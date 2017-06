George & Amal Clooney, accouchement à 1,3 million d'euros (avec wifi); Beyoncé, accouchement en famille (avec Blue Ivy); nouvelle vie pour les Marion: Cotillard aux fourneaux, Bartoli au frigo; Rihanna se prend pour une fraise & Lily Rose pour une zombie

George (56 ans) et Amal (39 ans) Clooney sont les heureux parents de jumeaux, Ella et Alexander, nés le 6 juin rappellent Voici, Closer et Public avec appel en Une. Pour assurer la tranquillité de sa douce, Clooney n'a pas lésiné pendant son séjour hospitalier : "Au total, il aurait sorti 1,3 million d'euros de sa poche pour que tout se passe au mieux. Ainsi, George aurait loué une aile entière du Chelsea and Westminster Hospital où Amal désirait accoucher, afin qu'elle ne soit pas dérangée par le personnel ou bien les autres patients, quand on sait qu'un accouchement demande au moins une semaine d'hospitalisation", raconte Closer. L'aile privée dispose de 16 suites 5 étoiles.

Chacune est facturée 11500 la nuit. Elles sont équipées d'un lit pour le papa, d'un grand écran, d'un room service disponible 24h/24, wifi compris. Closer précise même que la salle de bains, bien sûr équipée de baignoire et douche "est fournie en produit de beauté l'Occitane en Provence".

Beyoncé : accouchement devant sa fille

Blue Ivy est une petite fille âgée de 5 ans, ses parents s'appellent Beyoncé et Jay-Z. Sa maman souhaitait qu'elle ne sente pas mise à l'écart avec la naissance de ses jumeaux. Elle a donc décidé, ce qui est plutôt saugrenu, "de la faire assister à l'accouchement de sa mère". A cette occasion, ses parents auraient offert à Blue Ivy un uniforme d'infirmière signé de la marque Givenchy au prix de 1015 dollars.

Cotillard pouponne

Depuis la naissance de sa fille, Louise, née le 10 mars dernier, Marion Cotillard (41 ans) "s'investit totalement dans son rôle de maman", souligne Voici. On voit des photos du papa, Guillaume Canet, avec maman Cotillard sur la plage du Club 55 à Ramatuelle. Et l'article croit savoir que Marion va mettre sa carrière sur pause pour ses deux enfants.

L'actrice est passée dans le Var pour soutenir son mari, qui participait à l'Athina Onassis Horse Show, sur l'arrière-plage de Pampelonne.

Marion Bartoli revit

Marion Bartoli est revenue à Roland Garros comme commentatrice pour la chaîne Eurosport. Elle a retrouvé le bien-être et l'appétit après avoir été victime d'un virus "qui l'empêchait de manger et lui avait fait perdre 30 kg, l'an dernier" en 2016.

"C’est avec la silhouette d’avant sa maladie que Marion est apparue sur les courts de Roland Garros, en tant que consultante, mais aussi en tant que joueuse lors d’un double avec Iva Majoli. Affutée, puissante et souriante, la championne de Wimbledon semble avoir retrouvé son énergie et une santé de fer. A 32 ans, Marion va pouvoir à nouveau se consacrer à ses passions. Depuis sa retraite sportive, la jeune femme s’était lancée un nouveau défi : gérer sa propre marque de vêtements et se faire une place dans le monde de la mode", ajoute Paris Match.

Rihanna en bonbon rose

La chanteuse tourne un clip à Miami avec DJ Khaled. Sur les photos de Voici on voit surtout son haut rose transparent, qui ne cache rien des kilos supplémentaires qu'elle a pris. Mais on admire son pantalon fleuri assorti à ses bottes qui lui moulent les mollets.

Lily-Rose Depp en zombie

Quatre jours après avoir fêté ses 18 ans, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, défilait le 31 mai à Tokyo pour la collection Chanel Métiers d'Art. Tenue sublime mais Voici, cruel, trouve que "son make-up façon nuit des morts-vivants était plus discutable". Par contre, le magazine a salué le fait qu'à son arrivée à Tokyo "elle a affiché son teint naturel devant ses fans venus l'accueillir à l'aéroport. Sûrement fatiguée après de nombreuses heures de vol, Lily-Rose Depp a quand même arboré un large sourire et a signé des autographes à ses admirateurs japonais". Tout cela sans aucun maquillage.

Par contre elle a "posté jeudi matin une photo d’elle en tenue sexy, la cigarette à la main" elle a, ensuite, reçu une pluie de commentaires parfois franchement réprobateurs de ses followers Instagram. "Pourquoi fait-elle ça ?", "Fumer n’a rien de glamour", s’inquiète une internaute, "soucieuse de santé et de l'image qu'elle peut donner aux ados".

