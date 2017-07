Cyril Lignac, après l'été Sophie, l'été Mélanie (Doutey); Cristiano Ronaldo : bébés livrés, bébés gérés, papa libre de s'éclater; Kourtney Kardashian : son toy boy a "des choses à lui apprendre" au lit; Katy Perry, Karine Ferri, l'une pleure, l'autre rit

Pas sûr que Mélissa Theuriau apprécie beaucoup la couverture de Public qui l'affiche topless sur une plage de Corse du Sud, en vacances avec Jamel et leurs deux enfants."En Corse, ils oublient tout", clame le mag qui écrit "qu'ils s'aiment comme au premier jour". Au passage on apprend que Léon, âgé de huit ans veut devenir humoriste comme son père, et que ce dernier prépare son septième one man show intitulé "Maintenant ou Jamel".

Dans la famille Kardashian...

Dans Voici c'est Kourtney Kardashian qui tient la vedette. A 38 ans la sœur de Kim passe d'agréables vacances à Saint-Tropez en compagnie de son boy friend, Younès Bendjima, 24 ans, un mannequin rencontré à Paris lors de la fashion week d'octobre 2016. Jusque là ils "n'étaient que des amants occasionnels qui ne se voyaient que tous les trois ou quatre mois" (c'est à dire qu'ils s'étaient revus au maximum deux fois depuis),"mais à Saint-Tropez...ils semblent passés à la vitesse supérieure". Très précis, le mag écrit qu'ils "passent leurs journées à échanger des gestes tendres et à profiter de longs moments de complicité".

S'ils "font quelques pauses dans leur planning pour tâter de la bronzette et du jet ski...très vite ils retournent au rayon câlins, notamment la nuit, où Younès aurait beaucoup de choses à lui apprendre" d'après les confidences d'une proche", bien renseignée.

Quant à Kim toujours "en quête de sérénité et de tendresse", elle a été surprise en train de feuilleter un magazine (- pour voir si on parlait d'elle ?) devant un kiosque de Los Angeles, dans le quartier de Van Nuys. Et alors ? elle était en compagnie d'un "beau brun qui l'enlace d'un bras musclé protecteur" ...., et auprès de qui elle "a trouvé du réconfort" si l'on en croit Public qui constate: " voilà ce qui arrive quand Kanye, l'artiste torturé, choisit de s'isoler dans une résidence perchée sur une montagne dans le Wyoming"....loin des kiosques à journaux .Kanye continue aussi de dessiner des baskets :North porte des " Yeezy Boost sur lesquels on écrit son prénom.(Public)

Cyril Lignac, en route avec Mélanie

Cyril Lignac a eu un coup de foudre pour Mélanie Doutey. C'est Voici qui révèle la romance "... après une idylle de dix mois avec Sophie Marceau, le voilà en couple avec une autre actrice : Mélanie Doutey, 38ans. Même silhouette gracile, même chevelure brune, même sourire ravageur, sauf que douze ans séparent les deux stars de cinéma" fait élégamment remarquer le mag qui a immortalisé le couple, souriant, en balade dans une Porsche décapotable .Les histoires d'amour modernes se nouant désormais via Instagram, sachez que " depuis six mois il "likait" tout ce qu'elle postait, et inversement. Comme autant de petits clins d'oeil, jour après jour, l'air de rien. Au point de vraiment succomber à la tentation dans la vraie vie, il y a de ça deux mois et demi". En fait c'est alors qu'il était cloué au lit avec une double fracture du tibia et du péroné, que " le chef à l'accent chantant a compris que la vie méritait qu'on la savoure un peu plus lentement"...Et voilà: "il bosse toujours autant parce que c'est dans sa nature, mais il s'autorise désormais des petits moments pour lui, par-ci par-là"... D'autant que Mélanie est non seulement craquante, elle est aussi " gourmande...pas du genre à picorer trois graines pour rester mince, c'est une bonne vivante, comme il les aime". Allusion en creux à Sophie Marceau qui a un appétit d'oiseau ? Allez savoir, mais Voici prend soin de préciser que depuis leur rupture l'automne dernier, après dix mois de passion, le cuisinier et l'actrice ne se sont plus adressé la parole..."