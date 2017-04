Et Mme Macron Mère fit irruption sur le balcon de la victoire; Kim Kardashian vend son cul (si, si) mais perd 100.000 followers après une alerte à la cellulite; Karine Ferri, le PACS; Amber Heard, l'ex de Johnny Depp met la main sur un multimilliardaire

En cet entre-deux tours de la présidentielle, on n'est pas surpris que la politique ait envahi les people magazines, avec une prime à la famille Macron. On connaissait forcément Brigitte, l'épouse du candidat, très présente à ses cotés pendant toute la campagne. On avait également eu l'occasion d'apercevoir Tiphaine Auzières, la fille de Brigitte, et belle-fille d'Emmanuel, très investie dans le mouvement en Marche !. On n'avait pas encore fait connaissance avec Laurence, la fille ainée de Brigitte, qui fut d'après Gala "la camarade de classe d'Emmanuel Macron".

Elle était, comme sa mère et sa soeur aux premières loges du meeting de Bercy. Elles sont toutes les trois en couverture de Gala. Mais on n'avait pas encore rencontré la mère du candidat, le docteur Françoise Noguès-Macron. Elle est embrasse affectueusement son fils en une de Closer. Elle est également photographiée à ses côtés avec son frère, et au dessous avec Laurence et Brigitte dans Match. Pourquoi cette mise en avant soudaine alors qu'Emmanuel Macron expliquait à longueur d'interviews (-et notamment dans un documentaire qui lui était consacré), que la femme qui avait vraiment compté dans sa vie avant Brigitte était sa grand-mère? Si Gala écrit qu'entre "Françoise, la brune au caractère affirmé et Brigitte, sa blonde belle-fille, qui a quasiment son âge, il n'y a jamais eu de rivalité ou de guerre d'influence", et fait dire à Brigitte qu'elle "déjeune souvent avec sa belle-mère qui est "very open", on est un peu tenté de sourire.

Closer n'enjolive pas la situation et explique " Pourquoi sa mère et Brigitte se sont réconciliées". Parce que bien entendu, elles "n'ont pas toujours souvent déjeuné ensemble". Mais la mère d'Emmanuel Macron a été piquée au vif en découvrant dans le livre d'Anne Fulda, Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait" et dans l'ouvrage de Bernard Pascuito et Olivier Biszcaye, Les Politiques ont aussi une mère, qu'Emmanuel Macron parle si peu de ses parents. "Elle estimait sans doute devoir reprendre sa place, panser ses blessures", explique Anne Fulda dans Closer. C'est que cela n'a pas toujours été simple entre parents et leur fils lorsqu'ils ont découvert la liaison d'Emmanuel, alors âgé de 16 ans avec sa prof qui approchait de la quarantaine : "C'est sûr, on n'a pas fait "Chic alors !" a confié Madame Noguès-Macron à Anne Fulda citée par le magazine, " Oui, il y a eu de l'incompréhension, de l'affrontement". Mais aujourd'hui tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et Madame Noguès n'était pas la dernière à exprimer sa joie ce dimanche de premier tour.

Voici et Closer publient des photos de la soirée de la Rotonde,"une fiesta de star", pour Voici qui note qu'Emmanuel Macron a "eu beau expliquer qu'il avait organisé cette petite sauterie pour remercier "les secrétaires et les officiers de sécurité (-et leurs épouses, précise même Paris-Match), pas mal de stars étaient aussi présentes pour profiter du menu". Le mag raille " cette belle brochette de seniors" et écrit, vachard: " coupe de champagne à la main, riant ou embrassant Brigitte comme du bon pain, les people ont célébré la victoire avant l'heure. Vu les sondages, ils éviteront sans doute la gueule de bois au second tour, mais en votant pour le bling bling à l'Elysée, pas sûr qu'Arditi, Orsenna et compagnie aient rendu un immense service à Emmanuel Macron".