Céline Dion, la crise de furie vestimentaire; Roxane Depardieu, la benjamine de Gérard, in love d'une charmante jeune femme, Gad Elmaleh d'une pilote de course; Maddox Jolie-Pitt régente la vie de sa mère; Jenifer : il s'est passé quelque chose

Comme Laetitia Casta il y a quelques semaines, Christophe Maé, s'est marié en Corse, du coté de Porto Vecchio ; il a mis la bague au doigt de sa compagne, Nadège, qui partage sa vie depuis 13 ans. C'est sur l'ile de Beauté que la foudre de l'amour les avait frappés… L'évènement valait le déplacement : la fête a duré trois jours d'après Voici ! On ne parle pas (encore) mariage mais de love story sans nuage entre Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam. "Quatre mois d'amour qui pourraient rimer avec toujours", rêve Voici qui se montre catégorique à propos de la jeune fiancée, qui est la proie des paparazzi : "On ne l'avait jamais vue se lâcher comme ça".

De son coté Gala voit en Dimitri "le double de Charlotte" car tous deux ont été orphelins de père très jeune ! Pour votre information, les deux jeunes gens coulent des jours heureux à bord du Pacha, le yacht de la famille princière monégasque.

Céline Dion se lâche

Elle a commencé par changer de coiffure, mais aujourd'hui, Céline Dion tombe dans l'excentricité totale. Voici évoque " les nouvelles lubies vestimentaires" de la star, et pas que : "En mode gaga", écrit le mag qui raconte que "manifestement ivre de joie d'assister au défile de Giambattista Valli, la chanteuse s'est spontanément levée pour sautiller et applaudir très fort les tops qui déambulaient aux cotés d'une Anna Wintour complètement stoïque". "Elle ose même poser nue", s'exclame Closer qui reproduit la photo du Vogue américain où "entre deux changements de tenues lors d'un concert, la chanteuse l'a jouée sans artifice, et s'est montrée pudique, mais sensuelle, devant l'objectif". C'est également à une chorégraphie très suggestive, "hot", voire provocante que la chanteuse se livre sur scène "dans les bras d'un magnifique danseur". Le mag qui ne veut manifestement pas d'histoires, assure que "Céline parvient au prodige de se dévoiler sans jamais tomber dans l'indécence".

Gad Elmaleh, ça roule !

Après quelques aventures sans surlendemain, Gad Elmaleh a une nouvelle femme dans sa vie. Voici nous présente Virgilia, une jeune femme Belge âgée de 29 ans qualifiée de "compagne de standing" par le journal et que " Gad a même présentée à son clan". Virgilia n'est pas mannequin, mais "spécialiste de brand management" ; elle a été responsable marketing d'une écurie de Formule-E ; d'après le mag elle est "autonome, sure d'elle-même et dotée d'un physique à la hauteur de son intellect". En photo on la voit aux cotés d'Alain Prost avec qui elle a travaillé.

Des jumeaux, encore des jumeaux…

Dans vos mags vous trouverez aussi et des bébés, jumeaux de préférence, et des parents gâteaux. Tenez, George Clooney : il va jusqu'à porter lui même le couffin de ses nouveaux nés pour débarquer de l'avion privé qui vient de se poser à l'aéroport de Milan. Dans Closer, on le voit, aux anges, sur le tarmac. Et le journal nous apprend (tout à fait à l'inverse de ce qui s'était écrit la semaine passée), qu'il "est tellement obnubilé par sa paternité que ses meilleurs amis, comme Brad Pitt ou Matt Damon n'arrivent plus à lui parler au téléphone". Quant à Amal, d'après un " proche" qui s'est confié au Closer britannique, elle aurait également "changé d'idée sur la manière de gérer de front son rôle de maman et son métier" et la brillante avocate "s'est engagée auprès de George à prendre un congé de maternité prolongé, à se retirer des affaires dangereuses et à accepter des dossiers moins importants pendant un certain temps", afin de pouvoir s'occuper des bébés. Difficile de parler de parler de parents, mais de père et fils (Cristiano Junior a sept ans), qui présentent les jumeaux de Cristiano Ronaldo tombés du ciel, ou plutôt arrivés tout droit des Etats-Unis, nés d'une mère porteuse. Public pense que la famille pourrait encore s'agrandir : le journal ressort la rumeur selon laquelle Georgina Rodriguez, la girlfriend officielle de la star du foot, serait bien enceinte. Par ailleurs, il semble acquis outre-Atlantique de Kim Kardashian a bien "commandé" un bébé à une mère porteuse et il n'est pas exclu qu'à l'arrivée, il y en ait deux (Public). Et pour clore le chapitre carnet rose, cette précision à propos des jumeaux de Beyoncé et Jay Z : leur arrivée a poussé le rappeur à avouer ses infidélités dans son nouvel album.

