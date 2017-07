Céline Dion : Pepe, le beau danseur qui la rend caliente; Enora Malagré : Cyril Hanouna n'est pas invité à son mariage; Régime miracle : Beyoncé a perdu 15 kilos en un mois; Charlotte Casiraghi & Dimitri : finies les cachotteries

De Touche pas à mon poste à Touche pas à mon plus beau jour de ma vie

C'est l'été, c'est la saison des vedettes qui barbotent en maillot à la Une de la presse people. On y va et on commence par Enora Malagré (bikini bleu soutenu). Car contrairement à d'autres de ses consoeurs people, la jeune femme ne se contente pas de se baigner tout bêtement.

Cette année en effet, Enora prend de grandes décisions. L'émission vedette qui l'a rendue célèbre sur C8, c'est terminé. Et côté vie privée, c'est aussi la révolution : l'animatrice se marie nous apprend Public avec un grand bandeau "scoop" en Une.

Doumé, l'hôtelier corse qu'elle avait rencontré l'été dernier a fait sa demande et c'est sur l'île de beauté que les noces de la bretonne et du méditerranéen auront lieu en novembre. « Elle ne s'y attendait vraiment pas » raconte un de ses amis.

Un indice qui aurait pu mettre la puce à l'oreille de la chroniqueuse grande gueule de Touche pas à mon poste, c'est que son chéri a « enfin divorcé de la mère de ses trois enfants ». Décidément, en 2017 les divorces auront fait le bonheur d'Enora puisqu'ainsi que le note Public, son divorce, professionnel celui-là, avec Cyril Hanouna paraît "bel et bien consommé" et que le jeune femme est en soulagée. Libérééeee, délivrééeeee… Comme le déclarait Enora à TéléObs, « les six derniers mois, Cyril est devenu plus dur. Les derniers temps, j'y allais la boule au ventre». Comme le boss de TPMP a lui aussi acté la séparation, peu de chance qu’un carton d’invitation pour la cérémonie lui soit envoyé : « Enora a changé. Cette saison, elle a mis plus de rondeurs. Mais ce n'est pas ce que j'attends d'elle ».

Cyril l'aimait en harpie à la langue acérée mais Enora, elle, ce qu'elle veut, c'est devenir une vraie ménagère de moins de 50 ans : « les trois enfants de Doumé, avec lesquels elle s'entend à merveille, lui ont donné envie de fonder une famille ». Et Public d'ajouter : « elle a même mis de côté sa bisexualité ». Une pure Mme Toutlemonde, on vous dit !

Danse avec les miss

Autre mariage en vue dans la presse people cette semaine, celui de Sylvie Tellier. La « dir' miss » -traduction pour les étourdis : directrice du comité Miss France- fait la Une de Gala avec Laurent et ses deux enfants, Margaux, qu'ils ont eue ensemble et Oscar, né d'une précédente union de la belle. Comme le confie Sylvie à Gala, c'est justement le fait d'avoir été déjà mariée entre 2007 et 2012 qui la rendait un peu réticente à l'idée d'un nouveau mariage. Mais « l'entrepreneur dans le secteur du luxe » a su vaincre ses réticences.

Sinon, rien à signaler. Il faisait beau, l'île (de Porquerolles) était belle, les invitées aussi, forcément l'assistance était truffée de miss. Et tout le monde a dansé. Mais pas en faisant la chenille, qu'allez-vous imaginer, ça n'est pas parce que le comité Miss France entend incarner la tradition française que ça aurait été une raison pour ne pas faire un vrai truc de people. Et le truc en plus du mariage de Sylvie, c'était la surprise concoctée par Christophe Licata qui était son partenaire sur la dernière saison de Danse avec les stars. Comme le raconte Gala, « quelques semaines avant le jour J, il a envoyé par mail à un maximum de convives la vidéo d'une chorégraphie à mémoriser (...). Durant le dîner, Christophe et son épouse ont dansé sur la piste face a la mer et on été rapidement rejoints par les miss puis… par tous les invités ! ». Sylvie et son mari étaient médusés.Ah qu'il est doux d'avoir des amis stars.

Si Sylvie Tellier s'est laissée convaincre de se remarier, chez le prince Harry, ce serait plutôt l'inverse qui serait en train de se jouer. Si l'on en croit Closer, la Reine aurait tenté de le dissuader d'épouser son actrice américaine divorcée. Et le prince de se morfondre dans un dilemme cornélien : son amour fou pour Meghan Markle ou son pays.

Les amoureux du Pacha III

Autre couple dans un univers princier, mais eux, le mariage semble plutot les guetter et avec en prime l'assentiment de leurs familles : Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam, le fils de Carole Bouquet. Jusqu'à présent, les deux trentenaires avaient beaucoup attaqué la presse dès que des articles ou des photos évoquaient une histoire entre eux. Il semblerait que ce temps-là soit révolu, Closer et VSD prennent en tous cas le risque de les afficher en Une, photos de leur week-end du 14 juillet à Saint-Tropez à l'appui (bikini bleu ciel pour Charlotte). Dimitri a été invité sur le yacht de la famille de Charlotte, un vrai signe d'acceptation de leur relation par le clan monégasque selon VSD.

Pour Closer, le couple a même officialisé sa relation en posant aux côtés de la princesse Caroline de Hanovre, donnant par là à la maman de Charlotte le moyen « d'adouber en quelque sorte leur relation » lors de la soirée de gala du jumping international de Monte Carlo. VSD pour sa part écrit que « le mariage semble inéluctable : Dimitri aurait demandé la main de Charlotte ». Et le magazine a une source béton pour ça : Point de vue, qui révélé récemment que le producteur de cinéma aurait demandé la main de sa jolie monégasque lors d'une visite à Venise. Si Point de vue le dit, alors !

Seule ombre au tableau note VSD, « ils ne peuvent pas toujours être ensemble, ce qui les ennuie énormément : ils sont inséparables confie un proche. Comme des amants aimantés, ils ne supportent pas d'être éloignés l'un de l'autre. C'est beau et touchant de les voir s'aimer de cette manière ».

C’est l’amour à la plage, aouhtchatchatcha

Au rayon des couples qui s'éclatent tout sourire au soleil, Voici nous parle cette semaine de Jenifer (en Une dans les bras de son amoureux dans la mer en Corse) et de Nicolas Bedos et Doria Tillier (eux aussi en Une, dans la mer et en Corse).

Côté Jenifer (bikini bleu marine), après le printemps calamiteux, c'est l'été de la renaissance. Traumatisée par l'accident dans lequel le van de sa tournée avait percuté une voiture et tué deux personnes, « la chanteuse s'était laissée couler ». Mais au soleil, tout va mieux et encore plus à deux. « Son mal-être avait mis leur couple en danger mais les amoureux ont surmonté cette épreuve ». Ambroise « a résisté, a été patient… Et il a bien fait ! ». Jenifer veut désormais reprendre sa vie et sa carrière en main comme elle l'a expliqué dans un message Facebook à ses fans. « C'est aussi pour moi l'occasion de prendre de nouveaux chemins artistiques » leur a-t-elle confié. D'où le choix d'un d'un nouveau manager pour remplacer celui qui l'accompagnait depuis ses débuts à la Star Ac'.

Côté Nicolas Bedos et Doria Tillier (bikini bleu à vagues blanches), hormis l’info que l'humoriste/acteur et son ex miss météo/actrice séjournent chez Muriel Robin et sa femme, rien à raconter : comme le note Voici, « tout baigne ».