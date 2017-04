Finie l'anorexie : Lily Rose "se soigne" aux burgers, Rihanna à la piña colada (quand la belle boit, ses fesses trinquent); Karine Ferri : la spirale de la loose ; Dernier tango à la Lanterne : François Hollande & Julie Gayet, du Château à la mairie ?

Traversons d'abord la Manche avec, côté Royals britanniques, les préparatifs du mariage de Pippa, la soeur de Kate (programmé pour le 20 mai). Point de Vue en donne déjà tous les détails et pose LA question : Meghan Markle, la fiancée du prince Harry sera-t-elle invitée ? Gala se passionne pour l'éducation et plus particulièrement la future école du prince George (un peu capricieux et impatient, un enfant gâté, quoi !) qui aura, comme il se doit, une éducation de prince. On y promeut "la gentillesse, la courtoisie, la confiance, l'humilité et la générosité plutôt que l'égoïsme", au cours de "trois grands cycles: s'amuser, s'instruire, et s'accomplir".

On signerait tout de suite, non ? Dans la séquence émotion, la visite de David Hallyday à son illustre père "tout sourires", à Los Angeles. L'occasion pour l'idole des jeunes de faire découvrir son nouveau joujou sur quatre roues à son fils, lui aussi amateur de grosses cylindrées, "un Bentley Bentaya, le 4x4 de la marque britannique ultraluxe"(Gala). Par ailleurs, Eva Longoria, ex de Tony Parker, remariée à José Baston affiche des rondeurs qui laissent penser que l'ancienne Desperate Housewife attendrait enfin le bébé dont elle rêve depuis des années.

Et puis on se demande à quoi joue Closer qui tacle, avec des grosses allusions François Fillon à propos de ses relations avec son attachée de presse... Voilà des semaines que Radio Rumeurs nous annonçait des révélations à propos de "quelque chose" concernant le candidat à l'élection présidentielle qui courtise l'électorat catholique conservateur. Pourquoi avoir choisi l'avant veille du scrutin pour se lancer ? Pour influencer les électeurs ou parce qu'à ce stade cela ne changerait plus rien ?

Lily Rose a bon appétit...

Les magazines se sont régulièrement inquiétés de la maigreur de Lily-Rose Depp, devenue à seize ans l'égérie des parfums Chanel. D'après Public et Gala, ce ne serait plus qu'un mauvais souvenir: la jeune vedette "vit d'amour et burgers" à Paris, du moins quand elle séjourne dans la capitale avec son boyfriend. "Logés dans un hôtel de luxe du 1er arrondissement, les amoureux pourraient se contenter du room service. Pas leur genre !" Quand ils ne s'y attablent pas, c'est Lily-Rose qui va au McDo faire le plein de burgers, frites et nuggets. De quoi faire écrire au magazine que "Lily-Rose... n'a plus de problème avec son rapport à la nourriture...". D'ici qu'on lui dise de faire attention à sa ligne !

...et Rihanna une bonne descente

Pour Rihanna en revanche, il y a alerte au niveau des rondeurs. Voici et Closer publient les photos de la chanteuse qui "a invité tout son staff à prendre quelques jours de vacances en sa compagnie du coté de Puerto Vallarta, au Mexique. Au menu : soleil, piscine, et piña colada. Et la star n'était pas la dernière à lézarder au bord du bassin, le plus souvent un verre à la main... Elle affichait des formes aussi généreuses que son tempérament", écrit le magazine qui précise que "la star n'est pas du genre à s'encombrer la vie avec des régimes contraignants", et ça se voit !... N'a-t-elle pas déclaré un jour à Vanity Fair pouvoir "manger comme elle veut, et sacrifier ensuite une heure pour faire du sport"... On peut comparer les photos de 2017 avec celle (en petit format), d'il y a deux ou quatre ans que les magazines publient avec ce commentaire de Voici : "manifestement ces vacances mexicaines correspondaient à une période de relâche"... Preuve visuelle à l'appui !

François et Julie, si romantiques

Paris Match a été le premier à publier les photos paparazzées de François Hollande et Julie Gayet en petit weekend à la Lanterne, cette résidence présidentielle située dans le parc de Versailles. Maintenant que le mandat de François Hollande s'achève, les people s'en donnent à coeur joie : "Ensemble jusqu'au bout", titre Voici en couverture avant de renchérir en pages intérieures : "L'amour plus fort que l'Elysée". Et Closer ose : "Un mariage cet été?"... "On ne traverse pas ce qu'ils ont traversé depuis trois ans - les tempêtes personnelles, l'éloignement des fidèles, l'impopularité -sans en sortir particulièrement soudés. Dans le parc du Domaine de la Lanterne à Versailles, ils déambulaient comme un vieux couple... Depuis janvier 2014, Julie Gayet est restée dans l'ombre. Nouvelle compagne non assumée de François Hollande, elle demeurait invisible dans toutes les manifestations officielles, ce qui ne l'empêchait pas d'être protégée comme une vraie première dame par le service de protection... Alors le mag ose : "Et si au bout de cet effacement consenti, malgré la "souffrance", il y avait un mariage ? Et si François Hollande, qu'on sait très fier de sa compagne et de ses engagements, lui accordait ce qu'il avait refusé à toutes les autres femmes de sa vie ? Autour du couple, l'info revient régulièrement". Au fait, l'info ou la question ?

Karine Ferri, passage à vide et en froid avec TF1 ?

Gros émoi pour Public qui s'apitoie sur Karine Ferri. Le magazine rappelle que cela va faire dix ans que son chéri, le jeune chanteur Grégory Lemarchal, disparaissait tragiquement, emporté par la mucoviscidose. "Lorsqu'elle est enfin parvenue à faire son deuil du jeune chanteur, la femme de caractère qui se déclare fière de ses racines méditerranéennes, est redevenue solaire dans le regard de Yoann Gourcuff. Comme une page qui se tourne, Maël est arrivé, triomphe de la vie". Enfin, sa déprime a été vaincue par des jolis succès professionnels : la coanimation de "The Voice" avec Nikos Aliagas... son recrutement par RFM "... Mais Pascal Bataille son co-présentateur de "Les 30 histoires" sur NT1 et elle-même ont été "virés" de l'émission qui sera désormais proposée en "tout images"... Une décision qualifiée de "brutale et indélicate", par le mag qui écrit qu'il y a "des rumeurs de tensions entre Karine et TF1", et que "la chaine aurait même approché Caroline Receveur pour présenter les Grands Bêtisiers"... Public précise que d'autres rumeurs concernant une éventuelle grossesse interrompue par un avortement thérapeutique en urgence à l'hôpital de Rennes ne sont pas avérées, apportant ainsi une note d'optimisme dans le tableau.

Le clan Kardashian en implosion ?

"La solidarité familiale, c'est terminé", annonce Public à propos du clan Kardashian qui serait en train d'imploser. En cause, l'ascension de Kylie Jenner, la demi-soeur de Kim, qui a créé sa propre téléréalité. "Désormais, c'est chacun pour soi", écrit le magazine car "Kim est furieuse... Elle est en train de perdre sa place de numéro un de la famille et elle en veut à sa mère d'avoir trop chouchouté Kylie. Il ne s'agit pas seulement d'affection mais de business : Kylie s'émancipe trop au goût de Kim qui voit la popularité de sa soeur grimper à toute vitesse. Sur Instagram la benjamine compte déjà 91 millions d'abonnés se rapprochant ainsi dangereusement des 98 millions de Kim"...Une concurrence dangereuse pour la vente des cosmétiques, entre autres.