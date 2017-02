Capucine Anav remplace Louis Sarkozy par Alain-Fabien Delon; Sourires : Arthur retrouve Mareva Galanter; Larmes : Loana ne retrouve pas sa fille; Jenifer Aniston : plan à 3 en vacances avec son mari et Courtney Cox; Laure Manaudou : la grossesse se voit

On commence par le grand retour de The Voice, avec un nouveau règlement pour les jurés qui ne se retournent plus : Zazie est pour, Florent Pagny plutôt contre et "laisse même entendre, selon Closer que ceux qui aiment cette nouveauté sont des hypocrites", ce que le mag s'empresse de traduire par "déjà un clash !"(entre jurés bien sûr !).

Capu, le bonheur et le procès

C'est Voici qui nous livre le scoop: Capucine Anav n'aura pas pleuré bien longtemps après sa rupture avec Louis Sarkozy. "Elle a pécho le fils Delon". D'après le magazine, "quand elle a des vues sur un garçon, elle lance sa ligne, et elle attend que ça morde. C'est ce qu'elle a fait mi-janvier, sur le plateau de "Il en pense quoi Mathieu" sur C8. La bouche en coeur et en battant des cils, elle avait avoué son attirance pour Alain-Fabien Delon, ajoutant : "Je l'ai demandé en ami sur Facebook. Il est canon". Quelques jours plus tard, hop, elle était maquée avec le beau brun de 22ans.

Et depuis trois semaines c'est le big love", écrit Voici qui a tenu à en apporter l'illustration à ses lecteurs. Le mag note au passage que "sortir avec le "boy next door" n'est pas son truc. Non, elle, il lui faut du lourd", en tous cas un nom célèbre. Capucine Anav a aussi les honneurs de Public, mais pour un sujet nettement plus terre à terre : "elle est en litige avec son ex employeur", NRJ12 auquel elle réclame plusieurs mois de salaire et la requalification de ses 190 CDD (en quatre ans), en contrat à durée indéterminée. Et après l'audience devant les prudhommes, ça ne semble pas du tout cuit pour la starlette.

Vacances- détente à l'Ile Maurice pour Arthur et sa famille

Arthur et Mareva Galanter barbotant dans la mer bleue turquoise et dans leur piscine avec leur petite Manava ainsi que le jeune fils de l'animateur, c'est un petit évènement pour Closer. Le mag qui publie des "photos exclusives" du couple en vacances à l'Ile Maurice et écrit à propos de Mareva que "c'est le cadre idéal pour débuter sa 39e année - elle a eu 38 ans le 4 février. Et pour fêter la Saint-Valentin dignement ! Surtout qu'avec l'Enfant de la télé, la distance s'était installée ces derniers temps. Comme cet été, quand la vahiné était restée un mois sans lui en Polynésie. Ou à la Toussaint, lorsqu'il s'offrait des vacances à New York avec Aaron, alors que Mareva était partie sur son île natale"... Tout va donc à nouveau très bien, et Arthur a emmené toute sa famille se ressourcer au soleil, et oublier que "son programme de magie auquel il croyait tant"... a été battu par la série Chérif sur France 2.

Cabo San Luca, destination de rêve pour Jenifer Aniston

A l'autre bout du monde, les photos volées de la famille Jenifer Aniston-Justin Theroux, en vacances au Mexique avec leur amie Courteney Cox (sa meilleure amie), sont dans tous vos mag people qui s'extasient sur la plastique parfaite de Jen en bikini, alors qu'elle vient de fêter ses 48 printemps. Un âge auquel il faut se résoudre à ne plus avoir d'enfants, ce qui pour Jen, signifie "jamais", note Voici, qui précise qu'elle est très heureuse sans bébé. Petite variation : pour les uns (Voici ) Courteney était accompagnée "de son mec, Johnny McDaid. Pour les autres, dont Closer, Courteney accompagnait ses amis (Jenifer et Justin) en solo car sa relation avec le musicien Johnny McDaid "patine". Ce qui semble acquis, c'est qu'ils ont tous passé un bon séjour au soleil.