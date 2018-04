Brad Pitt a retrouvé l'amour, Cyril Lignac et Heidi Klum aussi (mais pas ensemble); 100% peps : Brigitte Macron fête son anniversaire; Laeticia Hallyday s'inquiète pour le paiement de sa taxe foncière; Mariah Carey est bipolaire et veut que ça se sache

David et Laura versus Laeticia : le jugement

Pas de chance pour les people magazines; le jugement sur le litige opposant les deux ainés de Johnny Hallyday à Laeticia a été rendu le vendredi 13 avril, jour de sortie en kiosque des mags... Pas facile de s'y retrouver. En attendant les mags ont pris les devants et préparé leurs lecteurs à une éventuelle négociation entre les deux parties . La photo de Laeticia est en couverture de Closer avec ce titre "Obligée de négocier Laeticia est ASPHYXIEE financièrement", asphyxiée, en très gros caractères ..

...Closer s'inquiète car d'après lui "la situation financière (de Laeticia), n'est pas aussi bonne qu'on pourrait le penser". Le mag détaille les biens contenu dans le trust et se demande s'ils sont suffisamment importants et lucratifs pour maintenir le train de vie de Laeticia et de ses deux filles comme Johnny l'avait organisé Johnny". Le rockeur "aurait largement puisé dans les 2000.000 € d'avance sur son dernier album pour payer entre autres ses impôts aux États-Unis. On parle de 10 millions de dollars." et affirme qu'"en l'état il est certain que la mère de Jade et Joy va devoir réduire ses dépenses surtout que les frais fixes des 4 propriétés sont pour le moins élevés ; l'équivalent de la taxe foncière pour la maison de Pacific Palisade se monte à 500.000 dollars annuels et si la villa de Saint-Barth s'autofinance grâce à la location, celle de Marnes-la-Coquette revient cher Laeticia...Après avoir renoncé à la vendre, elle va devoir assumer l'entretien de ce bien qui pourrait devenir un musée à la mémoire du taulier selon les dires de Sébastien Farran... Laeticia a donc tenté de trouver des moyens de faire face en entamant notamment les démarches pour commencer à toucher sa pension de réversion à laquelle elle a droit en tant que veuve... elle avait envisagé de vendre la Lamborghini de Johnny donc elle pensait tirer entre 700 et 800000 dollars oui mais voilà ce que son époux lui avait caché c'est qu'il louait cette voiture et qu'elle ne lui appartenait donc pas...Et Closer met encore les pieds dans le plat en annonçant qu' "Après la lettre ouverte de Laura à son père, Laeticia aurait arrêté de verser les 5000 euros mensuels que la jeune femme recevait, conformément à un arrangement que Johnny avait conclu avec sa fille ainée"...Public évoque les ennuis financiers de la fille ainée du rockeur :" elle aurait de gros ennuis d'argent et aurait été contrainte début mars, d'emprunter 23000 € à son frère David afin de s'acquitter d'un arriéré d'impôts..."le mag en rajoute en expliquant que " sa carrière n'est pas au top pour ce moment grands espoirs du cinéma français la comédienne et plutôt abonnés au second rôle ces temps-ci".

Par le biais des ennuis judiciaires du frère de Laeticia et de Sébastien Farran, Public titre carrément Laeticia Hallyday et du conflit entre Sébastien Farran et Joey Starr ,le mag évoque à mots couverts les relations entre la veuve du chanteur et son manager. Public explique que depuis le décès de Johnny "Sébastien est l'homme fort" de l'entourage de Laeticia. "Très proche d'elle, Farran lui apporte son soutien psychologique. Habile à gérer tous les problèmes de logistique. Habile à gérer tous les problèmes de logistique, il avait allégé Laeticia d'un grand poids en s'occupant de son retour à Los Angeles. Pendant les fêtes de fin d'année il avait été le confident et le consolateur, n'hésitant pas à accompagner Jade et Joy à la plage ou Laetitia au restaurant, pour leur changer les idées. En attendant tout le monde fait semblant d'être content. La bataille de la com continue sur les plateaux télé: L'avocat de Laeticia, Me Ardavan Amir-Aslani affiche sa "sérénité" . Ceux de Laura également ..En attendant le prochain épisode ...à savoir le jugement sur le fond : l'héritage de Johnny relève-t-il du droit français ou américain?