Enora Malagré bye bye Doumé, bonjour Vincent ; François H. & Julie Gayet assument leur amour en public, Ségolène R. sa silhouette sexy en Corse ; Brigitte Macron : deuil à la Une ; Charlotte Casiraghi 1er séjour chez belle-maman Carole Bouquet

Le deuil de Brigitte Macron

"Sa blessure secrète" titre Closer à propos de Brigitte Macron (une page). Une "blessure" révélée dans son interview à ELLE que nous resservent certains hebdos people. Ici Paris est plus direct : "Brigitte Macron brisée par la mort de sa soeur !" Mais on découvrira dans Ici Paris, si l'on a pas lu ELLE, que cette soeur est morte quand l'épouse du Président avait...

8 ans, elle en a aujourd'hui 64... Heureusement "elle ne sera pas femme à se complaire dans le malheur !" ajoute l'hebdo. La suite de sa vie l'a prouvé.

Les dérapages de Macron

VSD s'intéresse à ce qu'il appelle "les dérapages de com" d'Emmanuel Macron. Pas de révélation, on cherche les dérapages annoncés : en fait VSD revient sur les photos prises à bord du sous-marin Le Terrible, ou avec l'équipe de l'OM à Marseille, qu'il publie mais évoque la plainte déposée contre un photographe trop entreprenant pendant les vacances des Macron à Marseille.

Hollande et Julie

"Les premières vacances normales de François Hollande et Julie Gayet sont enfin l'occa­sion pour le couple de se montrer au grand jour. Le 12 août dernier, c'est pour le 63e anni­ver­saire de l'ancien chef de l'État que les deux tour­te­reaux avaient été photo­gra­phiés" souligne Voici. qui ajoute "Sur les clichés publiés par Var Matin, on décou­vrait Hollande, suivi de près par Julie Gayet, pour un dîner dans le château du petit village d'Aiguines, en compa­gnie de son ancien premier ministre, Bernard Caze­neuve."

Quelques jours plus tard, c'est encore pour un dîner que Hollande a été photo­gra­phié. Cette fois avec Charles Aznavour (avant son départ pour Los Angeles afin de recevoir son étoile sur Hollywood Boulevard) avec aussi l'ex-président plus "son ami Michel Drucker et sa femme Dany Saval" qui "accompagnaient le grand Charles".

Diana déjà 20 ans

Elle est morte à Paris le 31 août 1997, mais elle fait encore recette : la Une de Point de Vue, quatre pages de photos dans Voici, trois pages de photos de son appartement de Kensington Palace, prises par son majordome Paul Burrel, qui a déja écrit trois livres de souvenirs sur elle. Un bon filon pour lui...

Karine Ferri & Grégory Lemar­chal

Karine Ferri, l’ani­ma­trice de TF1, 35 ans, fait la Une de Gala. Elle y explique son hyper­sen­si­bi­lité dont les racines sont évidem­ment plan­tées dans ce drame qu’a été la mort soudaine, le 30 avril 2007, de Grégory Lemar­chal son compagnon de l'époque : « J’étais déjà très sensible mais quand l’im­pen­sable arrive, après, il est diffi­cile de se sentir léger, la vie n’a plus le même poids. À un âge où on a tendance à croire que rien ne peut nous arri­ver ni nous arrê­ter, un âge où on s’amuse, j’ai dû faire face à une réalité qui a boule­versé ma vie à jamais. Ça m’a à la fois fragi­li­sée et renfor­cée car désor­mais je sais profi­ter à fond de chaque instant, j’es­saye de tout impri­mer, de posi­ti­ver. Je vis parfois comme si tout pouvait s’ar­rê­ter demain. » "Karine Ferri bientôt mariée" n'hésite pas titrer Public dans un coin de sa Une : on verra...