David & Cathy Guetta se retrouvent; Pamela Anderson passe l’éponge sur les écarts d’Adil Rami; Arthur papa-poulise, M. Pokora se papaïse, Brad Pitt menacé d’être dépapa-isé; Ben Affleck & Matthew Perry biberonnent sec; Ilona Hallyday se rétablit

La fin des grandes vacances approche mais nos peoples ne sont pas dans les rayons des supermarchés pour faire le plein de fournitures scolaires. Ni en train de cueillir des mûres sous un léger crachin pour faire des confitures comme tout un chacun. Ah ça, non alors ! Quand le soleil brille, ça (se) baigne toujours chez les célébrités. Et là, où ils vont en vacances, et bien figurez-vous qu’il ne pleut jamais. Pas un nuage, pas un orage, rien, queutchi. À moins que le secret soit de ne jamais sortir un jour de pluie pour être sûr de ne jamais être photographié sous un ciel gris ?

Et puisqu’on en est à parler des secrets pour rester au top de la célébrité, jamais sans des enfants non plus. La famille, c’est le must-have 2018

Et cette semaine ces bonheurs -ou ces malheurs familiaux, ben oui, c’est pas parce qu’on est blindé aux as, roulée comme une déesse ou taillé comme un Apollon qu’on est imperméable aux conflits- s’étalent dans les colonnes de la presse des célébrités. On vous l’avait bien dit en début de saison, le top de la hype pour l’été 2018, ce ne sont absolument pas les frasques sexuelles, les ruptures fracassantes ou le nu triomphant (mémo pour les distraits : l’été des seins des Sophie M. ou D. ou des services 3 pièces de Justin Bieber ou d’Orlando Bloom...) mais bien le plan-plan.

Alors c’est parti pour les aventures estivales de ces beautiful families.

Du côté de chez les « heureux », on commence par Arthur. L’animateur et producteur télé a loué un (mega) bateau à Saint-Tropez (car la villa qu’il possède au même endroit, il s’y sent trop à l’étroit) et avec sa chérie de miss, Mareva Galanter (apparemment tout va bien -mieux- entre eux désormais), ils se dévouent corps et âmes à leur petite Manava. « Cela fait 3 ans qu’elle donne des couleurs à mon monde intérieur » a-t-il posté sur Instagram le 5 août dernier en parlant de la fillette.

Pas question en effet de reproduire les erreurs du passé avec ses deux garçons plus âgés, Samuel et Aaron, 21 et 8 ans. « J’ai cru que mon bonheur passait par la réussite. Je me suis réveillé, je ne voyais pas grandir mes enfants ». On s’en voudrait de mettre le doigt sur un point délicat mais autant pour Samuel, on comprend que le temps perdu soit difficile à rattraper (point de vue magie de l’enfance en tous cas), autant pour Aaron tout parait encore jouable. Mais bon, entre deux douches sur son yacht en loc (les séances de douche, c’est principalement ça qu’on voit sur les photos) avec Mareva et Manava, Arthur a bien dû y penser.

En tous cas, comme le note Closer, à 52 ans, l’animateur de « Vendredi, tout est permis » se définit comme un « papa poule, collant ». Et Mareva, elle, comme une « maman assez cool et superpoule ». Cool, colle, poule, pic et pic et colegram, bourre et bourre et ratatam, am-stram -gram... euh, non pardon, on était en train de s’égarer dans ce paradis poulaillesque enfantin... Bref, Manava, à 4 ans, trouve certainement ça plus cool que colle. Dans une dizaine d’années, on ne jure de rien.