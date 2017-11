Claire Chazal a un nouveau meilleur (et jeune) ami, Mick Jagger en a une nouvelle (mais lui consomme); Nolwenn se fiche de ses kilos en trop; Game of Thrones à Buckingham : ça secoue pour Granny Bebeth 2; Justin Bieber & Selena Gomez remettent le couvert

Comme l'écrit Gala, Céline Dion, "la diva aux 230 millions d'albums vendus dans le monde entier est de retour sur la scène du Ceasars Palace. Quatre soirs par semaine, elle scande ses plus grands tubes". Et après le récital elle file chez elle, à une trentaine de kilomètres du Strip, "une modeste demeure", pour diner avec ses enfants. Le journal insiste sur "le retour aux classiques fourreaux scintillants" pour celle qui nous avait époustouflés avec ses tenues excentriques au printemps dernier. Ces éléments apportent peut être la réponse à la question que le journal pose dans un petit encadré, en bas de page, "Où est passé Pepe Munoz ", le danseur de 32 ans avec lequel Céline Dion s'était livrée à quelques acrobaties sur scène au cours de sa tournée européenne, et dont elle était "inséparable" pendant tout l'été.

"Il ne l'a pas suivie à Las Vegas" écrit sobrement le journal qui précise que Pepe "est très occupé. Egalement illustrateur de mode, il exposera prochainement ses dessins à Paris."

Claire Chazal et son meilleur ami

Voici qui vient d'être condamné pour avoir publié "un article attentatoire au droit et à la vie privée et au droit à l'image de Karine Ferri", ne devrait pas connaitre ce genre de déboires avec la couverture du magazine de cette semaine. On y voit Claire Chazal qu'un beau gosse tient par l'épaule. "Elle n'est plus seule" titre le magazine. Re-belotte en pages intérieures. Le couple, apparemment très joyeux, est photographié en train de se balader, mais aussi prenant la pose à l'exposition Picasso. Claire connait le monsieur en question depuis longtemps puisqu'ils ont officié tous les deux à TF1. Nicolas Escoulan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a quitté la Une depuis quelques années et aujourd'hui il a même quitté le journalisme pour rejoindre Bercy où il exerce les fonctions de Conseiller en charge de la communication auprès du secrétaire d'Etat Benjamin Griveaux. Ce qui émoustille Voici, c'est que le Monsieur en question a 42 ans et Claire Chazal en a 60. L'article est tout en nuances : "Son chéri? disons surtout son nouveau meilleur ami", écrit le journal, tout en cultivant l'ambiguïté : "Claire, habituellement si réservée, se montre même tactile, n'hésitant pas à l'attraper par la taille en public... Avec Nicolas, Claire vit un véritable feu d'artifice intellectuel, s'extasiant sur les œuvres érotiques de Picasso au musée éponyme, ou sur le corps dénudé du Baigneur de Cézanne à la Fondation Louis-Vuitton... L'amour? Elle aimerait y croire encore, mais elle reconnait que jusque là, elle a échoué à vivre des histoires qui durent". Claire Chazal précise qu'elle "ne vit pas en couple".... et que "les rencontres intellectuelles, artistiques nourrissent aussi une vie. Différemment mais autant que l'amour". Bref, Nicolas est son nouveau meilleur ami. Point.