Charlotte Casiraghi: le mariage avec Dimitri ?; Pippa Middleton terrorisée à l'idée que Meghan Markle lui vole la vedette à son mariage; Nabilla n’aurait pas pu être ministre, elle a un contrôle fiscal; Capucine Anav, bientôt sur M6, Karine Ferri aussi?

Le baiser échangé entre Brigitte et Emmanuel Macron est en couverture de Closer qui promet des "photos exclusives" de cette journée d'intronisation présidentielle. On découvre ainsi le président "tapant un DAB" ou encore son épouse posant pour une photo souvenir aux cotés d'un garde du corps de son époux qui mesure 2,13m. Le mag annonce que le couple présidentiel "mange plutôt léger", et que leurs petits enfants aiment les chips; Closer croit savoir que les Macron s'installeront définitivement à l'Elysée ce week-end et se montre impatient de savoir quel sera le rôle de la première dame...

Point de Vue a déjà été séduit par son style."Elle adopte d'emblée les codes avec finesse. Ni trop en avant, ni trop en retrait".

Pippa zappée par Meghan ?

Le bonheur de Harry va-t-il faire les malheurs de Pippa? On s'inquiétait beaucoup ces jours dans la presse britannique de la présence annoncée de Meghan Markle aux cotés du Prince Harry, au mariage de Pippa Middleton, (ci-devant sœur de la Duchesse de Cambridge), avec James Matthews. "Elle (Pippa) a peur que Meghan ne lui vole son mariage", écrit Closer. Car "la jolie brune le sait : ce n'est pas elle que les média vont scruter, mais les enfants d'honneur (le prince George et la princesse Charlotte), et surtout Meghan Markle, la presque fiancée du prince Harry . "Harry et Meghan feront là leur première apparition publique à deux. Le genre de publicité dont Pippa se serait bien passée. Car tout sera commenté concernant les deux amoureux" insiste le mag qui qualifie cette présence princière de " véritable cauchemar pour celle qui est censée être la star de la journée". Moins alarmiste, Point de Vue voit dans cette cérémonie "comme une répétition générale" pour Meghan et Harry qui ne manqueront certainement pas de rendre l'invitation à Pippa et James, lorsqu'ils viendront à convoler à leur tour.

Charlotte Casiraghi

De mariage il est encore question dans Public à propos de Charlotte Casiraghi et son nouveau fiancé, Dimitri Rassam... Les lecteurs jugeront. En couverture, le mag nous annonce que Dimitiri a demandé sa main. En pages intérieures, l'affirmation se mue en interrogation, avec cette pirouette : "Charlotte Casiraghi, En marche vers le mariage?" questionne le mag qui a surpris les tourtereaux "dans la ville la plus romantique du monde", Venise, bien sûr. "Sur la même longueur d'onde le fils de Carole Bouquet et la petite fille de Grace Kelly pourraient former une jolie famille recomposée dans laquelle leurs enfants seraient les plus heureux de monde" se prend à rêver le mag qui rappelle que tous les deux ont été orphelins de père lorsqu'ils étaient très jeunes. Le journal se montre directif envers Dimitri : "alors pas question de tergiverser plus longtemps quand le bonheur se présente, quand l'amour sonne à la porte, il faut l'ouvrir", lui intime-t-il, car "après sa rupture avec le séduisant Gad Elmaleh et l'échec de sa relation avec un bel Italien"..."Charlotte est prête à s'engager dans une nouvelle histoire et à écrire à deux la première page d'un nouveau beau roman d'amour". Elle le leur a dit ???