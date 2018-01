Celine Dion fait un burn-out; Charlène de Monaco frôle l'overdose de bonheur pour ses 40 ans; Sébastien et Maxim, les 2 hommes qui veillent sur Laetitia Hallyday à L.A. Eric celui qui terrorise Fauve Hautot; Rihanna : 400m2 à Paris avec son milliardaire

Le retour de Laeticia Hallyday à Los Angeles domine les titres de la presse people cette semaine.

"Après avoir passé un mois recluse dans sa villa à Saint-Barthélemy, Laeticia a du rentrer à Los Angeles et ainsi quitter l'île sur laquelle Johnny Hallyday est enterré depuis le 11 décembre dernier. Autour de la mi-janvier, Laeticia et ses filles ont pris l'avion afin de retourner dans la villa de Pacific Palisades, à LA." raconte Closer à la Une associée à quatre pages. L'hebdo évoque les deux hommes qui l'entourent Sébastien et Maxim Nucci (chanteur et compositeur qui travaillerait sur l'album posthume de Johnny)".

Laeticia semble aller mieux, après le choc qu'elle a subi, elle bouge à nouveau : elle "s'est laissée convaincre d'une sortie dans les rues de Los Angeles aux côtés de Sébastian Farran.

Ce dernier est notamment venu spécialement de France un jour avant la petite famille, afin de l'aider à retrouver un rythme de vie. Ainsi tous deux se sont rendus dans un restaurant de sushis à Santa Monica, mercredi 17 janvier".

Closer et Voici revendiquent tous les deux "Photos exclu" à la Une pourtant les images de Laeticia dans une robe noire et blanche sont presqu'identiques. Par contre Voici est le seul à montrer leur sortie de l'avion privé qui l'a ramenée à Los Angeles. Avant de la montrer à l'entrée du studio Apogee de Santa Monica où le dernier album de Johnny est cours de finition.

Public s'est intéressé à "l'au revoir déchirant" de Laeticia à Saint-Barth avec une photo de son embarquement dans l'avion vers St Martin d'où elle décollait ensuite pour L.A. Gala consacre six pages au "deuil impossible" de Laeticia. Ne pas oublier six pages et la Une de VSD sur Laetitia la "battante".

Rihanna installée à Paris ?

"Le 8 janvier dernier, la chanteuse enterrait en effet son cousin, assassiné sur l’île de la Barbade. Lors des funérailles, elle n’avait pu contenir son émotion. Riri a pu compter sur le soutien et le réconfort de son chéri, Hassan Jameel. Tous deux s'offraient récemment un break bien mérité à Paris"... "Elle s'installe à Paris avec son mec", titre la Une de Public avec une photo des deux tourtereaux au balcon d'un appartement hausmannien dans la capitale. "Du 6e au 8e arrondissement, l'interprète de Diamonds et son milliardaire ont vu des pépites et ont notamment craqué sur un bien situé non loin de l'ambassade américaine". Ils seraient intéressés par un 400 m2 avec une belle vue sur la tour Eiffel. Ceci alors qu'elle possède déjà une "magnifique villa avec piscine à Mougins" sur les hauteurs de Cannes.

Fauve Hautot inquiète

La jurée de Danse avec les stars, Fauve Hautot se sent mal depuis qu'un homme, s'est introduit dans son immeuble pour y déposer un livre à son attention, expliquant qu'il veut absolument la rencontrer explique Closer. Le fan qui dit se nommer Eric la chercherait depuis plusieurs mois, et aurait même contacté la petite soeur de Fauve qui vit en province. Du coup, Hautot a déposé une main courante au commissariat de son quartier.

Alain-Fabien Delon et sa Capucine

"Après 10 mois d’une relation sans nuage, ils ont pris une décision. L’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste et son compagnon en ont assez de faire appartement séparé, ils ont donc emménagé ensemble, dans l’Ouest parisien, afin d’entamer une nouvelle vie à deux" Une "révélation" de Gala. Et Public nous montre que le couple Capucine Anav et Alain-Fabien a fait lui-même son déménagement avec une camionnette dans une rue du XVIe arrondissement.

Capucine et Alain-Fabien "ont été repérés pour la première fois ensemble cet été, lors de la soirée de la marque Eleven Paris à Saint-Tropez. Ils ont ensuite été aperçus aux mêmes évènements, faisant toujours attention de ne jamais s’afficher ensemble. Jusqu’à ce qu’ils soient tous les deux côte à côte lors du défilé Etam à Paris, en septembre dernier." rappelle Paris Match.

Delon et son domaine secret

Alain Delon (82 ans) ouvre les portes de son paradis secret, à Douchy, dans un domaine de 55 hectares au coeur de la forêt du Val de Loire raconte Paris Match avec la Une et dix pages. Le décor n'est pas très joyeux... "Dans la salle de jeu, les flippers, la table de poker, les machines à sous et autres jeux d’arcade sont en sommeil depuis longtemps, presque ensevelis sous des piles de livres, de cadres photo, de collections de lunettes, d’objets hétéroclites liés à des tournages. Amoncellement ne veut pas dire désordre chez cet homme qui classe tout de sa vie. "C’est là que les enfants ont joué et ont grandi. Maintenant, plus personne ne vient." Ses petits, comme tous les petits, se sont envolés. Nostalgie et regret du temps béni."