Les noces de Cristina Cordura

Le 6 juin dernier, Cristina Cordula (52 ans), la plus française des Brésiliennes, animatrice de M6, s'est mariée avec son homme depuis quatre ans - Frédéric Cassin - à Capri en Italie, où elle logeait à l'hôtel cinq étoiles Caesar Augustus, un Relais & Châteaux, accroché à une falaise surplombant la mer. On ignore quelle suite les tourtereaux ont choisi, mais le prix de la Master Suite Capri, avec terrasse sur l'île de Capri, toute proche, et la baie de Naples, affiche un tarif de 5000 euros. Sans compter le transfert depuis l'aéroport de Rome, à 640 euros (aller simple pour deux personnes). Depuis l'aéroport de Naples comptez 195 euros. Closer parle d'un mariage de rêve avec une "immense fête qui a duré cinq jours". Un petit nuage l'avait contrariée lors du départ de Paris samedi 3 juin : ils ont oublié... le chapeau de la mariée, mais cette bévue a été vite oubliée.

Enorme fromage pour Pesquet dans l'espace

Après nous avoir fait rêver avec ses photos de la terre vue de l’espace, Thomas Pesquet est rentré. L’astronaute est présent dans des coins de Unes, et à l’intérieur de VSD (5 pages de photos) et Paris Match (6 pages). Très belle image en double page dans Match montrant vu du ciel le moment précis où la capsule arrive au sol avec ses rétrofusées allumées. Pesquet est aussi dans Gala qui évoque ses retrouvailles avec sa compagne Anne qui a réussi à lui faire envoyer une grosse tomme du Jura "malgré des protocoles sanitaires drastiques".

Tiger Woods s'égare mais reste millionnaire

L’air stupéfait et assommé : spectaculaire portrait du golfeur Tiger Woods après son arrestation pour conduite sous influence de produits médicamenteux. Le champion ne semble pas arriver à se relever de ses déboires. Lui qui a déjà été arrêté en novembre 2009 après avoir perdu le contrôle de sa Cadillac. Lundi 29 mai, il était à seulement 10 km de sa maison de Jupiter (Floride), maison, disons plutôt palais de 930 m2 estimé à 80 millions de dollars. Malgré tout, il est toujours soutenu par des sponsors, ce qui lui a permis d’encaisser 45 millions de dollars en 2016, avec un compte en banque de près de 750 millions de dollars.

Payer cher pour Johnny

La Une et huit pages sur le retour de Johnny Hallyday en France pour la tournée des Veilles Canailles. Il a pourtant 73 ans, et lutte contre un cancer qu’il a annoncé sur son compte Twitter le 8 mars dernier. Une tournée qui lui tient à cœur pour plusieurs raisons, bien sûr. Mais aussi une tournée coûteuse pour ceux qui l'organisent. Chacun des trois héros, Johnny, Eddy Mitchell, et Jacques Dutronc, touche 150 000 euros par soirée raconte Paris Match. Le prix des places est donc à la hauteur de ces cachets. Le magazine indique qu’à Bordeaux dans le stade Matmut, il faudra payer entre 235 euros par personne et 83 euros au fond. Dans Gala, Johnny parle de cuisine avec le chef Jean-François Piège. Notre chanteur national parle de son plat préféré : les pâtes qu’il pourrait manger tous les jours, et de son dessert préféré : le baba au rhum.

Sophie Marceau en solo

Sophie Marceau est à la Une de VSD. Côté vie amoureuse, on y apprend peu de choses, sinon que son aventure avec un célèbre pâtissier est terminée. Elle est "seule et recentrée sur elle-même. Elle revendique le droit à la légèreté et tourne une comédie".

Le magazine explique en outre que le tournage de son nouveau film a commencé le 29 mai, cinq jours après son passage à Cannes. Le titre : Mrs Mills. Après un drame psychologique, Parlez-moi d’amour, en 2002 ; un thriller psychologique, La Disparue de Deauville, en 2007, Sophie se lance dans une "comédie solaire", dixit le magazine Le Film français. "Avec, dans le premier rôle, elle-même, soit celui d’Hélène, une éditrice de romans d’amour qui fait la connaissance d’une vieille Américaine excentrique, interprétée par… Pierre Richard, ce qui déjà titille nos zygomatiques." Quel programme !.

Les amateurs de royauté retrouveront avec plaisir la princesse Marie de Danemark à la Une de Point de Vue avec 10 pages, assorties des adresses recommandées par la princesse à Paris, sans oublier quelques lieux incontournables de Copenhague.

Pas de prince charmant pour Miss Univers qui annonce, à la Une de Gala, quelle en cherche un ! Iris Mittenaere s'est en effet séparée de Mathieu, son premier admirateur. Loin des yeux, loin du coeur puisqu'elle habite New York.

Public montre une photo l'actrice Halle Berry avec un ventre rebondi souligné par une robe moulante. Une troisième grossesse. Non, semble-t-il car sur Instagram elle en rit : "Est-ce qu'une fille peut manger un steak et des frites ?".