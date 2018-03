Gad Elmaleh perd la tête pour un ange Victoria's S. qui l'en dépasse d'une ; Les (grands) enfants d'Albert de Monaco refont surface, Ernst-August de Hanovre itou; Buckingham, le camp William intrigue contre son daddy; Hallyday, le camp Laeticia tire à vue

L'affaire de l'héritage de Johnny marquant le pas avant la nouvelle audience de référé au tribunal de Nanterre, mais l'intérêt des lecteurs étant toujours aussi fort, les people magazines tentent une diversion en parlant parler de l'anniversaire de Laeticia,-43 ans le 18 mars, le premier sans Johnny . "Elle a pleuré toute la journée", croit savoir Closer. Voici avec une photo de Laeticia tenant Joy dans ses bras, assises toutes les deux sur un banc , annonce "Johnny leur manque tellement". Gala consacre sa couverture à Jade et Joy pour raconter "Comment elles vivent la guerre des Hallyday".

Dans cette période de faux plat le seul élément nouveau est la longue interview de l'avocat de Johnny et Laeticia dans Paris Match. Le mag a d'ailleurs choisi une photo de 2015 avec Me Ardavan Amir-Aslani, Laeticia et Johnny marcher dans une rue de Paris. A lecture de l'article on comprend que l'on n'a pas affaire à n'importe qui : "La porte du cabinet d'Ardavan Amir-Aslani au 4e étage d'un immeuble élégant de l'Avenue Montaigne, ressemble à celle d'un coffre-fort". Son bureau est décoré de toiles de maitre, et, précise le mag," les représentants des grands groupes du CAC 40, de quelques Etas souverains, les membres de familles royales qu'il représente apprécient depuis longtemps l'atmosphère feutrée qui règne ici". L'interview occupe 4 pages d'écriture serrée serrées (-qui a beaucoup inspiré Closer) , au long desquelles l'avocat lance une attaque en règle contre les deux ainés du chanteur et réaffirme que Johnny "n'a pas déshérité ses enfants ! A aucun moment il n'a eu ce sentiment. Il considérait, et d'ailleurs, c'est écrit dans le testament, que David, 51 ans, et Laura, 34 ans, avaient déjà été dotés. De l'argent, des biens immobiliers, à la hauteur de plusieurs millions d'euros, mais pas seulement. Ainsi, il avait le sentiment de les avoir mis, pour le moins, à l'abri du besoin. Johnny considérait qu'il les avait soutenus dans leur carrière respective, que son nom leur avait servi. Ils étaient des adultes accomplis, alors que Jade et Joy allaient devoir grandir sans lui, sans son accompagnement inestimable, sa protection, ses conseils, son aura".

Aucun Boudou dans le trust

L'attaque se fait plus précise quand il déclare que David et Laura ont "une stratégie qui consiste en effet à asphyxier financièrement Laeticia par une procédure pouvant prendre des années. Elle était directrice artistique de Johnny ,aujourd'hui c'est une mère au foyer avec deux jeunes enfants à charge sans revenus autres que ceux prévus par la succession. En bloquant les droits d'auteur de la Sacem l'album, ils entendent la forcer à composer avec eux pour se voir léguer des choses que Johnny ne voulait pas qu'on leur lègue. Car il est le grand absent de ces débats. On nie ses dernières volontés, telles qu'il les a manifestées de manière régulière et continue les dix dernières années de sa vie, à travers quatre testaments. Même quand il était en Suisse, tenant compte de la part réservataire en vigueur, Johnny avait déclaré vouloir que la part de sa succession la plus importante possible aille à Laeticia. En tout cas ses droits artistiques et moraux".