année par plusieurs maisons de disques, estimées à plus d'un million d'euros annuels, auxquelles il faudra ajouter les sommes que rapportera l'album posthume du chanteur qui constitueraient le plus gros "bien" . En clair ces biens seraient sauvegardés au bénéfice de Laeticia (- les avocats fiscalistes comparent un trust à un coffre fort) ,et ne pourraient plus être revendiqués par les deux ainés du rockeur qui contestent toujours la validité du testament américain de leur père...devant la justice française. David et Laura ont déjà obtenu le gel de ses avoirs en France mais rien aux Etats-Unis...Et à ce propos Laura aurait vivement réagi en apprenant que l'album s'intitulera " Mon pays, c'est l'amour", alors qu'il aurait dû s'intituler "Made in rock'n roll "; la fille du rocker a par la suite démenti avoir parlé de " trahison" ...

Meghan Markle , une rebelle ?

Si Meghan Markle est en couverture de Gala et de Paris-Match, c'et parce qu'elle vient de franchir le cap des 100 jours ... et à cette occasion la presse people revisite en plus acide, le portrait de la duchesse de Sussex dont la photo en robe manteau noire très au dessus des genoux est dans tous les magazines cette semaine .Et pour cause :Meghan a osé braver le protocole qui prescrit à la famille royale d'avoir les genoux couverts ...D'où le titre de Gala : "Meghan , une rebelle chez les Windsor". Match , plus nuancé, titre " Meghan impose son style" et ajoute " Un vent de jeunesse sur la Monarchie...la reine sous le charme "...Nous voilà rassurés car on les sent tout de même un pincés nos mag face à la décontraction affichée par l'épouse du Prince Harry. A propos de la fameuse robe noire, Gala nous explique c'est " sa meilleure amie et par ailleurs témoin de mariage la styliste Jessica Mulroney qui habite Toronto, navrée de voir "son amie d'ordinaire si pimpante enchaîner les jupes peu flatteuses à mi-mollet et les collants chair de douairière ces dernières semaines , qui lui aurait soufflé d'adopter un style un peu plus moderne sans y laisser pour autant sa dignité. D'où la robe blazer qu'elle lui aurait conseillée"... Le prince aurait demandé à sa femme de ne plus porter le tailleur-pantalon lors des sorties officielles, mais il ne l'a pas empêché d'arborer cette tenue de working girl glamour"... " le diable féministe se niche dans les détails et Mégane n'en n'est pas avare. Ni potiche ni soumise, l' actrice à succès assume de prendre la lumière comme personne avant elle dans la famille royale mis à part Lady Di qui avait ce que Hollywood appelle la "star quality ". Gala insiste en expliquant qu'elle "multiplie en indomptable les petits pas de côté remarqués et remarquables au regard des carcans du Gotha. A savoir, entre autres, s'exprimer davantage que son futur mari et presque lui couper la parole lors d'une interview réalisée pour leurs fiançailles en novembre 2017. Etre de 3 ans son aînée . Avoir un passé de femme divorcée". Match en rajoute : Méghan a brisé trois règles vestimentaires non écrites d'un "Royal en goguette": ne pas s'habiller en noir ,montrer ses genoux, et laisser ses jambes dénudées, délivrées des collants couleur chair habituellement de rigueur ....Certes elle s'adapte au protocole et ne commet pas d'impairs, sourit sur commande sans paraître mécanique ;mais, muette par devoir, elle communique par chiffons interposés. Une épaule visible, un tailleur-pantalon, Méghan dévoile une personnalité féminine presque sexy... A côté d'elle sa belle-sœur Kate semble appartenir à un cercle de dames patronnesses .Elle brille, capte la ... La Reine préfère que les femmes estampillées du sceau royal adoptent une garde-robe discrète, pas trop de peau ni de talons hauts perchés, mais Méghan prend ses aises. Et certains font les comptes : avant le mariage elle affichait des goûts modestes; moins depuis. Adieu Marks and Spencer, bonjour Givenchy et Prada. Le tabloïd Daily Mail ne peut s'empêcher de médire: "le budget explose . Si cela continue elle pourrait avoir déboursé un million de livres d'ici la fin de l'année. Par comparaison la duchesse de Cambridge n'a dépensé que 119000 livres en 2017" . Et puis il y a eu les vacances chez les Clooney au bord du lac de Côme vacances, qualifiées de" dignes d'un roman de Fitzgerald" : un rêve de vacances à l'italienne dotées du confort américain. ..George a affrété un avion privé pour ses amis ...Match écrit que "les apparitions de Harry et Meghan ont été raréfiées en juillet-août comme si le prince tenait à préserver la duchesse pour ne pas émousser l'enthousiasme des débuts ni ternir sa force de frappe médiatique "...Et éviter une avalanche de critiques.

jenifer et Thierry Neuvic

"De nouveau très proches" décrète Closer à propos de Jenifer et Thierry Neuvic. Les parents du petit Joseph sont en effet tout sourire pour emmener leur petit garçon de quatre ans à l'école . c'est " un duo que l'on ne s'attendait pas forcément à retrouver" écrit le mag qui rappelle qu'en janvier 2016, " après deux ans et demi d'un amour passionné ils s'étaient quittés sans préavis. Les mois ont passé et le temps a fait son oeuvre. Désormais elle et Thierry semblent en harmonie..". En effet après avoir déposé le petit, ils sont allés boire un café , puis sont au domicile de la chanteuse après avoir fait des courses ...Closer ne nous dit pas si Thierry Neuvic a prolongé son séjour chez Jenifer.La chanteuse est très occupée en cette rentrée puisqu'elle sort un nouvel album, avec un nouvelle maison de disques un nouveau manager, et s'apprête à faire son retour dans The Voice.