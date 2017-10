Charlotte Casiraghi & Dimitri Rassam : Closer voit un mariage surprise; Harry & Meghan Markle : Match en voit un bientôt; Le talent mystère de Brigitte M.; Qui sont les prostituées de la télé-réalité?; Vanessa Paradis en deuil (sans Johnny, avec Samuel)

"Les Français doivent savoir ce que je fais" Après une interview événement à ELLE, Brigitte Macron s'est confiée, à l'historienne Joëlle Chevé qui publie un ouvrage intitulé "l'Elysée au féminin". Point de Vue publie des propos de l'épouse du président et l'annonce en Une, sans que l'on sache vraiment ce qu'elle fait vraiment à l'Elysée en plus de son rôle d'épouse et de maîtresse de maison. Ent tout cas Mme Macron explique pourquoi elle habite l'Elysée : "Avec le Président, nous avons très vite fait le choix d'habiter à l'Élysée pour pouvoir être le plus souvent possible ensemble, révèle-t-elle.

Cela nous permet de nous voir dans la journée, entre deux rendez-vous, et d'être ensemble pour dîner presque tous les soirs lorsque nous n'avons pas d'obligations particulières."

Face aux critiques concernant son statut, elle explique ""C'est le couple que nous formons qui nous protège.... Mon époux dit souvent que pour être efficace, il faut être heureux et j'ai un certain talent pour le bonheur. Pour le bonheur et pour la liberté." avant d'ajouter "Je me suis mise au travail - bénévolement bien entendu - dès notre arrivée à l'Élysée, rappelle-t-elle. Je travaille en équipe avec le cabinet du Président. …. Je n'irai pas sur les territoires de l'exécutif. Ma fonction m'amène à être sur un temps différent, loin de l'actualité."

Selon Closer Brigitte Macron est "une nouvelle fois attaquée sur ses tenues" avec photo en Une de la victime avec ses souliers pointus à talons hauts. Des attaques peu virulentes et peu nombreuses semble-t-il. Le journal cite deux exemples. Il met en cause une pétition en ligne (désormais retirée) qui évoquait ses "tenues inappropriées". Et aussi, Anne Sinclair qui dans Chronique d'une France blessée aurait parlé de son style "trop habillé" lors de l'hommage à Michel Rocard qui s'est déroulé aux Invalides, à Paris. Ses "stilettos qui auraient davantage un air de fashion week que de recueillement". Mais ce n'est pas frais, sauf erreur de notre part, la cérémonie d'hommage à Rocard a eu lieu en juillet 2016, du temps de la présidence de Hollande.

Point de Vue consacre aussi plusieurs pages aux Premières dames du passé : de Bernadette Chirac à Germaine Coty en 1954

Téléréalité & prostitution

"Téléréalité & prostitution" à la Une de Public qui promet "Candidates, macs, tarifs" "Nos révélations choc". La dénommée Alfida Turner confirme "Je suis étonnée que ces révélations arrivent si tard, car cela fait très longtemps que tout le monde sait que des escorts gravitent dans ce milieu"

"On a aujourd'hui des dirigeants de chaînes et des producteurs qui fournissent des candidates de la téléréalité à des vieux cochons, à des mecs fortunés, puissants. Aujourd'hui, on a des messieurs qui regardent des programmes, qui repèrent des candidates qu'ils trouvent sexy. Ils appellent les chaines et demandent d'être mis en contact avec elles. Je l'ai vécu, je l'ai vu" a déclaré le chroniqueur de C8 (où il voisine avec Raquel Garrido dans la même émission) à Philippe Vandel dans l’émission Village Médias sur Europe 1, où il était invité pour la sortie de son livre "Jeremstar, ma biographie officielle".

Public souligne "Très malin, le chroniqueur de Thierry Ardisson a toutefois veillé à ne donner aucun nom pour éviter d’éventuelles poursuites judiciaires. Sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux, ce nouveau scandale tombe à pic pour la promotion de sa "biographie officielle".

"Un ex de Loft Story à la tête du réseau" s'interroge Public sans donner de nom. Puis le magazine le témoignage à VSD d'une candidate de téléréalité, Aurélie Preston à qui on aurait proposé "5 000 euros par jour !"Adixia, ancienne candidate de "Les Marseillais vs Le Monde 2" avait déclaré à Voici en septembre : "Oui la prostitution il y en a! C'est sûr! J'en connais qui font ça. J'en connais trois exactement. Elles le cachent, mais j'étais au courant", dit la jeune femme avant de préciser qu'elle "ne juge pas les filles qui font ça. Si elles veulent faire ça, c'est leur corps, c'est leur vie. Elles font ce qu'elles veulent."