La "Brigitte Touch" à l'Elysée

Gala, qui a la chance de compter parmi ses journalistes une des biographes des Macron, est aux avant postes pour décrypter les faits et gestes de la première dame qui "a pris ses marques au 55, rue du Faubourg Saint-Honoré", comme l'écrivent à n'en plus finir les people magazines. Son mari souhaite qu'elle ait un véritable statut mais le formaliser n'est pas si simple. Et comme c'est en forgeant que l'on devient forgeron, c'est par petites touches que Brigitte Macron personnalise sa fonction. On apprend ainsi que le personnel de l'Elysée est "soulagé". Il "apprécie la Brigitte Touch", un équilibre entre François Hollande "qui se préoccupait peu de l'intendance" et Bernadette Chirac, impitoyable et veillant au moindre détail jusqu'à mener des rondes nocturnes pour houspiller, au petit matin, ceux qui avaient osé quitter les sans éteindre la lumière de leur bureau... La première dame a installé avec méthode au château, l'ordre "et en même temps" (entre guillemets dans le texte), la décontraction et elle "s'est imposée aux 850 employés -personnel du palais et conseillers politiques-qui oeuvrent dans ce temple du pouvoir suprême". Ainsi apprend-on que Brigitte Macron est au bureau tous les matins à 9 heures. "Elle prend connaissance des 140 lettres et courriers électroniques qu'elle reçoit chaque jour. Ils l'aident à prendre le pouls des Français. Elle échange aussi avec ses directeurs et chef de cabinet, Pierre-Olivier Costa et Tristan Bromet, pour voir quelles directions va pouvoir emprunter son action dans les prochains mois. Brigitte Macron travaille en étroite collaboration avec le cabinet de son époux ". L'article précise qu'elle a "aussi déjeuné avec certains ministres, dont celui de l'Education et qu'elle "potasse les dossiers que la cellule diplomatique lui transmet, à propos des hôtes étrangers qu'elle reçoit au Palais présidentiel". Nous y voilà presque, et en attendant le fameux statut, "Brigtte Macron débriefe tard le soir avec son mari, jamais couché avant 2 heures du matin". Coté plus intime, on apprend au passage que Madame Macron " organise d'agréables soirée en période caniculaires" dans son nouveau jardin. Menu diététique : poisson grillé et fruits de mer… et que "pour conserver sa ligne impeccable, l'épouse du Président continue de s'imposer des séances de vélo d'appartement". Enfin, et ce n'est pas un détail, sachez que Monsieur et Madame Macron ne devraient pas passer leurs vacances au Touquet, leur maison étant "trop exposée dans la grande artère commerçante et peu facile à sécuriser" ; ils iront vraisemblablement prendre l'air au Pavillon de la Lanterne, situé dans le domaine de Versailles, "un nid douillet", nous assure Gala, avec un court de tennis et une piscine de 19m sur 10.

Jenifer tourne une page

Cette fois il est vraiment question de changement chez Jenifer dont les magazines nous racontent à longueur de semaine qu'elle va mal. Celui qui a été son manager depuis le début de sa carrière passe la main. Voici parle de "la rupture de trop", de "nouveau coup dur" car "il avait guidé la jeune fille dès sa sortie de la Star Ac. A la fois un mentor, un ami et un confident", il aura su la faire grimper tout en haut des charts. Mais sa méthode semble avoir atteint ses limites, comme l'ont tristement prouvé les ventes décevantes de son dernier album, "Paradis Secret". Pour Closer, "elle recommence à zéro". Les mags sont d'accord : "Cette rupture, aussi douloureuse soit-elle, est donc aussi pour Jenifer l'occasion de rebattre les cartes pour aller de l'avant, et se réinventer artistiquement" (Voici). Si elle est "encore traumatisée", avance Closer, "il pourrait être question de renouveau coté carrière, avec le départ de son manager. Car avant de partir, Frank Veron a confié le management de la chanteuse à Thierry Saïd qui gère la carrière de M. Pokora et de Corneille. Se dessine donc la possibilité de gros changements dans l'équipe autour de Jenifer. Avec une ligne moins confidentielle et plus populaire peut-être. Et pourquoi pas son arrivée prochaine dans une nouvelle maison de disques ? Poser la question c'est un peu y répondre, non ?

Roxane et Chantelle

C'est un baiser qui n'a pas échappé aux photographes présents au Longines Paris-Eiffel Jumping : celui échangé entre Roxane Depardieu et sa compagne Chantelle Broomes, qui a dansé le french cancan à l'occasion de cet évènement. La fille de Karine Silla et Gérard Depardieu était venue l'admirer et elle a voulu montrer qu'elle se fiche du qu'en dira-t-on…

Et encore

- Brad Pitt et Angelina Jolie ayant enterré la hache de guerre, de quoi peuvent bien parler les magazines ? Des enfants pardi ! Et à Hollywood, il se raconte que le fils ainé du couple, Maddox Jolie-Pitt (15 ans) "a décidé de prendre la vie de la tribu en main". "Mère et fils ont une relation fusionnelle et Angelina considère son fils comme son égal même s'il n'est pas encore adulte", écrit le mag qui reproduit les confidences faites au site américain Radar Online par un "ami" de la famille. "Brad Pitt n'étant plus là pour mettre le holà, c'est Maddox qui décide de tout à la maison. L'adolescent supervise les nounous, leur dit quel enfant coucher et à quelle heure", et fait même les menus, raconte cet ami bien intentionné. Cependant, "il incite sa mère à rencontrer un autre homme dès qu'elle se sentira prête" précise le mag. Cette heure là n'a pas manifestement pas encore sonné !

- Après les élections perdues, François Baroin est parti quelques jours avec sa compagne Michèle Laroque, se détendre en Corse, du coté de Calvi. "Ils s'éclatent comme jamais" écrit Closer qui rappelle que leur amour dure depuis neuf ans. Sachez que" le couple file le parfait amour, surmontant, alors qu'on les disait séparés, les crises politiques et les rumeurs privées". Et ce reportage a tout d'un d'une mise au point.