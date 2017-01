Cyril Lignac : Closer sait enfin pour qui (ou pourquoi) il a quitté Sophie Marceau; Caroline de Monaco : plus snob que moi tu meurs ! ; Vanessa Paradis-Samuel Benchetrit : les parents roucoulent, leurs enfants sont cools (et c'était pas gagné...)

Vos mags saluent la force de caractère de Sophie Marceau qui a perdu récemment sa maman adorée ; elle est en couverture de Paris Match pour lequel "Sophie Marceau fait face", et de Gala qui titre "Forte face aux épreuves". La preuve, " trois semaines après la disparition de sa mère, Sophie s'est envolée pour Macao pour honorer une séance photo.

Les deux mags publient sa photo, superbe dans une robe rouge haute couture. D'après Match, " lentement mais surement, Sophie, via les réseaux sociaux, est en train d'épurer son image... Sur Twitter elle a écrit : " je ne suis pas trop présente en ce moment, j'écris"...

Zazie moins bien payée que Florent Pagny pour "The Voice"

"Public" qui croit savoir que The Voice revient sur les écrans le 11 février prochain, révèle le montant des " salaires", est choqué. Jugez plutôt : "Zazie a négocié le plus maigre cachet, tout de même 22. 500 euros par émission, soit 360.000 euros pour l'ensemble de la saison". Ca laisse de quoi voir venir ? Certes, mais "les trois gars percevront chacun 450.000 euros. Un cachet sec pour Florent Pagny. En revanche M.Pokora dont la tournée "My Way" va chevaucher le programme, verra ses déplacements pris en charge. De même pour Mika, qui en plus d'être logé à Paris, ne déboursera rien pour ses allers-retours à son domicile de Londres". D'après Public "The Voice demeure la poule aux oeufs d'or de TF1. Chaque prime rapporte en moyenne 1,8 million d'euros". Le mag a aussi obtenu la liste des seize concurrents retenus . Elles et ils ont, selon, une voix "envoutante, rocailleuse, suave, cristalline, éblouissante, voire de velours ..."

Caroline et ses 60 ans

Point de Vue déploie toute la gamme des qualificatifs flatteurs pour traiter un sujet qui pourrait être délicat mais qui glisse littéralement sur la personne concernée, tant elle semble peu concernée par l'évènement, à savoir les soixante ans de la princesse Caroline de Monaco. "Elégante entre toutes, royale et romanesque, altruiste et bohème, la princesse de Hanovre fascine depuis son premier jour" écrit le mag. Il est vrai que cette jeune grand mère est resplendissante. Avec de superbes photos pour illustrer le reportage, Point de Vue évoque "enfance heureuse, et sans s'appesantir," sa jeunesse rebelle"... Le mag préfère raconter la vie merveilleuse de "la reine Caroline" (et en profite pour détailler l'impressionnante liste de ses bijoux)... La princesse qui parraine une série d'oeuvres caritatives, consacre beaucoup de temps à ses enfants et petits enfants, ainsi qu'à "un cercle choisi d'amis fidèles, écrivains ou grands créateurs"... Comprenez : n'importe qui ne peut pas prétendre en faire partie. Le mag décrit sa famille "à son image, dont les membres partagent un certain nombre de codes non écrits, des manières subtiles, et quelques rituels qui les rendent inclassables. A la fois grand genre et bohèmes capables de respecter des traditions familiales et de s'affranchir des conventions, d'être au premier rang des défilés, de lire un auteur confidentiel, de faire la fête avec le gotha ou la jet-set et de partir au bout du monde pour la bonne cause. Leur signe de ralliement : un certain savoir vivre qui vous apprend à monter à cheval comme à en descendre". Tellement chic et snob!.