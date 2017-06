Brigitte Macron accueille des têtes couronnées, Julie Gayet recueille un ancien président; Kim Kardashian : alerte à la bouteille; Capucine Anav : après re-Louis, re-Alain-Fabien Delon; Steph de Monac', Jenifer, Bruel le trio qui a coûté le plus à Voici/

En cette saison des mariages, l'animatrice vedette de M6, Cristina Cordula, s'est mariée à Capri avec son compagnon de longue date, "un homme d'affaires spécialisé dans la distribution de cosmétiques en Asie du Sud Est", d'après Gala qui était de la fête et s'est assuré l'exclusivité du reportage. Les festivités se sont prolongées durant trois jours pour les cent vingt cinq invités du couple,"nos amis les plus proches venus du monde entier". Pour la cérémonie, la mariée portait une robe jaune bouton d'or (la couleur du Brésil, le pays de naissance de Cristina).Dans l'interview que l'animatrice accorde au magazine, elle raconte qu'il leur a fallu un an pour préparer ce mariage... Ils s'en sortis grâce à une société de "wedding planner", dont le nom est obligeamment glissé dans le reportage ,tout comme celui du couturier qui a créé les tenues de la mariée, ainsi que le nom du tailleur de Monsieur , tout comme la marque des bougies parfumées qui agrémentaient l'ambiance de cette célébration qui avait un doux parfum de fête sponsorisée.

Laetitia Casta et Louis Garrel, mariage en Corse

Epousailles beaucoup plus discrètes en Corse, à Lumio, pour la pulpeuse Laetitia Casta qui a dit oui à Louis Garrel, "son amoureux depuis deux ans". Pas de photographe officiel, mais seulement des photos (qui ne montrent que les visages des mariés), prises par un amateur au smartphone , ce qui leur confère le flou qui correspond au titre de Voici qui évoque un "mariage secret". Il s'est déroulé en présence d'une "quarantaine de personnes seulement", dont les trois enfants de Laetitia, et la "fille que Louis Garrel a adoptée avec Valéria Bruni Tedeschi", la soeur de Carla, pour ceux qui auraient oublié. Voici explique qu'à "Lumio, Laetitia possède la propriété où son arrière grand-mère a longtemps travaillé comme gouvernante ; enfant elle n'avait pas le droit d'y aller... Et puis les propriétaires ont vendu et elle a sauté sur l'occasion". Car Laetitia est née en Normandie mais est si proche des racines corses de son papa...

François Hollande emménage chez Julie Gayet

Rien d'officiel, mais des "preuves matérielles", comme ces photos de VSD montrant Julie Gayet en train de promener Philae, la femelle labrador de François Hollande dans son quartier "de l'est parisien", ou encore cette photo prise à distance raisonnable de l'ancien président sortant du domicile de sa compagne. Lui qui se demandait où il allait dormir après le 8 mai n'a pas eu besoin d'aller à l'hôtel : il habite chez sa compagne, qui a été d'une discrétion exemplaire tant que François Hollande était à l'Elysée "arrivant tard pour repartir tôt". Aujourd'hui "dans ce couple presque comme les autres, c'est madame qui sort le chien lorsque Monsieur part au bureau", écrit le mag qui se demande quand François Hollande emmènera Julie Gayet en Corrèze, où il est toujours à la recherche d'une maison. D'après un spécialiste, "ce jour là, il fera comme avec Valérie Trierweiller, il l'emmènera à un match de rugby et ils s'assiéront en tribune". "On n'en n'est pas encore là", commente VSD qui évoque les regrets de Corréziens et donne la parole au maire de Tulle : "Tout le monde a dit qu'il n'était pas bien placé pour mener une campagne car, avec lui, nous allions droit dans le mur. Mais nous sommes allés dans le mur! Que se serait-il passé s'il s'était malgré tout présenté ?", questionne l'édile, persuadé que François Hollande a un rôle à jouer: celui de rempart face à la politique qui va être mise en place".

Brigitte Macron en son palais

Le nouveau locataire de l'Elysée, lui, avait prévenu : pas question de réduire le rôle de première dame à celui d'une potiche, il veut que la fonction de l'épouse ou de la compagne soit reconnue. En attendant que le statut de première dame soit officialisé, Brigitte Macron prend ses marques et le fait savoir pour que l'opinion s'habitue. La visite de la Princesse héritière du Danemark , de passage à Paris à l'occasion d'un forum de l'OCDE, a permis la mise en scène de la première prestation officielle en solo de l'épouse du président. Photo des deux dames dans Gala qui salue un "parcours sans faute" et Point de Vue déroule le tapis rouge à "la première dame en son palais" en lui consacrant la couverture et huit pages du numéro de cette semaine. Les deux dames visitant les différents salons du Château, puis "installées dans le canapé Louis XV du salon Pompadour", et même poignée de main sur le perron. Bref, une séquence immortalisée dans ses moindres détails et une rencontre de la plus haute importance, comme en témoigne l'ambassadeur du Danemark en France : "ce fut une rencontre chaleureuse entre deux personnes vraiment engagées, et une réunion de fond. Il a été convenu de poursuivre les consultations autour des intérêts communs".