Avec un détail étonnant au milieu de ce bric-à-brac : "Au sol, totalement incongru dans ce décor, une maquette longue de deux mètres du « Colbert », le célèbre croiseur de la marine française des années 1930."

Burn-out pour Céline Dion

Closer évoque à nouveau le coup de fatigue de Céline Dion qui a du annuler plusieurs concerts à Las Vegas, dont ceux des 16 et 17 janvier. L'anniversaire de la mort de son René Angélil, le 14 janvier 2016 y est peut-être pour quelque chose ? Tandis que Voici évoque le prix, considéré comme exorbitant, des places pour sa tournée en Asie. Pour être bien placé, et la voir de (presque) près, il faudrait débourser... 880 euros.

L'adieu à France Gall

Dans Gala, trois pages et une dizaine de photos sur les personnalités présentes à l'enterrement de France Gall, décédée à 70 ans le 7 janvier dernier. Au cimetière son compagnon depuis 1995, Bruck Davitt, et Raphaël le fils du couple Gall-Berger.

Plus aigu, le regard de Paris Match avec une seule photo qui s'étale sur une double page, les proches face au cercueil vers 16.30 h le 12 janvier au cimetière de Montmartre.

40 ans pour Charlène de Monaco

La Une et dix pages dans Point de Vue. Quatre pages dans Gala avec une belle photo de Charlène et de ses deux enfants. L'épouse d'Albert II fête en effet ses 40 ans le 25 janvier : "Un cap qu’elle s’apprête à franchir, bien dans son peau comme elle ne l’a jamais été et avec l’envie de croquer la vie à pleine dents. C’est une femme comblée de bonheur, avec ses jumeaux Jacques et Gabriella, 3 ans, et de l’amour de son mari qu’elle « adore » comme le glisse Stéphane Bern. Les jours un peu plus sombres sous les moulures dorées du palais sont bel et bien derrière elle. Quand elle arrive à Monaco en 2006, le quotidien de Charlène change brusquement. Elle doit se plier au protocole, composer avec les us et coutumes monégasques, appréhender le milieu mondain de l’îlot tout en restant impassible face aux rumeurs négatives qui visent parfois son couple. "

Révolutions chez les Windsors

Le Figaro Magazine sort le vendredi, alors que la revue de presse des hebdos est publiée le jeudi, donc nous ne le citons pas. Mais cette semaine avec sa Une sur la reine Elisabteh II (et son incroyable parcours de vie) et ses dix pages signées Stéphane Bern, il peut donc mériter une mention dans cette revue de presse people.

Harry et Meghan en banlieue

Ce fut "leur deuxième sortie officielle en duo. Et un véritable triomphe. Ce mardi 9 janvier, à Brixton, le Harlem de Londres, une foule en délire a hurlé son amour à la future épouse du prince Harry quand le jeune couple est venu visiter une radio associative. Un accueil… royal" explique sur quatre pages Point de Vue.

Et "quand le couple quitte le centre, la clameur et les applaudissements redoublent sur le trottoir d’en face. Harry et Meghan viennent aussitôt au contact de ces fans surexcités par la visite princière. La jeune femme est vite submergée par les voeux et les bouquets de fleurs. Elle multiplie les selfies, tout comme son fiancé. Les félicitations pleuvent, et les rires, les interpellations joyeuses. "Elle a des origines métisses, moi aussi, et cela signifie beaucoup", s’enthousiasme Sandra, une aide à domicile. Pour un jeune habitant du quartier, "les gens ne viennent pas trop ici et c’est bien de recevoir la famille royale". Le sourire de Meghan fait la fierté de Brixton."

La fille de William et Kate

"Charlotte de Cambridge, la fille de William et Kate, âgée de 2 ans, vient de faire sa rentrée au jardin d’enfants. L’occasion, pour sa maman, de réaliser ses tout premiers portraits officiels depuis plusieurs mois". Des photos que l'on trouve dans Point de Vue et dans Gala où l'on voit Charlotte "habillée d’un manteau rouge Amaia Kids assorti de sandales à brides Doña Carmen et d’une écharpe rose pâle Marie Chantal (la maison de prêt-à-porter de luxe pour les bébés et les juniors créée par la princesse Marie-Chantal de Grèce).

Miss Univers et un joueur du PSG

Après Public qui l'annonçait la semaine dernière, Closer revient sur le "coup de foudre" qui se serait produit entre Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) et Hatem Ben Arfa, joueur du PSG. Tout est donc bien fini entre Iris et Kev Adams après une idylle qui a duré quelques mois.

Drucker & Sébastien virés ?

Voici s'inquiète pour France Télévisions, et en fait, peut-être, un peu trop avec ce titre : "Panique dans le service public". Michel Drucker ? "C'est presque fini" selon l'hebdo qui écrit que l'animateur ne communiquera plus avec la chaîne que par avocat interposé. Patrick Sébastien, lui "qui anime son Plus grand cabaret du monde depuis des années et jouit d’une belle popularité auprès du public, n’est pourtant pas sûr d’être encore à l’antenne la saison prochaine". Ceci tandis que Laurent Delahousse est, comme Elise Lucet, en difficulté. Les audiences de 19 heures le dimanche présenté par Laurent ne décollent pas. Et Elise "ne décolère pas, elle est à bout" craignant de voir les magasins d'investigation plus ou moins disparaitre de l'antenne.

