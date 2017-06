Elise Lucet, l'amour avec un souffleur de verre; Brigitte Macron, la fugue au Sommet; Rihanna a beaucoup grossi, Loana beaucoup maigri; Capucine & Louis Sarkozy : le réchauffé n'a pas marché; Karine Ferri et Pippa sont allées à la plage (mais pas la même)

Les magazines people célèbrent cette semaine encore le Festival de Cannes, les tenues de soirée des stars, ses fêtes et ses (maigres) potins. Non loin de Cannes, Monaco organisait son Grand Prix Automobile annuel...en même temps le club de foot de la principauté remportait le titre de Champion de France. Des prétextes suffisants pour que Point de Vue offre sa couverture au Prince Albert et la Princesse Charlène, (plus souriante qu'à l'accoutumée avec le petit Prince Jacques dans ses bras), et aussi pour présenter en pages intérieures, leurs petits neveux Sacha et India qui accompagnaient leurs parents, Tatiana et Andrea Casiraghi au Grand Prix.

Brigitte Macron

Au palmarès des couvertures des magazines, Brigitte Macron est encore gagnante cette semaine. Seule sur la couverture de Gala : « Elle impose déjà son style » au côté de Melania Trump, sur Paris-Match qui parle de « L'entente cordiale » (son époux n'a droit qu'à une petite fenêtre en compagnie de Vladimir Poutine), avec son mari, en couverture de VSD et ce titre à l'encre rouge : « Les Macron, la passion au sommet ». Dans Gala, on apprend que Brigitte Macron a surmonté sa peur de l'avion pour accompagner son mari aux sommets de l'OTAN à Bruxelles et à celui du G7 à Taormine... Pour ce premier round de sa nouvelle mission de représentation, Gala accorde « sans faute » à l'épouse du Président de la République « qui a ravi ses hôtes par ses multiples connaissances, et suivi « avec bonne humeur le programme réservé aux premières dames ». Mais, à Bruxelles la Première dame française a tout de même fait une petite incartade au programme officiel des conjoints et « inquiété son service de sécurité par sa spontanéité en choisissant de s'offrir, avec l'épouse du premier ministre belge, une escapade et un bain de foule imprévus au centre de Bruxelles ». Et pour aborder la délicate question du « look », le journal se retranche prudemment derrière les tabloïds anglais ou allemands qui l'ont parfois férocement qualifiée de « blonde peroxydée » et passée au crible « son total look Vuitton, aux jupes parfois jugées un brin trop courtes ». Le mag est disposé à lui prodiguer des conseils vestimentaires : il a d’ailleurs sollicité Cristina Cordula pour l'occasion. La coach trouve que Brigitte Macron a « raison de privilégier les coupes très structurées mais elle pourrait porter des chemisiers, des blouses fluides qui mettraient en valeur son joli port de tête ». Précisons que, contrairement à Mélania Trump, Brigitte Macron ne s'est pas changée trois fois par jour ! Le mag note aussi que le couple présidentiel a tourné la page showbiz : Brigitte Macron « aurait fait comprendre à ses amis qu'ils devaient faire preuve de la plus grande discrétion... ». Ce qui est apparemment le cas.

Les weekends d'Elise Lucet

Télé, coté cœur : C'est une romance comme Closer les aime, que vit Elise Lucet, madame « Cash Investigation » à France 2. Elle a « entamé une belle histoire » avec un Monsieur prénommé Xavier, sculpteur de verre de profession. Et si l'histoire émeut tant le mag qui publie les photos du couple rentrant de weekend à l'aéroport de Biarritz, c'est parce qu'Elise avait perdu son mari, emporté par une leucémie, il y a six ans."Elise s'était alors réfugiée dans le travail...ne désirant pas, sans doute se plonger trop vite dans une histoire après s'être vu arracher l'amour de sa vie", et père de sa fille Rose âgée de 10 ans. Heureusement la roue tourne... « A tout juste 54 ans » ... Elle revit enfin un bonheur sans filet, digne de ses audaces professionnelles, écrit Closer qui se réjouit de ce bonheur "cash" .