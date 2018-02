Gourmand : Patrick Bruel veut sa blonde ET sa brune en même temps; Finie la boulimie, Isabelle Adjani retrouve sa taille 36; Stromae, le bébé; Hallyday: Voici voit du sang, Closer des négos, Public des promesses secrètes (mais personne ne voit les Boudou)

C'est sur les sites de vos mags qu'est annoncé le futur mariage de Louis Ducruet, le fils de la princesse Stéphanie de Monaco avec Marie Chevalier, sa compagne depuis deux ans. C'est la maman du jeune homme qui a officialisé la nouvelle via un communiqué diffusé par le Palais princier, le 21 février. D'après Paris-Match qui se réfère à Monaco Matin, "Marie aurait rencontré le neveu du prince Albert II sur les bancs de l’école de commerce Skema, à Sophia-Antipolis, alors qu’ils y poursuivaient l’un comme l’autre leurs études". Tous les deux âgés de 25 ans, les tourtereaux envisagent aujourd’hui de convoler en justes noces. Closer précise que "c'est lors d'un voyage au Vietnam que Louis Ducruet a demandé la main de la jeune femme. Comme le montrent les photos publiées par le jeune homme sur son compte Instagram, la demande s'est faite sur une plage vietnamienne.

Il est écrit en légende : "Laissez moi vous présenter la future madame Ducruet". Elle a dit oui et nous sommes maintenant fiancés". Gala qui publie également l'information ajoute pudiquement qu'en 1995," la princesse avait également connu le bonheur en se mariant avec Daniel Ducruet. Mais cette union n'avait été que de courte durée". L'époux de la princesse avait été surpris par un paparazzi en galante compagnie au bord d'une piscine ; les photos avaient provoqué un énorme scandale...

L'adieu à Henrik de Danemark, le Gaulois

Dans le numéro de cette semaine, Point de Vue consacre une large place à Henrik de Danemark, né Henri de Laborde de Montpezat, décédé à l'âge de 83 ans. "Le destin et les funérailles d'un prince hors du commun", titre le magazine. L'époux de la reine Margrethe avait attiré l'attention du monde entier en déclarant qu'il ne souhaitait pas être enterré aux coté de son épouse (depuis 1967) parce qu'il n'avait jamais obtenu le titre de roi. PdV retrace le roman de ce jeune aristocrate français qui voulait faire carrière dans la diplomatie. Le magazine a demandé à un de ses amis, Philippe Viguier Desplaces, co-auteur de son ouvrage "Destin oblige" pourquoi Henrik a "autant souffert de ne pas être roi" : "Il (Henrik) n'a jamais compris et admis que dans un pays tels que le Danemark où règne l'égalité homme-femme, il ne puisse obtenir ce rang. Or, il s'agit d'une question constitutionnelle et la Reine n'a aucun pouvoir sur le Parlement... En tant que membre de la famille royale il a souffert toute sa vie de ne pas pouvoir donner son opinion, et il avait pourtant un avis sur tout. D'autant qu'au Danemark tout fait l'objet d'une réglementation, ce qui était particulièrement pénible au Gaulois qu'il n'a jamais cessé d'être. Ces dernières années il a renoué avec cet esprit libre et critique qui ne l'a jamais quitté. Il a même écrit à compte d'auteur des livres sous pseudonyme. Ils n'étaient pas destinés à être publiés et c'est mieux ainsi..."