Charlotte et Dimitri

"Charlotte son mariage surprise avec Dimitri" la Une de Closer va un peu trop vite. En lisant l'article, on découvre qu'en fait Casiraghi (fille de Stefano Casiraghi mort quand elle avait 4 ans) l'ex de Gad Elmaleh) et Rassam (fils du producteur de cinéma mort quand il avait 3 ans) "ont prévu de ses marier avant la fin de l'année" Ce qui n'est déja pas mal car ils ne sont ensemble que depuis 8 mois.

Triche dans Intervilles

Autre polémique, à la Une de VSD cette fois : "Intervilles, omerta, chantage, menaces de mort" "Le scandale qui rattrape TF1" : "20 ans après la tricherie". Selon VSD, en 1997, c'est "Gérard Louvin, le producteur de l'émission Intervilles qui distillait les ordres aux présentateurs : Nathalie Simon, Jean-Pierre Foucault, et Olivier Chiabodo"

L'avocat de Chiabodo explique que son client a porté plainte contre X pour harcèlement vingt ans après, parce que ce harcèlement se poursuit "encore récemment". Il accuse Gérard Louvin de l'avoir "menacé de mort".

Harry et Meghan

"Harry et Meghan, un grand pas vers le mariage" à la Une de Paris Match avec six pages à l'intérieur. Les amoureux ont été vus aux Invictus Games de Toronto : "Avec elle, il est prêt à tous les gestes tendres. Pour leur première apparition officielle, Harry tenait à ce que les amis et la mère de Meghan les entourent. Le décor n’a pas été choisi au hasard. La compétition sportive pour les soldats blessés au combat qu’il a créée en 2014 est une cause chère à son coeur. Et sa 3e édition s’est déroulée à Toronto, où l’actrice vit et travaille. L’avocate glamour de la série « Suits » s’est absentée quelques jours du tournage. Tout excusée pour une raison souveraine. Elle n’avait pas vu son prince depuis trois semaines. L’Angleterre retient son souffle jusqu’à l’annonce des fiançailles. : "Les premières photos du bonheur" annonce aussi Point de Vue sur quatre pages.

Le chagrin de Vanessa

Vanessa Paradis "Bouleversée par le décès de son papa "Heureusement Samuel est là ..." annonce la Une de Voici qui promet, bien sûr "Photos exclus" qui sont au rendez-vous sur quatre pages

Il est parti à 74 ans, enterré le 30 septembre à Paris : "Mort du père de Vanessa Para­dis : qui était André, le seul véri­table homme de sa vie?" demande Gala qui met en Une la jeune femme et parle de "l'adieu à son père, son héros." sur cinq pages. Vanessa est aussi dans un coin de Une de Public, où l'on retrouve la même photo que celle de Gala et de Voici, montrant la chanteuse/actrice aux côtés de son papa lors d'un défilé Chanel en juillet 2003.

En haut de sa Une Closer souligne que "Johnny Depp n'est pas venu aux obsèques" et publie quelques photos prises lors des obsèques

M.Pokora emménage

"A peine deux mois après leur coup de foudre à Saint-Tropez M.Pokora et Christina Millian s'installent à Los Angeles. leur nid damour est une maison de 332 m2 payée 2,4 millions d'euros : piscine, quatre grandes chambres, cinq salles de bains, six caméras de surveillance, salle de cinéma dont on découvre les photos dans Closer et Public.

Justin cherche une maison

A force de faire des dégats partout où il passe : maison ou hôtel, Justin Bieber s'est taillé une mauvaise réputation. Du coup, les propriétaires ne veulent plus de ce fâcheux locataire, et préfèrent choisir d'autres candidats pour leurs luxueuses villas. Public conseille donc à Justin de s'acheter une maison. Ayant gagné 71 millions d'euros en 2016 selon le magazine américain Forbes (qui sort un trimestriel en français), Bieber a les moyens. Nous ne sommes donc pas inquiets pour lui.

Angot à vif

"Mais pourquoi est-elle tellement à vif ? demande Closer en haut de sa Une, à propose de Christine Angot, 58 ans. Inutile de chercher une nouvelle réponse dans les deux pages de photo accompagnées d'un court texte qui se contente de rappeller la terrible réalité : la chroniqueuse TV d'ONPC, chez Ruquier, a été violée par son père quand elle était adolescente. Une raison suffisante.

Paris Star Germain

Le PSG est devenu le Paris Star Germain note Closer, photo à l'appui, dans la tribune des invités, le 27 septembre, face au Bayern de Munich Hollande cotoie Sarkozy, Naomi Campbell et Lenny Kravitz, ou Pascal Obispo, ou encore Patrick Bruel et Kourtney Kardashian.

Encore Jennifer

N'oublions pas l'inévitable Jennifer, dans un coin de la Une de Public "un nouveau look, une nouvelle vie" (pourquoi nous montrer alors la même veste sur toutes les photos. Bref une nouvelle vie après une série de déconvenues : "l'échec de son dernier album (Paradis Secret 32 000 ventes), le flop de son film (Faut pas lui dire, 147 000 entrées) et l'accident de son van qui a coûté la vie à deux personnes". Facheux bilan...