Capucine Anav : déjà remplacée dans le coeur de Louis Sarkozy ; Sophie Marceau boude, seule au ski ; Paris Hilton est venue en France sans s'en rendre compte ; Cristina, la princesse espagnole bannie, se rebelle ; Mariah Carey boit tout le temps

Vos mags étaient déjà sous presse lorsqu'on a appris que Victoria Beckham a été nommée Officier de l'ordre de l'Empire Britannique par la Reine. L'ex Spice Girl est distinguée "pour sa contribution dans le domaine de la mode" mais également pour son implication dans l'humanitaire. L'ancienne chanteuse est en effet engagée dans la lutte contre le Sida auprès de l'ONU et aux côtés de l'association Beyond Zero dont l'objectif est de combattre la mortalité infantile. Les people magazines sont également assez flous sur la lutte (qui continue) entre Brad Pitt et Angelina Jolie à propos de la garde de leurs enfants...

Aux dernières nouvelles l'acteur aurait eu "un droit de visite " de quatre heures avec sa progéniture, en présence d'un thérapeute... Tous vos mags évoquent la mort de George Michael, décès dont on ne connait toujours l'origine, et parlent de ses millions et de ses addictions ...

Plan d'urgence à Buckingham

Point de Vue n'a pas son pareil pour évoquer les sujets délicats concernant les familles royales, en l'occurrence, "les changements à venir" à la cour d'Angleterre, et pour être plus explicite, la succession de la Reine Elisabeth II qui est âgée de 90 ans. En couverture le mag annonce que "la reine met son fils dans la lumière". Tout va donc pour le mieux à Buckingham entre sa Majesté la reine Elisabeth et son fils ainé, Charles, le futur roi. En atteste cette photo posée du Prince de Galles, debout à coté de sa mère, assise qui, d'après le mag "peine visiblement à garder son sérieux" (mais cela ne saute pas aux yeux !). Ce cliché est le point de départ de l'article qui explique que "la Couronne entre, en douceur, dans l'une des périodes de transition les plus décisives de son histoire". Rien ne presse et "bien qu'elle réduise progressivement la fréquence de ses engagements officiels, Elisabeth II demeure le chef incontestable--et incontesté--de la maison Windsor". Et "si son fils assume un nombre croissant d'obligations", il "n'est en aucun cas un co-souverain, encore moins un régent. Leurs relations, qui ont fait l'objet de tant d'interrogations par le passé, sont aujourd'hui empreintes de confiance et de sérénité--l'héritier du trône multiplie d'ailleurs publiquement les témoignages d'amour, d'admiration et d'estime pour ses parents". Ceci posé, on comprend en poursuivant la lecture que les choses vont changer le jour où... Car "l'héritier du trône a, depuis longtemps, pris ses distances, physiquement mais aussi émotionnellement, vis à vis de la Cour de sa mère. Les média se font régulièrement l'écho des réformes qu'il envisagerait de mettre en œuvre après son accession. Charles pourrait, dit-on quitter le palais de Buckingham.... et s'installer de manière officielle à Windsor"... On n'en est pas là , mais Point de Vue, tout en précisant que "le sujet demeure encore largement tabou Outre-Manche", écrit tout de même "qu'un plan, décrit comme une réponse d'urgence, organisé sur dix jours, a déjà été mis sur pied par le palais pour superviser les premiers temps de la transition entre le règne actuel et celui du Prince Charles"... Le comité investi de l'organisation du prochain sacre aurait ainsi, déjà commencé ses travaux sous l'autorité du duc de Norfolk, le grand ordonnateur des cérémonies monarchiques d'Etat... Comme quoi, le sujet n'est pas si tabou que cela, et le "gros rhume" dont souffre la Reine libère les plumes des chroniqueurs royaux ! Et le mag de poser subrepticement la question, à propos de la duchesse de Cornouailles, "la princesse Camilla, devenue l'un des principaux atouts de la famille royale" : "portera-t-elle le titre de reine après l'avènement de son conjoint ?" Quant au futur roi, qui deviendra "à terme, le plus âgé de tous les souverains jamais couronnés", il est couvert d'éloges par Point de Vue qui dissèque longuement ses engagements officiels et ses actions caritatives. Il aborde aussi (avec des pincettes), une question ô combien délicate : "les incompréhensions d'autrefois trouvent également, peu à peu, leur solution". En fait d'incompréhensions, il s'agit d'un vrai différend entre Charles et le prince Andrew qui "soupçonnait" Charles de vouloir écarter ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie, de la scène officielle, (et de les priver des avantages qui en découlent). Car on prête à Charles de vouloir "moins de faste, mais aussi une famille royale resserrée autour du monarque en exercice et de ses enfants et petits enfants", ce qui exclurait de fait ses deux nièces. Eh bien, le mag rassure: "Dans un récent communiqué (une première), le Prince Andrew a démenti ainsi , toute rumeur de désaccord". Démenti, certes, mais on ne précise pas quelle solution a pu être trouvée à ce "différend" entre les deux fils de la reine, le "petit dernier", Edward n'étant manifestement pas concerné. Pour clore le chapitre Buckingham Palace, vous retrouverez partout la photo de William, Kate, George et Baby Charlotte, à la sortie de la messe le jour de Noël, dans le Berkshire, près de la résidence des parents de Kate. C'était prévu avant le rhume de la reine. (Match, Voici, Closer…)