Capucine Anav in love avec Alain-Fabien

Pour Capucine Anav, "c'est reparti avec Alain-Fabien", et Public est bien content. Le mag a surpris les amoureux en ballade au Bois de Boulogne et nous explique que "la jeune femme savoure sa victoire : elle a réussi avec Alain-Fabien ce qu'elle a raté avec Louis Sarkozy. Plaquée fin mai pour la deuxième fois par Sarko Junior avec qui elle avait tenté de recoller les morceaux après leur rupture de décembre 2016, la brune a cette fois réussi a reprendre sa love story interrompue avec le fils d'Alain Delon "et selon un proche "ça se passe très bien entre eux". On prend note.

Patrick Bruel à nouveau amoureux

Le scoop de Closer, c'est Patrick Bruel (58 ans) et sa nouvelle chérie, une ravissante jeune femme prénommée Pauline qui a 25 ans et n'appartient pas du tout au milieu artistique puisqu'elle est dentiste. "Les différences d'âge ne sont-elles pas terriblement tendance ?" écrit Closer qui, lyrique, ajoute que "Patrick a retrouvé à la fois le sourire et une nouvelle joie de vivre. L'envie de se laisser porter par la douceur des choses et le souffle de la jeunesse". Mais tout n'est pas simple car Patrick partage son temps entre la France et Los Angeles où vit son ex-femme Amanda Sthers et leurs deux fils âgés de 13 et 11 ans. "Oui, mais c'est justement souvent lorsque tout semble bien organisé, bien calé, que l'amour débarque et vient tout chambouler pour le meilleur...", philosophe le mag.

Et Voici a trente ans

On ne sait pas encore si le chanteur a décidé de poursuivre le magazine pour '"atteinte à la vie privée", comme cela lui arrive (apparemment) fréquemment. C'est ce que l'on apprend en lisant Voici. Le mag qui se revendique "le premier magazine people" et se dit " drôle, audacieux, taquin, souvent irrévérencieux mais jamais méchant", est en pleine autocélébration de ses trente ans, et cela mérite que l'on s'y arrête. Le mag, né en 1987, révèle le palmarès des "people qui en trente ans (lui) ont pris le plus" (de dommages et intérêts, non imposables). En tête, Stéphanie de Monaco, dite aussi Steph de Monac', pour un total de 579.775 euros ; elle est suivie par Jenifer qui a récolté le joli pactole de 545.751 euros, de Patrick Bruel qui a empoché 487.639 euros et Claire Chazal qui a récolté 392 .779Euros ; Flavie Flament arrive en 5e position avec 381.000 euros. Le mag précise que Jenifer est passée devant Patrick Bruel depuis ses vingt cinq ans (ceux de Voici), et raconte aussi qu'il lui arrive de gagner, par exemple contre Loana. "Elle n'était pas encore sortie du loft que son avocat nous attaquait déjà, la disant bouleversée par nos articles. Nous avons envoyé un huissier à la Maison : il a pu constater qu'à l'intérieur il n'y avait pas de presse", donc pas de quoi être " bouleversée". A noter que le mag annonce son anniversaire en couverture sous la photo de François Hollande et Julie Gayet avec ce titre "Trente ans de scoops". Certes, mais pas celui-là : si vous vous en souvenez, c'est son concurrent direct qui a révélé la romance et provoqué la rupture entre le Président de la République et Valérie Trierweiller. Il y a si longtemps ...

Le blues de Kim Kardashian

Closer pose une question qui contient la réponse : "Un appel au secours?". Car Closer est inquiet pour Kim Kardashian. "Où sont donc les selfies sensuels et triomphants de la reine du genre", questionne le mag qui s'arrête sur cette photo postée par la star, un verre a la main, un deuxième posé à coté d'elle, et une bouteille qui n'est pas du jus de fruit en arrière plan. "Elle affiche son mal être", explique le mag qui rappelle que l'entente n'est plus au beau fixe entre Kim et Kanye West, qui "refuse catégoriquement" la venue d'un troisième enfant. Et Kim déprime.

Rudy Gobert, le successeur de Tony Parker

Il mesure 2m15, n'est encore people, mais a tout pour le devenir. Avec un contrat de 102 millions de dollars sur quatre ans, Rudy Gobert gagnera plus que Paul Pogba, le footballeur le plus cher de l'histoire. Match raconte celle du nouveau basketteur français de la NBA, qui est un petit conte de fée. Né Sant-Quentin, élevé avec son frère et sa soeur par une mère seule, il a été recalé en équipe de France des moins de seize ans. Il n'a pas été pris à l'Insep et on se moquait de lui quand il disait vouloir jouer en NBA. Aujourd'hui, celui qui fait partie des TGG (les très grands gabarits) évolue à Salt Lake City, avec le numéro 27 ; il se hisse à 3,75 mètres en une seule détente, et est considéré comme "le meilleur pivot défensif du championnat américain" (les spécialistes comprendront)... Le basketteur garde les pieds sur terre et se souvient des moments difficiles de sa jeunesse, et surtout de "ce Noel où il était allé chercher ses cadeau aux Restos du Coeur de Saint-Quentin". La page est désormais tournée.